世界的テクノアーティストのリッチー・ホウティンと福島の酒蔵 haccoba が共演。渋谷「WOMB」26周年を祝うオリジナルSake「SPARK 26」を4月24日に世界初披露。

株式会社haccoba

株式会社haccoba（福島県南相馬市、代表取締役：佐藤太亮）が2021年2月に立ち上げた酒蔵「haccoba -Craft Sake Brewery-」（ハッコウバ クラフトサケブルワリー）は、アーティストであり「酒サムライ」としても活動するリッチー・ホウティン（Richie Hawtin）とコラボレーションし、オリジナルSake「SPARK 26」を開発しました。東京・渋谷のダンスミュージックカルチャーを象徴するクラブ「WOMB」の26周年を記念したもので、2026年4月24日(金)に開催されるアニバーサリーパーティーにて世界初披露されます。

■ 背景：レジェンドが認めた、福島の「自由な酒づくり」

これまで数多くのSakeを世界に紹介してきたリッチー・ホウティンと、既存の枠にとらわれない酒づくりを掲げるhaccoba。昨年の「RICHIE HAWTIN × WOMB × 酒蔵」シリーズの熱狂を引き継ぎ、今年はhaccobaがそのバトンを受け取りました。

伝統的な日本酒の製法をベースにしながらも、ジャンルの垣根を軽やかに飛び越えるhaccobaのスタイル。リッチー氏の深い敬意が込められたディレクションに基づき、単なる記念品ではない、音が鳴り身体が揺れるフロアの熱量に呼応するようなSakeを追求しました。

■ プロダクト：蒸留と発酵が共鳴する「SPARK 26」

リッチー・ホウティン（Richie Hawtin）

「SPARK 26」は、爽やかでありながら複雑な風味を感じられるスパークリングSakeです。地元の素材を大切にするhaccobaらしく、福島県のクラフトジン蒸溜所「naturadistill」の蒸留粕をお米と一緒に発酵させる手法を採用しました。

・春を呼ぶボタニカルの香り：季節限定ジン「梅花蜜柑蒸溜酒」の蒸留粕を使用。ジュニパーベリーに加え、梅の花、みかん、いちごといった春の訪れを感じさせる香りが複雑に重なります。

・境界を越える味わい：米と麹の発酵にジンのエッセンスを重ねることで、ジャンルの垣根を越えた、まさにリッチー氏の音楽性にも通じる独創的な1本に仕上がりました。



※naturadistill: https://naturadistill.com/

■ お披露目の場：WOMB 26TH ANNIVERSARY PARTY

SPARK 26

次の四半世紀への扉を開く特別な夜、リッチー・ホウティン本人がWOMBのメインフロアに帰還します。

・SAKE LOUNGEの登場：1Fには「SAKE LOUNGE」が設置され、「SPARK 26」を楽しみながら音楽に浸ることができます。



・新しい祝杯のかたち：ダンスミュージックという文化と、福島で育まれた発酵の文化。本来なら遠く離れて見えるそれぞれのカルチャーが、ひとつのボトルの中で出会い、新しい祝杯のかたちとして立ち上がります。

■ 「SPARK 26」商品概要

WOMB 26TH ANNIVERSARY PARTY

・内容量：500ml/ 本

・発売日：2026年4月24日(金)

・販売期間：2026年4月～売切次第終了

・販売チャネル

・WOMB（東京・渋谷）

・IMADEYA/ いまでや 各店（本店：千葉）

・Our Sake Club（ドイツ・ベルリン）

※限定流通品のため、haccobaのオンラインストアでの販売等は予定しておりません。

■ 「WOMB 26TH ANNIVERSARY PARTY」イベント詳細

・日時：2026年4月24日(金) 23:00～4:30

・出演：

<2F> RICHIE HAWTIN, DJ SODEYAMA, OCCA, VISUAL: MANAMI SAKAMOTO, LIGHTING: SAITO

<4F> BOBBY., SATOSHI OTSUKI, LEVOLANT

<1F SAKE LOUNGE> YAMA, WORD OF MOUTH, CHANAZ

■ 株式会社haccobaについて

2021年2月、原発事故の避難で一時人口がゼロになった福島県の小高というまちに醸造所を設立。2023年7月から隣町の浪江でも醸造所を営んでいます。「酒づくりをもっと自由に」という思いのもと、かつての "どぶろく" 文化やレシピを現代的に表現。ジャンルの垣根を超えた自由な酒づくりを行っています。

2024年から、地域の新たなお祭り「YoiYoi」をGotch（ASIAN KUNG-FU GENERATION）とともに立ち上げ、主催。同年よりJR東日本と連携し、最寄りの無人駅舎（小高駅）を醸造所兼パブリックマーケットとして生まれ変わらせるなど、地域の文化づくりにも取り組む。

自分たちの事業を通して、自律的な地域文化と自由な酒づくりの文化を取り戻すことを、本気で目指しています。

・会社名：株式会社haccoba（はっこうば）

・代表者：代表取締役 佐藤太亮

・本社所在地：福島県南相馬市小高区田町2-50-6

・各種リンク

・ホームページ・オンラインストア：https://haccoba.com

・X（旧 Twitter）：https://x.com/haccoba

・Facebook：https://www.facebook.com/haccoba

・Instagram：https://www.instagram.com/haccoba

・LINE：https://page.line.me/184glmhu

・note：https://note.com/haccoba