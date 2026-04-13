にじさんじから「共通衣装3Dグッズ vol.4」グッズが登場！2026年4月15日(水)18時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「共通衣装3Dグッズ vol.4」を2026年4月15日(水)18時からにじさんじオフィシャルストアにて販売を開始いたします。

2026年4月15日(水)18時から「共通衣装3Dグッズ vol.4」の販売を開始！

当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」から、総勢15名のにじさんじライバーが、オリジナル共通衣装をまとった姿で登場！

グッズラインナップは、ラメアクリルスタンドとランダムチェキ風カードになります。

■「共通衣装3Dグッズ vol.4」グッズ15名のライバー

家長むぎ、伊波ライ、オリバー・エバンス、倉持めると、栞葉るり、周央サンゴ、セラフ・ダズルガーデン、鷹宮リオン、ドーラ、花畑チャイカ、星導ショウ、本間ひまわり、夕陽リリ、竜胆尊、レヴィ・エリファ

「共通衣装3Dグッズ vol.4」グッズ紹介

■ラメアクリルスタンド

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全15種

・サイズ(約)

本体：W93mm×H150mm以内

※ライバーによってサイズが異なります。

台座：W50mm×H42mm以内

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムチェキ風カード Aグループ / Bグループ / Cグループ

・価格：各400円(税込)

・種類

Aグループ：全10種ランダム

伊波ライ、オリバー・エバンス、セラフ・ダズルガーデン、花畑チャイカ、星導ショウ

Bグループ：全10種ランダム

家長むぎ、倉持めると、本間ひまわり、夕陽リリ、レヴィ・エリファ

Cグループ：全10種ランダム

栞葉るり、周央サンゴ、鷹宮リオン、ドーラ、竜胆尊

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。

販売概要

・販売開始日時：2026年4月15日(水)18時～

・発送予定：2026年4月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_920

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#にじさんじ共通衣装3Dグッズ

また、池袋PACKSにて開催の『にじさんじ 8th Anniversary store in 池袋』でも販売を予定しております。

『にじさんじ 8th Anniversary store in 池袋』の最新情報は『にじさんじ 8th Anniversary store in 池袋』特設ページ(https://ikebukuro-packs.com/shop/title_item/nijisanji_8th/)またはストア公式Xアカウント(https://x.com/NIJI_popupstore)にてお知らせいたします。

■「にじさんじ8th Anniversary」特設サイトはこちら！

https://lp.shop.nijisanji.jp/nijisanji_8th_Anniversary/

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

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にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸