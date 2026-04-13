【医師開発】次世代ウェルネスデバイス「Billy′s care」が宿泊業界へ本格進出！「泊まる」を究極のリカバリーへ変える、ホテル・旅館向けインルームスパパッケージ提供開始

株式会社 Hands JAPAN

株式会社Hands JAPAN（本社：東京都渋谷区）は、 織田聡(医学博士)が開発したウェアラブル・ウェルネスシステム「Billy's care（ビリーズケア）」を活用し、全国のホテル・旅館などの宿泊施設に向けたインルームスパのパッケージの提供を開始いたします。本パッケージは、大掛かりな設備やスペースを必要とせず、差別化が難しい宿泊プランに「最新のウェルネス体験」を付加することで、宿泊客に「究極のリカバリー体験」を提供します。

■ 背景：旅行者のニーズは「見る」「食べる」から「整える」へ

近年、旅行者のニーズは単なる観光や食事だけでなく、心身を癒やし、健康を増進する「ウェルネスツーリズム」へとシフトしています。特に、旅先での睡眠の質の向上や疲労回復への関心は高く、宿泊施設にも新たな価値が求められています。

一方で、宿泊業界では、価格競争の激化や、他施設との宿泊プランの差別化に苦慮している現状があります。既存の宿泊プランに高い付加価値を与え、客単価の向上や新たな顧客層の開拓が急務となっています。

株式会社Hands JAPANは、これまでエステ、リラクゼーション、プロスポーツ業界で高い評価を得てきた「手技×微弱電流」の独自テクノロジーを宿泊業界に最適化。省スペースで手軽に導入でき、宿泊客に確かな効果を提供により、宿泊施設の課題解決を支援します。

■ インルームスパパッケージの3つの特徴

本パッケージは、医師開発の次世代デバイス「Billy」と、特殊な通電グローブを活用したインルームスパの導入を全面的にサポートします。

※本製品は医療器具ではありません。1. 【医師開発・微弱電流の「確かな効果」】究極のリラクゼーションとリカバリー体験

電気の神経反射を利用し、深部の筋肉や筋膜にアプローチする医師開発のテクノロジーを採用。セラピスト（施設スタッフまたは提携事業者）が撫でるような優しいタッチで微弱電流を届けることで、短時間で深いリラクゼーションを誘います。旅の疲れを芯から癒やし、睡眠の質を向上させ、翌朝のすっきりとした目覚めを促進します。

40mm×100mm×80mm 約146g2. 【省スペース・低コスト導入】客室をそのままスパ空間へ。大掛かりな設備は不要

本体サイズはわずか「40mm×100mm×80mm」の超小型デバイス。大掛かりなエステ機器やベッドを必要とせず、既存の客室をそのままスパ空間として活用できます。操作はiPad/iPhoneで直感的に行えるため、導入研修もスムーズ。初期費用を抑えた月額サブスクリプション（段階制）により、リスクなく導入可能です。

3. 水だけで完結。客室を汚さず、敏感肌のゲストにも安心

特殊なグローブ「BillyHands」に少量の水を含ませるだけで通電・施術が可能なため、一般的なエステで使用される冷たい専用ジェルや拭き取りが必要なオイルは一切必要ありません。

4. アプリによる「可視化」でリピート率向上と、スタッフ自身のケア

専用アプリを通じて筋肉の抵抗値をリアルタイムで数値化できるため、お客様へ論理的なカウンセリングが可能になり、定期的なケアへのモチベーションを高めます。

■利用料金

■ 開発者（織田聡 医学博士）コメント

『Billy's care』は現代社会のストレスや長時間の移動で乱れがちな自律神経に対し、微弱電流の心地よい刺激が交感神経の緊張を優しく解きほぐします。ホテル・旅館の客室を、単なる「宿泊する場所」から、心身のバランスを取り戻す「究極のリカバリーの拠点」へと進化させます。

■ 今後の展望

今後は、全国主要都市のホテル・旅館への導入を推進するとともに、宿泊施設の課題に合わせた最適な導入研修プログラムや販促ツールの開発を行ってまいります。宿泊業界に「究極のリカバリー体験」を提供することで、旅行者のQOL向上と宿泊施設の持続可能な成長に貢献します。

無料体験・資料請求はこちら :https://www.billyscare-system.com/contact.html

株式会社 Hands JAPAN

株式会社Hands JAPANは、医師開発の次世代ハンドテクノロジー『Billy's Care』を展開するウェルネススタートアップです。「176gの超軽量設計」「Webアプリ連携による施術の数値化」「医学的知見に基づく独自波形」を軸にプロフェッショナルケアのインフラ構築を目指しています。手技とテクノロジーを融合させることで、施術者の身体的負担を軽減し、多領域におけるコンディショニングの質を劇的に進化させます。

所在地：東京都渋谷区渋谷3-6-18-2F

代表者：織田しのぶ

HP：https://corp.hands-japan.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社HandsJAPAN 担当：大橋・樋口

下記フォームからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://www.billyscare-system.com/contact.html