強弱２段階の振動でいつでも気軽に口元まわりのエクササイズ

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「Cellsh クリスタルリップ」3,828円（税込）を4月13日(月)より発売開始しました。

・２modeバイブレーションで口元にじんわりアプローチ

歯を使わず唇だけでクリスタルリップを落とさないようにキープするシンプルなトレーニングです。

重さと振動で口まわりの筋肉を刺激し、スッキリした印象を目指します！

・簡単操作♪ボタンを押すだけ！

振動の強さは2段階あり、ボタンを押すと弱から強に変わります。初めは弱から、慣れたら強で！短時間で効果的なエクササイズを！

・いつでもどこでも簡単トレーニング

USB Type-C対応の充電式だから、PCやモバイルバッテリー、USBアダプターなど身近な電源から手軽に充電可能。

自宅・オフィス・出張先など、いつでも好きな場所で使えます。

※USB type-Cケーブル1本(約80cm)付属しております。ACアダプタは付属しておりません。

・丸洗いできるシリコンマウスピース

口元に触れる部分は取り外して洗えるシリコン素材。いつでも清潔に保てるので毎日気持ちよく使えます。

・プレゼントにもおススメ♪

※プレゼント用の梱包は行っておりません。

・選べる2色展開！

「Cellsh クリスタルリップ」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体：ABS樹脂

マウスピース：シリコーンゴム

使用充電池：リチウムイオン電池（容量200ｍAh）

満充電時間：約1時間

連続使用可能回数：弱_約300回、強_約250回

過充電防止機能有り

カラー：オーロラ、シルバー

価格：3,828円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など