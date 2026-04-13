【速報】高市内閣支持率は55.9％（電話）予算審議時間短縮や「独身税」への評価は？2026年4月電話×ネット意識調査

イチニ株式会社

選挙ドットコムはJX通信社と共同で、4月11日（土）、12日（日）に日本国内の18歳以上の方を対象としたハイブリッド調査による全国意識調査を実施しました。

【調査概要】調査は令和8年4月11日（土）・12日（日）の2日間に実施。日本国内の18歳以上の方を調査対象とし、有効回答数は電話調査で1012件、インターネット調査で1387件を取得（いずれもJX通信社との共同実施）。各数値は小数第2位以下を四捨五入しています。

2026年4月11日、12日調査の政党支持率

「あなたは普段、どの政党を支持していますか？」と聞いた結果が上の図です。

2026年4月調査の次期参院選比例投票先について

「あなたは、次に行われる参議院議員選挙の比例代表で、どの政党に投票しようと思いますか？」と聞いた結果が上の図です。

2026年4月11日、12日の内閣支持率

「あなたは、高市内閣を支持しますか」と聞いた結果が上の図です。

予算審議

「2026年度の予算案審議では、国会の審議時間が大幅に短縮されました。国の予算案については、社会的影響が大きいため早く成立させるべきだという考えと、税金の使い道を十分にチェックするため時間をかけて審議すべきだという考えがあります。あなたの考えは、次のどちらに近いですか？」と聞いた結果が上の図です。

国旗損壊罪

「日本の国旗を侮辱する目的で損壊する行為を処罰する「国旗損壊罪」の創設が議論されています。国旗損壊罪は、国を象徴するものを守るために必要だという意見がある一方、表現の自由を制限するおそれがあるという意見もあります。あなたの考えは、次のどちらに近いですか？」と聞いた結果が上の図です。

いわゆる独身税

「4月から、公的な医療保険料に上乗せして、すべての人から『子ども・子育て支援金』が徴収されます。あなたは、『子ども・子育て支援金』をすべての人が負担することについて、どう思いますか？」と聞いた結果が上の図です。

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・選挙ドットコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@thesenkyo

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