株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、2026年基準のYouTube収益化審査に対応した「チャンネル大掃除」の実務手順をまとめた資料『収益化停止から17日で復活。再収益化コンサルが初公開する「チャンネル大掃除」実務チェックリスト』を無料公開しました。

本資料では、収益化停止から再審査通過までの17日間を4つのステップに分解し、技術的トリガーの特定からメタデータ修正・真正性の注入・審査員を納得させる証明動画の制作まで、現場で即実践できるチェックリスト形式で収録しています。

■ 資料ダウンロード・お問い合わせ

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■ 「AI丸投げ」が収益化停止を招く2026年の新基準

2025年7月15日のYouTubeポリシー変更により、従来の「繰り返しの多いコンテンツ」という基準が「テンプレートに基づいた量産パターン」全般を対象とする「信頼できないコンテンツ（Inauthentic Content）」へと大幅に拡張されました。

これにより、AIが台本・映像・音声のすべてを担い人間が何も手を加えない「ドロップダウン・アンド・パブリッシュ」型のモデルは、アルゴリズム上の4つの技術的トリガー（アップロード頻度・サムネ類似度・台本重複率・素材流用率）によって自動検知される状態となっています。

問題動画を感覚で削除したり、改善なしに即時再申請したりする対応が再審査の自動却下や90日間の再申請禁止ペナルティを招くケースが相次いでおり、正確な手順の理解が不可欠です。

■ 数値基準×17日間ロードマップで「信頼スコア」を逆転させる手順

本資料では、Day1～5の削除選別フェーズで台本重複率60%超・同一素材20本中3回以上・サムネテンプレート重複率47%超の動画を非公開化（削除は厳禁）し、Day6～10のメタデータ修正を1日10～15本に限定した「外科手術ペース」で実施することで、スパムフィルターを回避しながらAuthenticity Score（信頼スコア）を段階的に回復する手順を示しています。

Day11～14では、AIの下書きに対して40%以上の独自フレーズ・体験談を手動挿入する「40%ルール」と、プロソディ（韻律）編集によって視聴者維持率を35%から52%へ改善した事例データを提示しています。

Day15～17の再審査フェーズでは、編集ソフトの多層タイムライン画面・手書き構成案・C2PAメタデータの開示を盛り込んだ5分以内の「物理的証拠動画」を肉声で制作・提出することが、2026年基準の審査通過における決定的な要素であることを解説しています。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com