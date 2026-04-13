アステナホールディングス株式会社、2026年11月期 第1四半期決算発表のお知らせ
アステナホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀬戸口 智、証券コード：8095）は、2026年4月13日開催の取締役会において、2026年11月期 第1四半期決算を決議いたしましたので、お知らせいたします。
詳細は、以下のURLよりご覧いただけます。
■2026年11月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） [PDF：257KB]
https://pdf.irpocket.com/C8095/nX8G/pI0a/sXUw.pdf
■[Summary]Consolidated Financial Results for the Three Months Ended February 28, 2026 (Under Japanese GAAP) [PDF：176KB]
https://pdf.irpocket.com/C8095/nX8G/pI0a/BJY6.pdf
■アステナホールディングス株式会社 IRニュース
【日本語】 https://www.astena-hd.com/ir/ir_news.html
【English】https://www.astena-hd.com/en/ir/ir_news.html
アステナホールディングス株式会社 会社概要
会社名：アステナホールディングス株式会社
所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号
代表者：代表取締役社長 瀬戸口 智
創 業：1914年（大正3年）7月10日
設 立：1941年（昭和16年）9月20日
U R L ：https://www.astena-hd.com/
事業内容：グループ会社の経営管理等
本件に関するお問い合わせ先
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