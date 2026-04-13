Studio KUMASAN『ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～』第二回くまさん祭りコラボイベント『ジャイアントな友愛にクマったサン』開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、本日4月13日（月）より、『ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～』『FLOWER KNIGHT GIRL』『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』『モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～』『ティンクルスターナイツ』の5タイトルを対象とした超大型コラボイベント『第二回くまさん祭り』を開催いたしました。

▼『第二回くまさん祭り』特設サイト：https://kumasanfes.com(https://kumasanfes.com)

▼『第二回くまさん祭り』PV：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=omoDswYO8o8 ]

■謎のクマロボ出現!? 完全新作のオリジナルコラボストーリーでおくる『第二回くまさん祭り』開催！

第二回となる今回は、謎のクマロボの出現をきっかけに、各タイトルのキャラクターたちが別の世界へ迷い込む新たなストーリーが展開されます。 タイトルの枠を超えた、ここでしか見られない物語をお楽しみください。

さらに、特別ログインボーナスや相互ミッションなど豪華4大キャンペーンも同時開催します。ここでしか手に入れることのできない豪華報酬や限定特典となっていますのでお見逃しなく！

開催期間：4月13日（月）17:00～4月27日（月）23:59まで

※開始時刻・終了時刻は状況により変更される場合があります。詳細はタイトルのお知らせをご確認ください。

■豪華報酬を見逃すな！「4大コラボキャンペーン」

『第二回くまさん祭り』の開催を記念し、ゲーム内アイテムや限定特典が手に入る4つのキャンペーンを実施中です。

開催期間：4月13日（月）17:00～4月27日（月）23:59まで

※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合がございます。

※開始時刻・終了時刻は状況により変更される場合があります。詳細はタイトルのお知らせをご確認ください。

1. 特別ログインボーナス！

期間中、ログインするだけで、相互ミッションに必要な「第二回くまさん祭りチケット」やミストジュエルなど豪華ゲーム内アイテムをプレゼントいたします。「第二回くまさん祭りチケット」は獲得枚数に応じて報酬が豪華になりますので、ぜひ毎日ログインしてください！

2.相互ミッションキャンペーン！

「第二回くまさん祭りチケット」を複数のタイトルで集めることで、ゲーム内アイテムがもらえる他、抽選で15名様に「特製キービジュアルアクリルスタンドセット（全2種）」が当たります！

また、4月14日（火）より、ある条件を達成するともらえる「追加報酬」の発表もあります。

詳細は特設サイトが更新されますので、お見逃しなく！

●相互ミッションキャンペーン 「ミストトレインガールズ」のゲーム内アイテム報酬内容

「第二回くまさん祭りチケット」を

3枚以上獲得：ミストジュエル（無償）× 300

5枚以上獲得：ミストジュエル（無償）× 900

10枚以上獲得：ミストジュエル（無償）× 3,000（ガチャ10連分相当!)

※報酬は重複いたしません。獲得枚数に応じた最上位の報酬のみを配布いたします。

※参加方法や注意事項などの詳細は特設サイトをご確認ください。

3.特製アクリルスタンドやDMMポイントが当たる！コラボキャラゲットミッション！

各タイトルの対象コラボキャラクターを獲得すると以下の豪華プレゼントが抽選で当たります。

●コラボキャラゲットミッションキャンペーン 抽選プレゼント内容

・特製キービジュアルアクリルスタンド

各タイトルでの獲得キャラクター1体につき一口、獲得したキャラクターのタイトルに応じて「特製キービジュアルアクリルスタンド」を抽選で15名様（合計75名様）にプレゼント。

・DMMポイント

全タイトルでの合計獲得数1キャラにつき一口、抽選で最大5,000ポイントの「DMMポイント」をプレゼント。

※対象キャラクターや参加方法や注意事項などの詳細は特設サイトをご確認ください。

4.豪華オマケ特典プレゼント！ご購入特典キャンペーン！

期間中に販売される『第二回くまさん祭りSPパック』をご購入いただくと、オマケとして「クインズウェイ【正道をゆく騎士】」のキャラマウスカーソルをプレゼント！

さらに他タイトルでもご購入いただくとここでしか手に入らない豪華特典がオマケとして手に入ります。

●ご購入特典キャンペーン オマケ特典内容

・『ミストトレインガールズ』で購入：「クインズウェイ【正道をゆく騎士】」のキャラマウスカーソル

・2タイトル以上のご購入：「第二回くまさん祭り」主題歌「くまさんパンデミック！」フル音源データ＋オマケラップ全5種＋動くイラスト

・3タイトル以上のご購入：特製ミニフィギュア（全5種類からお好きなひとつを選択）

※ 画像はイメージとなります。実際の特典とは異なる場合がございます

※参加方法や注意事項などの詳細は特設サイトをご確認ください。

■『第二回くまさん祭り』記念！オトクな商品販売中！

1.「第二回くまさん祭りミッションパック」が登場！お得なログインボーナスが受け取り可能に！

イベント開催期間中1回限定で、お得なログインボーナスが受け取り可能になる「第二回くまさん祭りミッションパック」を1,500DMMポイントで販売します。

購入すると即時、ミストジュエル(有償)×1,500個、オマケとしてガチャ切符×35枚がもらえ、さらに3日間分のミッション報酬合計でオマケとして、ミストジュエル（無償）×4,500個がもらえます。

2.「第二回くまさん祭りSPパック」が登場！購入者全員に特製キャラマウスカーソルプレゼント！

イベント開催期間中1回限定で、豪華アイテムがたくさん詰まった「第二回くまさん祭りSPパック」を10,000DMMポイントで販売します。

パックの内容は購入すると即時、ミストジュエル(有償)×10,000個がもらえ、さらにオマケとして4日間のミッション報酬の合計で、ミストジュエル（無償）×30,000個、解放石 4、経験徽章 200、その他オマケの無償アイテムと大変お得となっています。

さらにご購入いただいた方全員に、後日オマケ特典として「クインズウェイ【正道をゆく騎士】」をプレゼントします。

※「第二回くまさん祭りミッションパック」および「第二回くまさん祭りSPパック」は『第二回くまさん祭り』開催期間中の販売となります。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

■コラボイベント「ジャイアントな友愛にクマったサン」開催！

「ミストトレインガールズ」では、本日より新たなイベント「ジャイアントな友愛にクマったサン」を開催！

本イベントでは、イベントポイントを集め、交換することで「【フロストナイト娘】メアリー」を仲間にすることができます。

開催期間：4月13日（月）メンテナンス後～4月27日（月）メンテナンス前まで

～あらすじ～

突如として増殖、それから攻撃を仕掛けてくるようになった赤ちゃんクマロボ。

特鉄隊は前回の『クマロボ騒動』同様、本格的にクマロボの調査を始めることに。

そうした中で特鉄隊の元に強力な助っ人がやってきて……？

雪と鋼鉄の国・アイゼングラートを舞台に、今回もクマったサンな大騒動が巻き起こる！

■登場キャラのご紹介！

『第二回くまさん祭り』限定コラボキャラクターとして「メアリー[フロストナイト娘]」「Dr.グローリア[天才少女の献身的愛情]」「ナルケパフネ[冷風は彼女と共に]「スイカズラ[銀雪に忍ぶ]」が新たに登場します！

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

■「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。

「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/MistTrainGirls

▼製品情報

●ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～

・タイトル：ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play

・ミストトレインガールズ公式サイト：https://mist-train-girls.com/

・公式X：https://x.com/mist_staff

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC9oMOn0nOSSC2NHHt-kz2CA

・権利表記：(C)2020 EXNOA LLC / (C)2020 Studio KUMASAN Inc. / (C)KMS,inc. (C)︎2026 EXNOA LLC/(C)2026 Studio KUMASAN Inc.

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