NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌、Mrs. GREEN APPLE「風と町」　4月13日（月）配信開始！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、Mrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」を4月13日（月）より配信します。

先日、オフィシャルファンクラブ“Ringo Jam”の10周年を記念するイベント“PMGA SUMMIT about PHASE-3”にて、今年秋に全国13箇所28公演のFCアリーナツアーを開催するほか、2029年までのライブイベントなどの構想まで、大森元貴自らの言葉で発表を行なったMrs. GREEN APPLE。

今作は1月にリリースした「lulu.」に続くフェーズ3の2作目となる新曲で、3月30日（月）より放送されているNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として書き下ろされた楽曲です。連綿と受け継がれながらも移り変わっていく「町」の情景と、変わることなくずっとそこにある「風」という普遍的なテーマが、たおやかなメロディーとともに紡がれています。

楽曲の配信リリースを記念して、メンバー全員が参加するSpotify公式リスニングパーティーを4月14日（火）21:30から開催します。これは「風と町」をメンバーとともにリスニングして、トークが聴けたり、パーティーのチャットにも参加できるというもの。Mrs. GREEN APPLEとしては初のリスニングパーティーです。

Mrs. GREEN APPLE Digital Single「風と町」

2026年4月13日（月）配信開始

https://lnk.to/MGA_kazetomachi

イベント情報

「風と町」配信リリース記念 Spotify公式リスニングパーティー

「風と町」の配信リリースを記念して、Mrs. GREEN APPLEメンバー全員参加のSpotify公式リスニングパーティーを開催。

リアルタイムでパーティーのチャットへの参加やハッシュタグ #Spotify_MGAでSNSでも投稿いただけます。

▼開催日程

4月14日(火) 21:30～

※Spotify Premiumユーザーの方のみがご参加いただけます。

※リスニングパーティーはリアルタイムのみでの配信となり、アーカイブ配信はございません。

※参加メンバーは予告なく変更になる可能性がございます。

※リスニングパーティー対象国の方のみご参加いただけます。

※ご参加いただいたタイミングで [このパーティーは満員です]と表示されても、リスニングパーティーにはご参加いただけますので [Spotifyで聴く] を押してご参加ください。こちらのメッセージが表示された方は、リスニングパーティーにはご参加いただけますが、チャット機能はご利用いただけません。あらかじめご了承ください。

◆参加方法

１.下記のリスニングパーティーのURLをタップ

https://party.spotify.com/event/1mIIa4x9f8V8IiFD1Gm8qu

２.左上の「通知を希望」をタップ

３.パーティー開催時に届く通知もしくは下記URLを開き、Spotify Premiumに登録済みのアカウントでログインの上お楽しみください。

https://party.spotify.com/event/1mIIa4x9f8V8IiFD1Gm8qu

ドラマ情報

◆2026年度前期 連続テレビ小説「風、薫る」

【放送予定】2026年3月30日（月）より、全26週（130回）

※NHK ONEで同時・見逃し配信予定。

【脚本】吉澤智子

【出演】見上愛、上坂樹里

【原案】田中ひかる 『明治のナイチンゲール 大関和物語』

【音楽】野見祐二

【語り】研ナオコ

【スタッフ】制作統括：松園武大 宮本えり子

プロデューサー：川口俊介 葛西勇也 松田恭典 土屋勝裕

演出：佐々木善春 橋本万葉 新田真三 松本仁志 ほか

〈公式X アカウント〉＠asadora_nhk

〈公式Instagram アカウント〉asadora_ak_nhk

2026 - 2029 LIVE PLAN

・2026年秋、FCツアー「Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”」を開催。全国13箇所を巡る計28公演のアリーナツアーに。（詳細は後日オフィシャルサイトにて発表）

・2027年、「Mrs. GREEN APPLE on Harmony 2」を開催。前回の“Harmony”よりも公演数を大幅に増やす想定。

・2027年、衣装展「COSTUME EXHIBITION」を開催。

・2028年、「BABEL no TOH」に続くストーリーラインの最新作「ELYSIUM」を開催。

・2029年、ツアー「The White Lounge ２」（※仮称）を開催。

・コンサートグッズ“MGA Official Light Stick”を大幅アップデートし、音楽ライブという概念を拡張。

（様々なライブのスタイルをそれぞれの楽しみ方で参加できるように、手に持つタイプに限らず、首から下げたり、腕に巻いたり、指輪のようにしたりといった多様なアイテムに進化させる予定）

【Mrs. GREEN APPLE PROFILE】

大森元貴 (Vo/Gt)、若井滉斗 (Gt)、藤澤涼架 (Key)による3人組バンド。

2013年結成。2015年EMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。

以来、毎年1枚のオリジナルアルバムリリースと着実なライブ活動を続け、2019年12月から行われた初の全国アリーナツアー『エデンの園』は東名阪公演を即日ソールドアウト。

メジャーデビュー5周年となる2020年7月8日(水)に初のベストアルバム『5』をリリースし、オリコン週間合算アルバムランキング、Billboard 総合アルバム・チャートにて1位を獲得。同時に“フェーズ1完結”を宣言し、突如活動休止を発表。

約1年8ヶ月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に“フェーズ2開幕”とし活動を再開。同年7月8日(金)にミニアルバム『Unity』をリリースするとともに、一夜限りの復活ライブ『Utopia』を開催、また、映画「ONE PIECE FILM RED」に劇中歌「私は最強」を提供、11月9日(水)に映画「ラーゲリより愛を込めて」主題歌「Soranji」をリリースした。「第64回日本レコード大賞」において「ダンスホール」で優秀作品賞を受賞した。

デビュー10周年を迎える2025年を“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、さまざまなプロジェクトを発表。7月8日(火)にアニバーサリーベストアルバム『10』をリリースし、7月26日(土)、27日(日)に神奈川・山下ふ頭特設会場で2日間で10万人動員した野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』を開催、全国の商業施設とコラボレーションした。NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング「ダーリン」、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第２期 第2クール オープニングテーマ「クスシキ」、映画『#真相をお話しします』主題歌「天国」、フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング「breakfast」、サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort(R)︎ テーマソング「Carrying Happiness」、「キリン 午後の紅茶」CMソング「夏の影」、キリングッドエール CMソング「GOOD DAY」といった6ヶ月連続を含む7曲の新曲もリリース。

第39回 日本ゴールドディスク大賞』の邦楽部門「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」、『第48回日本アカデミー賞』で新設された特別賞「主題歌賞」（映画『ディア・ファミリー』主題歌「Dear」にて）、『MTV VMAJ 2025』での“Video of the Year”を含む史上初の2年連続４冠、さらに国内最大規模の国際音楽賞として開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」にて音楽的に創造性、芸術性が優れているアーティストを讃える “最優秀アーティスト賞” を受賞。10月から12月にかけては、12公演で55万人を動員した自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』を開催、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』とライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』を11月28日(金)に同時公開、2作あわせての総動員数約62万人、累計興収約15億円を突破するヒットを記録している。（※興行通信社調べ）。12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪で展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」が開催されている。

国内2大主要チャート「オリコン年間ランキング 2025」で3冠、「Billboard JAPAN 2025年 年間チャート」で7冠を獲得、さらにアニバーサリーベストアルバム『10』が、12月22日付「オリコンデイリーアルバムランキング」において累積売上100万枚を突破しミリオンセールスを記録（ロックジャンルでは13年6カ月ぶり、令和に入って初の快挙）、「ダーリン」でレコード大賞3連覇を果たし、3年連続で出場したNHK紅白歌合戦では大トリを務め、12月31日で「フェーズ２」を完結した。2026年1月１日に「フェーズ３」を開幕し、最初のシングルとして「lulu.」をリリース。続く新曲「風と町」が、3月30日(月)から放送開始予定のNHKの連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌となることも発表されている。2026年秋頃に約3年振りのオリジナルフルアルバムをリリースすることも発表している。

IFPI(国際レコード・ビデオ制作者連盟)の発表による2025年の世界最多売上アーティスト（Official Biggest-Selling Global Artist of the Year 2025）で、Mrs. GREEN APPLEが13位に、アニバーサリーベストアルバム『10』は世界最多売上アルバム（Official Biggest-Selling Global Album of the Year 2025）で10位にランクインし世界規模でのセールスを記録した。

【Mrs. GREEN APPLE INFO】

・Mrs. GREEN APPLE Official Website

https://mrsgreenapple.com

・Mrs. GREEN APPLE Official YouTube

https://www.youtube.com/@MrsGREENAPPLE_Official/videos

・Mrs. GREEN APPLE Official X

https://x.com/AORINGOHUZIN/

・Mrs. GREEN APPLE Official Instagram

https://www.instagram.com/mgaband/?hl=ja

・Mrs. GREEN APPLE Official TikTok

https://www.tiktok.com/@mga_band_official

・Mrs. GREEN APPLE Official Facebook

https://www.facebook.com/Mrs.GREENAPPLEofficial

【Official Instagram】

大森元貴 https://www.instagram.com/motoki_ohmori_mga/

若井滉斗 https://www.instagram.com/hiloto_wakai_mga/

藤澤涼架 https://www.instagram.com/ryoka_fujisawa_mga/