アルバイト採用における『Zキャリア AI面接官』の導入範囲を全国へ拡大

株式会社サカイ引越センター

株式会社サカイ引越センター（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：田島哲康）はアルバイト採用において導入を進めているAI面接サービス『Zキャリア AI面接官』について、2025年11月より東日本エリアで実施してきた試験導入の成果を踏まえ、導入範囲を全国の事業所へ拡大することを決定しましたのでお知らせいたします。

■全国拡大の背景と試験導入の成果

サカイ引越センターでは、採用の迅速化といった課題に対応するため、2025年11月20日より東日本エリアの拠点において株式会社ROXXの『Zキャリア AI面接官』を試験的に導入してまいりました。

その結果、以下のような成果が確認され、全国展開によりさらなる採用力強化と応募者利便性の向上が見込めると判断しました。

・応募から面接実施までのリードタイムを短縮

応募直後にAI面接を受けられる体制を整えたことで、応募から面接設定までのタイムラグをなくし、人材獲得競争におけるリードタイムを大幅に短縮。

・応募者が選択できる面接方式により、応募体験を向上

対面面接とAI面接を応募者自身が選択できる仕組みを導入し、柔軟で応募者ファーストな選考体験を提供。

・面接工数を削減し、現場負担の軽減とコア業務への集中環境を構築

応募者1人あたり約30分以上を要していた面接工数を約15分へ大幅に短縮。繁忙期における現場責任者の業務負荷を劇的に軽減し、入社前のフォローや顧客サービスといったコア業務に注力できる環境を整備。

・公正・客観的な評価による採用の質と標準化を実現

AIによる統一基準での評価により、拠点や担当者による選考基準のばらつきを抑え、全国どこでも公正かつ高品質な採用選考がを可能に。

■全国展開における活用方法

今後、全国のサカイ引越センター各拠点におけるアルバイト採用において、応募時に「対面面接」または「AI面接」を求職者が選択できる体制を構築します。

特に、地方拠点や繁忙期における急な増員ニーズに対して、AI面接を活用することで、機会損失のないスピーディーな採用を実現してまいります。

また、将来的には中途採用など正社員採用領域への展開も視野に入れ、採用DXを段階的に推進していく方針です。

■サカイ引越センターの人材採用に対する考え方

サカイ引越センターは、「まごころこめておつきあい」をモットーに、サービス品質の根幹を担う“人”の採用・育成を重要な経営課題と位置づけています。

テクノロジーの活用により、採用プロセスの効率化と公平性を高めることで、現場の負担軽減と応募者満足度の両立を図り、持続的な事業成長につなげてまいります。

■『Zキャリア AI面接官』について https://ai-interview.zcareer.com/(https://ai-interview.zcareer.com/)

『Zキャリア AI面接官』は、採用活動の一部をAIが担うことで、面接工数の削減や選考リードタイムの短縮を可能にする採用支援サービスです。

応募者は24時間365日、スマートフォンから面接を受けることができ、時間や場所の制約を受けない柔軟な面接体験を提供します。