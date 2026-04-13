ジェイエムウエストン 伊勢丹新宿店メンズ館1階にてポップアップを開催

ジェイエムウエストン・ジャパン株式会社

Popup Store Concept Visual

1891年の創業以来、タイムレスで優美なデザインで世界中から愛され続けるフランスのシューズブランド「J.M. WESTON(ジェイエムウエストン）」 この度、ジェイエムウエストンは、伊勢丹新宿店メンズ館1階 「ザ・ステージ」にて4月29日(水)～5月12日(火)まで、今年もポップアップを開催いたします。期間中には、本ポップアップを初開催した2021年より恒例となる、サステナブルプロジェクト『WESTON VINTAGE (ウエストン・ヴィンテージ)』コレクションを限定販売いたします。ご自身の足に合うシューズと一期一会のように出会えることを願いながら、今回も豊富にアイテムを用意しています。

大切に長く履き続けてもらいたいという願いから始動したプロジェクト『ウエストン・ヴィンテージ』は、役目を終えたジェイエムウエストンのシューズを回収、リモージュの工房で修理・修復を施し、再生する取り組みです。新しくソールやインナーも交換されたシューズは、新品と見間違えるような美しさと、以前の持ち主が大切に履き込んだ風合いが加わった、一足一足の雰囲気が異なる一点物のシューズとして生まれ変り、店頭に並びます。

今回のポップアップでは、ウエストン・ヴィンテージの他に、希少なロシアンフィニッシュカーフを使用したアイテムが登場いたします。通常販売は行っていない貴重なウエストン・ヴィンテージのアイテムの販売に加え、限定モデルもラインナップするなど、豊富にアイテムを取り揃えておりますので、ぜひこの機会に足をお運びください。

ジェイエムウエストン 伊勢丹新宿店メンズ館 ポップアップ開催概要

開催期間：4月29日(水)～5月12日(火)

実施店舗：伊勢丹新宿店メンズ館 1階「ザ・ステージ」/ 東京都新宿区新宿3-14-1

『ポップアップストア コンセプトについて』

本ポップアップでは、J.M. WESTONの誕生の地、フランス・リモージュに広がっていた19世紀末の街並みから、ブランドの象徴であるシグニチャーローファー #180が誕生した1946年のフランスへと、時代を越えて歩みを進めていきます。石畳を行き交う人々の足元に寄り添いながら、日常の中に静かに溶け込んできたJ.M. WESTONの靴。その歴史とともに積み重ねられた「歩み」を、空間全体で体感いただけるファサードに仕上げました。店内に足を踏み入れると、リモージュの自社工場で実際に使用されているものと同型のトロリーが静かに並び、まるで製造の現場に迷い込んだかのような空気が広がります。革の香り、木型の気配、そして手仕事の温度。J.M. WESTONの靴が生まれるその瞬間を五感で感じていただける空間となっています。過去から現在へ、そして未来へ。歩くことの意味を問い続けてきたJ.M. WESTONの軌跡をこの特別な空間でぜひご体験ください。

ウエストン・ヴィンテージ「歩んだ道のりを、次の世代へ」

リペアを経て生まれ変わったシューズは、１品１品ユニークなモデルとして再びリリースされます。伝統ある職人技によってお客さまが歩んだ軌跡を次の世代へ繋ぐ、未来の道を創造するプログラムです。



モデル / 価格：シグニチャーローファー #180 \85,800、ゴルフ #641 \96,800

*他モデルも展開予定、価格はモデルごとに異なる

※昨年時のポップアップ外観イメージ

ロシアンフィニッシュカーフシリーズ

ハントダービーでも使用されている「ロシアンフィニッシュカーフ」は、伝統的なロシアンカーフをイメージして鞣したもので、オイルの含有量が多くふっくらとした質感が特徴。鞣しに時間と手間がかかり製造が難しい希少なレザーを使用した特別なアイテムとなっています。今年は新色のダークブラウンが登場。さらに、ソールやウェルトがインラインにない特別仕様のローファーやゴルフなど豊富なバリエーションをご用意しております。

モデル / 価格：シグニチャーローファー #180 \187,000~、ゴルフ #641 \209,000~、ヨット #690 \198,000

カラー / 素材：ブラック、タンブラウン、ダークブラウン（新色）

受注可能サイズ / 5~9 、C/D/E

※記載価格は全て税込み

※シグニチャーローファー #180とゴルフ #641は仕様によって価格が異なる

※会期中、メンズ館１階「ザ・ステージ」にて、ロシアンフィニッシュカーフを使用した限定モデルをオーダーいただいたお客様全員に、J.M. WESTON #180 LOAFER 80周年記念オリジナルトートバッグをプレゼントいたします。

J.M. WESTON (ジェイエムウエストン)

1891年に創業したジェイエムウエストンは、フランスのラグジュアリーメンズシューズの代名詞として幅広く支持され愛されてきました。グッドイヤーウェルト製法を受け継いだ伝統的な技術は、リモージュにあるジェイエムウエストンの工場に在籍する170名余りの職人たちによって支えられています。世界各国に41のストアを展開しており、タイムレスな精神と現代的なエッセンスを取り入れたフランスらしいエレガントさを、フランス国内外において表現し続けています。2018年には、Olivier Saillard（オリヴィエ・サイヤール）がアーティスティック・イメージ＆カルチャー・ディレクターに就任しています。ECサイトでは、店舗と同様のバリエーションの中から、自分にぴったりの一足の購入が可能です。

オフィシャルサイト：https://jmweston.jp / オフィシャルインスタグラム：@jmwestonofficial(https://www.instagram.com/jmwestonofficial/)

ブランドクレジット

ブランド名 J.M.△WESTON / ジェイエムウエストン ※ブランド名の英語表記は全て大文字、ウエストンの「エ」は大文字でお願いいたします。※△＝半角スペース

問い合わせ先 J.M.△WESTON△青山店 / ジェイエムウエストン△青山店 東京都港区南青山5-11-5 住友南青山ビル1階 Tel 03-6805-1691