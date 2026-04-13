株式会社前仲原物産

株式会社エスディーメディカル（本社：大阪府大阪市）は、中東情勢を背景とした医療用消耗品の供給不安感の高まりを受け、ラテックスグローブの供給体制を強化いたしました。特に、当社製品をご利用いただいているSDユーザーの歯科医院様から、グローブ確保に関するご相談が相次いだことを受け、既存ユーザー様を優先した案内・供給体制を進めています。

現場の先生方からは「こんな時でも対応してくれて助かった」といった声も寄せられており、今後も歯科医療現場の診療継続を支える体制強化に取り組んでまいります。私たちは、単に製品を供給するだけでなく、歯科医療現場の「止まらない診療」を支えるパートナーでありたいと考えています。

■「診療が止まらない環境づくり」への取り組み

このような状況を受け、当社では「診療が止まらない環境づくり」を最優先事項と位置づけ、ラテックスグローブの安定供給体制の構築に着手いたしました。現在、500ケース規模での発注を完了しており、国内への入荷を待っている状況です。

■SDユーザー様への優先供給体制

本取り組みにおいては、単なる物資供給にとどまらず、継続的に当社製品をご利用いただいている既存のSDユーザー様への優先供給を予定しております。SDユーザー様は、日頃より当社と継続的なお取引をいただいている歯科医院様であり、安定した診療環境の維持という観点から、優先的な供給対象とさせていただきます。これにより、安定した在庫確保につながるよう、日々の診療を安心して継続いただける体制の整備を進めてまいります。

■新たなパートナー募集と今後の展開

当社では、これまでも歯科医療現場を支える取り組みを継続してまいりました。2020年5月初旬のコロナ禍においても、マスクの無料配布を実施するなど、必要な時に現場へ支援を届けることを大切にしてきました。

さらに今後は、本取り組みを通じて「診療が止まらない環境づくり」を共に実現するパートナーとして、新規にSDユーザーへの参加をご希望の歯科医院様に対しても、順次ご案内を開始してまいります。なお、供給可能数量には限りがあるため、一定数に達し次第、受付を終了する場合がございます。

■会社概要

会社名：株式会社エスディーメディカル

代表者：代表取締役社長 神野

本社所在地：大阪府大阪市旭区中宮5-8-13プレステージ中宮1階

設立：2012年3月

資本金：1,000万円

事業内容：歯科医療機器の製造・販売、メンテナンスサービス

URL：https://sdmedical.net/