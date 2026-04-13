【茨城県常陸太田市】常陸太田アンバサダーを委嘱しました
常陸太田市
写真左から藤田市長、菊池様、櫻井様、藤様、八木様、じょうづるさん
菊池 裕樹(きくちひろき)
櫻井 貴史(さくらいたかし)
藤 良多（ふじりょうた）
MEDUSA（メデューサ）
八木 由貴乃（やぎゆきの）
芸能・文化・スポーツの各分野で活躍する本市出身者5名を「常陸太田アンバサダー」として委嘱し、それぞれのSNS等を通じて、本市の自然・食・文化・暮らしの魅力等を発信していただきます。
写真左から藤田市長、菊池様、櫻井様、藤様、八木様、じょうづるさん
常陸太田アンバサダーの役割
アンバサダーは、自身のSNSや活動を通じて、常陸太田市の魅力や情報を発信し、本市の認知度向上および交流人口の拡大に寄与していただきます。
委嘱期間
１年間（自動更新）
任命者（5名、五十音順、敬称略）
菊池 裕樹(きくちひろき)
プロウルトラランナー・トレーナー
櫻井 貴史(さくらいたかし)
モデル・美容ジャーナリスト
藤 良多（ふじりょうた）
シンガーソングライター・介護福祉士
MEDUSA（メデューサ）
ダンサー・振付師
八木 由貴乃（やぎゆきの）
振付家・ムーブメントアーティスト