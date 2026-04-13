【大人可愛いパープル】ORICOの4面AC電源タップが35%OFF

深圳市奥睿科电子商务有限公司

デスクの上が電源アダプターでごちゃごちゃしていませんか？ 今回ご紹介するのは、洗練されたパープルカラーがお洒落で、最大8台のデバイスを同時に支える**ORICOの多機能電源タップ「小方砖」**です。

⚡ コンパクトなのにパワフル：GaN技術の恩恵

最新の**GaN（窒化ガリウム）**チップを採用することで、手のひらサイズながら高出力を実現。

4口のACコンセント： 四面に配置されているため、大きなアダプター同士が干渉しません。

4つのUSBポート： USB-C ×2 ＋ USB-A ×2 を搭載。スマホやタブレット、イヤホンなどをこれ一台で直接充電可能です。

(ハート) デザインと安全性の両立

お洒落なパープルカラー： 無機質になりがちなPC周辺機器に彩りを添えます。デスクのアクセントに最適。

フラットプラグ： 壁のコンセントにピッタリフィットし、家具の隙間でも使いやすい設計。

高い安全性： V0等級の難燃素材を採用。1500Wまでの高出力に対応し、日本のPSE基準もクリアしています。

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「1台8役」の電源タップが1,000円台で手に入るチャンス！ 特にこのパープルは人気のため、在庫があるうちにチェックしてください。

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こんな人に特におすすめ！

デスクを「映え」させたい方： 珍しいパープルカラーは、ガジェット女子や、デスク環境の色彩にこだわる方に最適です。

旅行や出張が多い方： 驚くほどコンパクト（小方砖＝小さなレンガ）なので、バッグの隙間にスッと入ります。

カフェやシェアオフィスで作業する方： コンセント1口を4口＋USB4口に拡張できるため、外出先での電源確保に困りません。

配線をスッキリさせたいミニマリスト： 延長コード（1m）付きなので、壁のコンセントから手元まで電源を引き込み、デスクの上を整理整頓できます。

総評：機能性と美しさを両立

安全性の高いV0等級難燃素材と、日本のPSE基準をクリアした安心設計。この「小方砖」があれば、もう重くて黒い電源タップを持ち歩く必要はありません。