入場無料｜愛犬と1日遊べる「わたしのワンコマルシェ」4/19開催【大阪・岸和田】

株式会社antiqua

入場無料｜愛犬と楽しむドッグイベント「わたしのワンコマルシェ」4月19日（日）開催

おやつ・グッズ・ハンドメイドが集結。シュナウザーオフ会も同時開催

愛犬と一緒に、ゆったり過ごせる1日を。

入場無料・予約不要で楽しめるドッグイベント「わたしのワンコマルシェ」を開催します。

おやつ・グッズ・ハンドメイドなど、愛犬との暮らしを彩るアイテムが集まる体験型マルシェです。

愛犬と“過ごす時間”が主役のマルシェ

「わたしのワンコマルシェ」は、

ただ商品を購入するだけでなく、愛犬とゆったり過ごす時間を楽しむイベントです。

屋外の開放的な空間で、お散歩しながら自由に回遊。

出店者との会話を楽しみながら、じっくりと商品を選ぶことができます。

忙しい日常の中ではなかなか取れない、

“愛犬と向き合う時間”を過ごせる1日です。

おやつ・グッズ・ハンドメイドなど多彩な出店

会場には、愛犬向けの商品やサービスを提供するショップが出店予定。

無添加おやつやアパレル、ハンドメイド雑貨など、

日常を豊かにするアイテムが揃います。

思わず写真を撮りたくなるかわいい商品や、

ここでしか出会えない一点モノにも出会えるマルシェです。

シュナウザーオフ会を同時開催

今回は特別企画として、シュナウザーオフ会を同時開催。

同じ犬種のオーナー同士が集まり、

交流や写真撮影を楽しめる人気企画です。

犬好き同士のつながりが生まれる、特別な機会となります。

オフ会詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/0419wanjoto/

ペット同伴OKの大型施設「WHATAWON」で開催

会場のWHATAWONは、

ショッピング・飲食・温浴施設を備えた滞在型複合施設です。

ペット同伴可能な設計となっており、

イベントとあわせて1日を通して楽しめる点も特徴です。

開催概要

イベント名：わたしのワンコマルシェ

開催日：2026年4月19日（日）

時間：11:00～17:00

会場：WHATAWON 屋外エリア（大阪府岸和田市）

入場料：無料

予約：不要

愛犬とのおでかけ先に迷ったら

お散歩がてら気軽に立ち寄れる、入場無料のドッグイベント。

愛犬と一緒に過ごす時間を、もっと特別な1日にしてみませんか。

青空の下で、ゆったりとした時間と出会いを楽しめる「わたしのワンコマルシェ」。

ぜひ愛犬と一緒にご来場ください。

公式サイトはこちら :https://whatawon.co.jp/

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/