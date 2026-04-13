【2026年 公務員試験】模範解答を4/24(金)から公開！

TAC株式会社

資格の学校TACは、4/19（日）に実施される2026年度公務員試験「東京都I類B［行政／一般方式］採用試験」・「特別区（東京23区）I類［事務］採用試験」の専門記述試験・論文試験模範解答を本試験データリサーチ登録者限定で、4/24（金）17時よりTACホームページで公開いたします。

また、択一試験の順位判定＆問題ごとの正答率のフィードバックを行う無料Web採点サービス「本試験データリサーチ」を実施いたします。

公務員試験「東京都I類B［行政／一般方式］採用試験」・「特別区I類［一般事務］採用試験」 専門記述試験・論文試験 TAC模範解答

公務員、日商簿記検定、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、4/19（日）実施の「東京都I類B［行政／一般方式］採用試験」と「特別区I類［一般事務］採用試験」の専門記述試験・論文試験の模範解答を本試験データリサーチ登録者限定で、4/24（金）17時よりホームページで公開いたします。

パソコン、スマートフォン、タブレットですぐにご確認いただけますので、下記URLを事前にブックマークして、4/24（金）17：00以降、ぜひご確認ください。

データリサーチ登録者限定 模範解答

TAC模範解答はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/sokuhou.html

※模範解答はTAC（株）が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果等（合格基準点・合否）について保証するものではございません。

合格可能性がわかる！択一試験順位判定＆問題ごとの正答率のフィードバックを行う「本試験データリサーチ」を実施！≪参加無料≫

無料Web採点サービス「本試験データリサーチ」は、Web上でご自身の解答を入力（選択）いただくと、全国の受験者からのデータ集計・分析した試験別の平均点・順位、問題別の正解率等が確認できるTAC独自のシステムです。パソコン・スマートフォンを利用して、無料でご参加いただけます。

多くの受験生が参加するTACの本試験データリサーチによるデータ分析に、ぜひ積極的にご参加ください。TAC以外の受験生の方もご参加いただけます。また、ご登録いただいたくと、公務員試験「東京都I類B［行政／一般方式］採用試験」・「特別区I類［一般事務］採用試験」専門記述試験・論文試験 TAC模範解答 をご覧いただけます。

※本試験データリサーチは、択一試験のみに対応しております。論文・専門記述・面接試験等のデータリサーチは実施しておりません。

＜対象試験種・実施スケジュール＞

東京都I類B［行政／一般方式］

解答入力期間：4/19（日）本試験終了後～5/8（金）10：00まで

結果閲覧開始：4/23（木）13：00から

特別区I類［一般事務］

解答入力期間：4/19（日）本試験終了後～5/8（金）10：00まで

結果閲覧開始：4/28（火）13：00から

TAC本試験データリサーチはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html

本試験講評会を実施！（YouTube Liveで実施）

TAC講師陣が本試験データリサーチの暫定値と講師陣の解答速報をもとに1次試験の問題を振り返ります。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html#02

▼資格の学校TAC 公務員講座について

資格の学校TAC公務員講座は、公務員試験合格に必要な筆記試験対策から人物試験対策までオールインワンの「合格カリキュラム」、受験生活を公務員受験指導のプロがあらゆる面からサポートする「担任講師制度」、そして、全国のTAC生から集まる圧倒的な情報量に基づいた面接対策で、毎年多数の最終合格者を輩出しています。

TAC 公務員講座の詳細

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

所在地：東京都千代田区神田三崎町３丁目２番18号

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html