開業120周年記念副標を数量限定で発売します ～実際に普通用車両に掲出していた副標です～

阪神電気鉄道株式会社

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）は、開業記念日の2025年4月12日（土）から2026年3月31日（火）まで実際に掲出していた「阪神電気鉄道株式会社 開業120周年記念」副標（予備含む。）を、鉄道甲子園オンラインショップにおいて数量限定で発売します。

詳細は以下のとおりです。

1 商品 「阪神電気鉄道株式会社 開業120周年記念」副標

2 発売枚数 50枚

3 発売価格 12,000円/枚（税込）

4 発売方法

受付期間中に応募された方に3の価格で発売します。

購入希望者多数の場合は抽選となります（先着順ではありません。）。

5 受付期間

4月10日（金）10：00～16日（木）23：59

抽選、当選通知及び発送は、4月下旬以降を予定しています。

抽選結果は、当選された方へのみご連絡します。

6 発売場所

鉄道甲子園オンラインショップ（ https://tetsudokoshien-shop.com/ ）

ご購入時の注意点等は、受付開始後に鉄道甲子園オンラインショップ販売ページをご確認ください。

7 注意事項

実際に使用していたため、キズ・汚れなどがあります。購入後の返品や交換等は一切、お受けできませんので、予めご了承のうえ、お申込みください。

8 購入に関するお問合せ先

阪神電車 運輸部 営業課 06-6457-2222（平日 9：00～17：00）

阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。

阪神電気鉄道株式会社 http://www.hanshin.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/73c2e9ce81945900296e7aa9ad537de06c2413b1.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1