【新生・早稲田合格特化塾】AIと早稲田合格者データで早稲田大学全学部対応カリキュラムを全面刷新

スタディチェーン株式会社

スタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）が運営する早稲田合格特化塾は、このたび早稲田大学全学部合格に特化したカリキュラムを全面刷新いたします。AIによる弱点分析と早稲田合格者の実データを組み合わせた「新生・早稲田合格特化塾」として始動します。



■ 早稲田合格特化塾について



早稲田合格特化塾は、早稲田大学の政治経済学部・法学部・文学部・文化構想学部・商学部・基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部・教育学部・社会科学部・人間科学部・スポーツ科学部・国際教養学部への合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。



■ カリキュラムアップデート 7つの刷新ポイント



１.早稲田大学全学部対応・AI弱点分析エンジンの導入

早稲田大学の政治経済学部・法学部・文学部・文化構想学部・商学部・基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部・教育学部・社会科学部・国際教養学部など全学部の過去10年分の入試問題をAIが学部別に完全解析。英語・国語・数学・歴史（日本史・世界史・地理）・理科の科目ごとに頻出テーマと設問形式を可視化し、学部・科目ごとの弱点を特定します。



２.早稲田合格者データベースによるオリジナル勉強計画

早稲田大学の各学部合格者の学習ログを学部別・年度別に蓄積・分析。政治経済学部・法学部・商学部・国際教養学部・理工学部など志望学部別の合格者データをもとに、個別の勉強計画を自動生成。慶應義塾大学・上智大学・ICU・明治大学・立教大学・中央大学・法政大学・青山学院大学・同志社大学など併願校の合格データも参照し、私大受験の最適戦略を設計します。



３.早稲田大学・学部別出題傾向マップの全面刷新

早稲田大学の直近5年分（2020～2024年度）の入試問題を学部・科目・分野別に完全再分析。政治経済学部の英語・論文テスト・数学、法学部の英語・国語・地歴、商学部の英語・数学・地歴、国際教養学部の英語（4技能）・日本語リテラシー、理工3学部の数学・理科・英語など、学部ごとの頻出傾向マップを全面更新します。



４.週次AIコーチングレポート

毎週の学習データをAIが解析し、早稲田大学各学部の合格ラインから逆算した翌週の優先事項を自動レポートで提案。河合塾・駿台・代ゼミの早大模試結果データとも連動し、早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・明治大学・立教大学・中央大学・法政大学・青山学院大学の合格OBコーチによるフィードバックと組み合わせて提供します。



５.「やらないことリスト」の自動生成

早稲田大学の志望学部の入試に不要な学習範囲をAIが毎月特定。政治経済学部志望の数学対策の優先度・法学部志望の理科不要範囲・国際教養学部志望の国語対策の絞り込みなど、学部ごとに最適化した「やらないことリスト」を自動生成。慶應義塾大学・上智大学・明治大学・立教大学・中央大学・法政大学・青山学院大学など併願校との共通対策範囲も可視化します。



６.模試データ連動・月次カリキュラム自動最適化

河合塾早大模試・駿台早稲田大模試・全統模試の結果データと連動。早稲田大学の学部別合格最低点に対する現在地を毎月分析し、カリキュラムを自動調整。慶應義塾大学・上智大学・ICU・明治大学・立教大学・中央大学・法政大学・青山学院大学・同志社大学・立命館大学など主要私大の合格ラインも考慮した最適化を実施します。



７.早稲田入試直前90日間・集中特訓プログラムの新設

早稲田大学入試直前90日間のカリキュラムを新設。政治経済学部・法学部・商学部・国際教養学部・理工学部など学部別の合格者が実践した直前期の学習ルーティン（科目別時間配分・過去問演習量・頻出分野の最終確認サイクル）をデータから導出。慶應義塾大学・上智大学との併願スケジュールも考慮した仕上げプログラムとして全受講生に提供します。



■ 代表メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」



早稲田大学は学部の数だけ入試の顔が違います。政治経済学部の論文テスト、国際教養学部の4技能英語、理工学部の高水準な数学・理科--それぞれに特化した対策なくして合格はつかめません。慶應義塾大学・上智大学・明治大学・立教大学との併願を含めた私大受験全体の戦略を、AIと合格者データで一人ひとりに最適設計できる体制が整いました。早稲田大学合格という目標に向けて、全力でサポートします。



■ 無料相談について



新カリキュラムについて詳しく知りたい方、早稲田大学合格に向けた学習戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。



無料相談はこちら：https://waseda-goukaku.com/



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