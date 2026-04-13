株式会社シーガルイン

株式会社シーガルイン（代表：門谷隆廣）は、2025年12月28日から2026年2月8日にかけて、厄介者とされるウニ「ガンガゼ」を100%活用し、海の砂漠化問題の解決と持続可能な地域経済の創出を目指す「磯焼け対策プロジェクト」へのご支援を募るクラウドファンディングをREADYFORにて実施いたしました。

（▼2026年1月17日に配信したプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000175548.html)はこちら）

（プロジェクトページ： https://readyfor.jp/projects/gangaze ）

■ クラウドファンディングの結果

皆様からの温かいご支援とご期待の声に支えられ、最終的に35名の方から520,000円のご支援をいただきました。しかしながら、目標金額として掲げた100万円には及ばず、All-or-Nothing方式のルールに基づき、残念ながら本プロジェクトは不成立となりました。

本プロジェクトにご関心をお寄せいただき、ご支援、そして情報の拡散にご協力いただいたすべての皆様に、心より感謝申し上げます。皆様からいただいた応援の声の一つひとつが、私たちの大きな励みとなりました。

■ プロジェクトへの想いと今後の展望

今回の挑戦は、私たちの力不足、そして情報発信の難しさを痛感する結果となりました。しかし、磯焼けという深刻な問題が壱岐の海で刻一刻と進行している現実は変わりません。かつて豊かだった藻場を再生し、未来の子どもたちに美しい海を引き継ぎたいという私たちの想いが揺らぐこともありません。

クラウドファンディングは不成立という結果に終わりましたが、私たちはこれを終わりではなく、新たな始まりと捉えています。

『ガンガゼがいるから海がダメになった』と嘆くのではなく、『ガンガゼがいるから新しい産業が生まれた』と言える未来を必ず創る。

その決意を新たに、今後は別の形での資金調達や、事業規模の見直しなども含め、プロジェクトの実現に向けた道を模索してまいります。活動に進展がございましたら、改めてご報告させていただきます。

今後とも、株式会社シーガルインの挑戦に、変わらぬご関心をお寄せいただけますと幸いです。

株式会社シーガルイン

株式会社シーガルインは、九州北部にある長崎県壱岐市にて、マリンスポーツ・フィッシング・宿泊施設・飲食店などお客様に合わせた楽しみ方でご満喫いただける独自のサービスをご提案しております。 常に壱岐の海と向き合ってきた私たちだからこそできる新しい商品・企画づくりを行うとともに、自然豊かに育まれた壱岐の海を守り、共存共栄を目指した環境保全活動にも取り組んでいます。



http://seagull-inn.co.jp/about/