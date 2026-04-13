強弱２段階の振動でいつでも気軽に口元まわりのエクササイズ

写真拡大 (全12枚)

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「Cellsh クリスタルリップ」3,828円（税込）を4月13日(月)より発売開始しました。




・２modeバイブレーションで口元にじんわりアプローチ


歯を使わず唇だけでクリスタルリップを落とさないようにキープするシンプルなトレーニングです。


重さと振動で口まわりの筋肉を刺激し、スッキリした印象を目指します！






・簡単操作♪ボタンを押すだけ！


振動の強さは2段階あり、ボタンを押すと弱から強に変わります。初めは弱から、慣れたら強で！短時間で効果的なエクササイズを！






・いつでもどこでも簡単トレーニング


USB Type-C対応の充電式だから、PCやモバイルバッテリー、USBアダプターなど身近な電源から手軽に充電可能。
自宅・オフィス・出張先など、いつでも好きな場所で使えます。


※USB type-Cケーブル1本(約80cm)付属しております。ACアダプタは付属しておりません。






・丸洗いできるシリコンマウスピース


口元に触れる部分は取り外して洗えるシリコン素材。いつでも清潔に保てるので毎日気持ちよく使えます。




・プレゼントにもおススメ♪




※プレゼント用の梱包は行っておりません。





・選べる2色展開！






「Cellsh クリスタルリップ」


発売元：株式会社ニーズ


販売元：株式会社サンファミリー


材質：本体：ABS樹脂


　　　マウスピース：シリコーンゴム


使用充電池：リチウムイオン電池（容量200ｍAh）


満充電時間：約1時間


連続使用可能回数：弱_約300回、強_約250回


過充電防止機能有り


カラー：オーロラ、シルバー
価格：3,828円（税込）
販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など