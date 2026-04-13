岡山市が総務省の「副業型地域活性化起業人」制度を活用した人材募集を開始！複業クラウドを通してアリーナ整備事業（PFI）推進を担う専門人材を募集中

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works（本社：東京都港区、代表取締役：大林 尚朝）は、岡山県岡山市より「令和8年度外部専門人材活用に係る支援業務委託」を受託しました。今回は「副業型地域活性化起業人」制度を活用し、「アリーナ整備事業（PFI）推進アドバイザー」の募集を開始いたします。

■「副業型地域活性化起業人」制度を活用して複業人材と行政をマッチング

人口減少・少子高齢化が加速する中、地域ブランドの確立、移住・定住促進、持続可能なまちづくり、行政DXの推進など、地方自治体が直面する課題は複雑化・多様化の一途をたどっています。その解決には、民間企業で培われた専門知見と実践的なノウハウを持つ人材の登用が大きな一手となる一方、財政・人員面に制約を抱える自治体が単独で対応することには、構造的な限界があります。

こうした課題認識のもと、総務省は「副業型地域活性化起業人」制度を創設しました。本制度では、企業に所属する個人が自治体と協定を締結し、月4日・20時間以上の活動および月1日以上の現地滞在を通じて地域課題の解決に取り組みます。企業と自治体の協定締結や長期の現地勤務を要件とする従来の企業派遣型とは異なり、副業・兼業という柔軟な就業形態を前提とする本制度は、より多くの民間人材が地域活性化に参画できる仕組みを実現するものです。

Another worksでは、2019年5月の創業以来、本業だけでなく複数の居場所を持ち、金銭報酬やスキルアップ、キャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる「複業」が社会に欠かせない働き方であると確信し、日本全国へ推進してまいりました。主力サービスである複業したい個人と企業や自治体を繋ぐマッチングプラットフォーム「複業クラウド」は2026年4月時点で累計登録タレント数10万人、累計導入企業数は2,500社、累計自治体数250を突破しています。豊富な実績とノウハウを基盤に、「副業型地域活性化起業人」制度の活用を通じて、岡山市の地域活性化を力強く支援してまいります。

■「アリーナ整備事業（PFI）推進」での募集背景

岡山市では、アリーナ整備及びアリーナを核としたまちづくりを推進しています。本事業において整備するアリーナは、スポーツイベントやライブコンサートなどの開催を通じて市内外に大きな経済効果をもたらすだけでなく、金額には表すことのできない、心の豊かさやわくわく感を生み出す施設です。現在は、PFIによる事業者選定に向け、実施方針・要求水準書の作成および民間事業者へのサウンディングの準備を進めている段階です。

一方、岡山市の検討しているPFI手法（BT＋コンセッション方式）は国内での導入事例が限られており、庁内に十分な知見が蓄積されているとは言い難い状況です。そこで今回、アリーナ整備事業をよりよい事業としていくため、岡山市では「アリーナ整備事業（PFI）推進アドバイザー」を募集します。PFI事業の推進や、まちづくりへのアドバイスなどを通じて、アリーナ整備事業が、トップチームの活動継続やアマチュアスポーツの会場不足解消に繋がることに加え、ライブ・コンサートやコンベンションなどの開催を通じて、市内外に大きな経済効果をもたらすだけでなく、金額には表すことのできない心の豊かさや、わくわく感を生み出す事業としていくための支援をいただきたいと考えています。

▶アリーナ整備事業（PFI）推進アドバイザーの求人はこちら

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/97620

▶スケジュール

2026年4月8日 公募開始

2026年4月22日 公募終了

2026年5月8日 オンライン面談選考

2026年5月18日 岡山市での対面面談選考 ※交通費・宿泊費は別途支給

2026年5月20日頃 採用決定通知

2026年5月26日 岡山市での委嘱式・稼働開始

■岡山県岡山市

岡山市は中四国の交通のクロスポイント、圏域の拠点として、商業・医療・教育等の高次の都市機能が集積する一方、緑豊かな吉備高原の山々から瀬戸内海に至る広大な市域を有し、都市の利便性と豊かな自然が調和するまちとして発展してきました。また、特徴的な漆黒の外観から「烏城」とも呼ばれる岡山城や、日本三名園の一つとして知られる後楽園などの歴史・文化資源も多く、マスカットや白桃といったフルーツの名産地としても知られています。

住所：〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

HP：https://www.city.okayama.jp/

■複業クラウド for Public

優秀な複業人材が自治体職員とともに行政課題解決に取り組み、地方創生の実現を目指すプロジェクトです。 複業人材を登用することで、DXの推進計画や広報戦略の立案など専門性の高い知見が必要な行政課題を解決してきました。2026年4月現在、累計47都道府県250自治体以上が導入し、複業人材登用におけるプロジェクトでは日本最大級の規模を誇ります。

サービス名：複業クラウド for Public

HP：https://forseries.aw-anotherworks.com/public

■株式会社Another works

"複業"で働き方の最前線をつくるITベンチャー企業です。主力事業である複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を通じて、副収入を目的とした副業だけでなく、スキルアップやキャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる"複業"を社会の当たり前にすることを目指しています。VISION「挑戦するすべての人の機会を最大化する」べく、誰もが挑戦したいその瞬間に、大きく環境を変えることなく"複業"で挑戦できる文化とインフラを創造します。

社名：株式会社Another works

代表取締役：大林 尚朝

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP：https://anotherworks.co.jp/