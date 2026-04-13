【CLTの銘建工業】日本木材学会（広島）公開シンポジウム CLTと未来志向の木材利用について語りました！

銘建工業株式会社

関西万博をはじめとして全国各地で中高層木造が増える中、地域の森林資源を活かした木材利用に改めて注目が集まっています。全国平均を上回る高い森林率を誇る中国・四国地域は木造建築のこれからを考える上で重要な地域のひとつです。

こうした背景のもと、2026年3月17日、平和都市・広島において日本木材学会公開シンポジウムが開催されました。

本シンポジウムでは、「未来のための平和と木の利用を考える」をテーマに、未来志向での木材利用や中大規模木造の可能性についても議論が行われました。

当社 銘建工業株式会社 代表取締役 中島浩一郎は、日本での木材利用の歴史をひもときながら、国産材を用いた次世代建材CLTの可能性を銘建工業本社事務所の実例を交えて紹介しました。

木造建築の可能性を広げる建材CLT

CLT（Cross Laminated Timber）は、木を重ねて、強くした“面で支える構造材”です。

板材を繊維方向が直交するように重ねて貼り合わせることで、木でありながら高い強度と安定性を実現。従来の柱や梁が主役だった木造建築とは違い、壁・床・屋根を「面」で構成できるのが大きな特徴です。最大サイズは3m×12mで、大型バスを横から見た時くらいの大きさの建材になります。

スギやヒノキなどの国産材を活用でき、公共建築や中高層の「木のビル」にも使われています。さらに、関西万博では国内外のパビリオンに使われた実績もあり、CLTは今、木造建築の可能性を大きく広げる存在として注目されています。

CLT工場の様子クロスして積層するため、断面の年輪の見え方が特徴的国内で伐採期を迎えるスギを有効活用CADデータを元に機械で精密な加工を行います

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【動画】銘建工業CLT工場製造ライン紹介動画(https://youtu.be/hNMdxttyXM4?si=bCOfHpgwSFEIfWgC)

＜見学希望の方はこちら＞

【別サイト】真庭観光局スタディーツアー(https://www.maniwa.or.jp/web/?c=spot-2&pk=3626)

【実例】様々な機能を担う木造事務所

銘建工業本社事務所（岡山県真庭市）はCLTを使用した事務所です。

・観光（スタディーツアー）で地域の外から人が訪れる

・製品を見て触れるショールーム機能

・接合部や構造を学べる教材機能

・空調稼働が一般のオフィスの約半分という省エネ性と快適性

これらが一体となった拠点で、「つくる・学ぶ・伝える」が同時に起きる場として地域に開かれており、交流・学び・働く・見せるがひとつにまとまった拠点となっています。

外観内観打ち合わせスペース執務スペース

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【動画】銘建工業本社事務所オフィスツアー(https://youtu.be/YlRaouT6j-4)

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【別サイト】真庭観光局スタディーツアー(https://www.maniwa.or.jp/web/?c=spot-2&pk=3652)

未来のための木材利用とは、単に木を使うことではなく、どの場所で、誰が、どのように関わり続けていくかを問い直すことでもあります。

広島で交わされた今回の議論は、これからの木材利用や木造建築が向かう先を考えるひとつの出発点となりました。

会社情報

銘建工業本社事務所

会社名 ：銘建工業株式会社

本社 ：岡山県真庭市勝山1209

設立 ：1966年7月（創業1923年）

資本金 ：3,780万円

事業内容：

・構造用木質建材の製造（集成材・CLT）

・木質構造事業（木質構造の設計・施工）

・バイオマス事業（発電・木質ペレット）

関連サイト

会社WEBサイト(https://www.meikenkogyo.com/)

弊社は建材をつくるだけではなく、中高層木造建築実現のためのコーディネートも行っています。

「木造建築に興味があるけどどうすすめていいかわからない」

「コストも含めて相談したい」「これって木造でできるの」

ぜひお問い合わせフォーム(https://www.meikenkogyo.com/)よりご相談ください。

弊社が携わってきた実績紹介(https://www.meikenkogyo.com/works/)も豊富にございます。

Instagram(https://www.instagram.com/meikenkogyo_official?igsh=MTdremV5c2YyMDJ5OQ%3D%3D&utm_source=qr)

2026年からInstagramを始めました。

会社にかかわるイベントや携わった建物紹介、新規プロジェクトなどの情報を配信していきます。

ぜひフォローをよろしくお願い致します。

真庭観光局WEBサイト(https://www.maniwa.or.jp/biomass/index.cgi?c=top)

真庭観光局スタディーツアーを通してどなたでもＣＬＴ工場やバイオマス発電所、木造事務所をご見学いただけます。

学校の社会科見学から企業の研修まで、幅広い方にお越しいただいています。申し込みはこちら(https://www.maniwa.or.jp/web/?c=spot-2&pk=3652)から。

メディア出演のお知らせ

TBSテレビ『がっちりマンデー！！～日曜に勉強！月曜から実践！～』で紹介していただきました。

放送局：TBSテレビ系（全国ネット）

公式サイト：https://www.tbs.co.jp/gacchiri/(https://www.tbs.co.jp/gacchiri/)

見逃配信TVer: https://tver.jp/episodes/ep3cuomsal?p=416

※4月19日（日）7:29まで見逃し配信視聴可能です。

お問い合わせ窓口

銘建工業株式会社 総務人事部

info@meikenkogyo.com