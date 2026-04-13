uno ４Dオールインワンシャンプー 新CMついに解禁！山崎賢人さん＆藤木直人さん新CM発表会に登場“10年後もキマる”今と未来について語る

株式会社ファイントゥデイ

株式会社ファイントゥデイ（本社：東京都港区、代表取締役 社長 兼 CEO 小森哲郎）は、uno初のインバスへアケアの新CM発表会を、2026年4月13日（月）にWITH HARAJUKU HALLにて開催しました。本発表会には、ブランドアンバサダーとして常にunoの成長をけん引し続けてくださっている山崎賢人さんと、新CMで共演する藤木直人さんが登場。4月20日より全国で放映を開始する新CMのお披露目に加え、商品のコンセプトでもある「10年後もかっこよく」をテーマに、お二人がどのように体現していくのかなど、撮影秘話も交えながらお話いただきました。

1992年のブランド誕生以来、メンズビューティーケアを通して男性の新たな魅力を引き出す伴走者として、市場に新たな価値と常識を生み出してきたunoがこの春に新CMと共にお届けするのは、「今も未来もキメる」4Dオールインワンシャンプー。男性特有の“ガシガシ洗い”などの習慣に着目し、「シャンプー」「トリートメント」「スカルプケア」「ベースデザイン」の4つの機能を1本に集約した設計で、今の髪だけでなく未来の髪まで見据えたケアを提案しています。

本発表会では、CMの舞台となる「salon de uno」の世界観を再現。その象徴ともいえるサロンへのドアが開き、山崎賢人さんが登場。unoの遊び心ある新CMの世界へと誘い新CMがお披露目されました。続いて山崎賢人さん、藤木直人さんのお二人が登壇し、撮影秘話や互いの印象を語ったほか、日々の身だしなみやヘアケアについて、10年後どんな自分でいたいか、そのために続けていること、大切にしていることなどについてお話いただきました。さらに、今回の新商品について、実際にお使いいただいた感想や、unoこだわりのパッケージデザインについてなど、unoブランドアンバサダーとしてunoならではの魅力を語っていただき、盛りだくさんの新CM発表会となりました。

『uno ４Dオールインワンシャンプー 新CM発表会』イベントレポート

■「salon de uno」の世界観へ―新CMの解禁を山崎賢人さんがアナウンス

ステージ中央に「salon de uno」と書かれた扉が出現し、unoのアンバサダーを務める山崎賢人さんが登場。まるで「salon de uno」に招かれたかのような空間の中でイベントがスタートしました。

■CM撮影エピソードを語る―サロンの世界観にリアルな空間

新CMのお披露目後、CMで山崎賢人さんと共演した藤木直人さんも登場。山崎さんとともにCM撮影のエピソードについてトークを展開しました。山崎さんは今回の撮影について「現実にありそうでないような、ウーノの遊び心が詰まっている空間でスタイリストとしてサロンで楽しく撮影できました。」とコメントし、印象的なセットの中で撮影を楽しんだ様子を語りました。一方、藤木さんはオーナーの風格がCMの中でも出ていたとのMCからの発言に、「本当ですか！？」と笑いながらも「オーナー的な年齢にはなってきた」とご自身でも振り返りました。

また、今回の共演について藤木さんは、「山崎くんとは3回目の共演ですが前回はロボット役だったので、今回は人間役で久しぶりに共演できて嬉しかったです。」と笑顔で振り返りました。

■新商品の使用感や、ボトルデザインについて語る

続いて、unoの新商品「4Dヘアケアシリーズ」の使用感や、日常の身だしなみについてトークが展開されました。山崎さんは商品について、「本当にすごい柔らかく泡が立って、ちゃんと落ちた感じがする。忙しい人にも一本で終わるのでいいですよ。」とコメントし、忙しい日常の中でも取り入れやすい商品の魅力を紹介しました。藤木さんも「僕は朝シャン派なので、オールインワンになっていると時短にもなってとても嬉しいです。」と語り、新商品の魅力について語りました。

さらに、新ボトルのデザインについて話題が広がると、山崎さんは「お風呂場に置きたくなるデザイン」と表現し、清潔感あふれるさわやかな印象に言及しました。さらに藤木さんも「男性っぽすぎないスタイリッシュさ」が魅力だと語り、どんな空間にも自然になじむデザインだとコメントしました。

■フリップトーク“10年後もかっこよく“―未来の自分について語る

イベント後半には、ボトル型のフリップボードを使ったトークが行われ、「10年後もキマる」をテーマに未来の自分について語りました。山崎さんと藤木さんはそれぞれ、10年後の自分について思い描く姿や大切にしたいことをフリップに書き込み、会場に向けて披露しました。山崎さんは「楽しんでいたい」と書かれたフリップを掲げながら、「仕事もプライベートも楽しむ気持ちを持っておくことが大切だと思います。日々を楽しんでいけば10年後も楽しくいられる」と前向きに語りました。

続いて藤木さんはフリップに「新しいことに挑戦していたい」と書き、「自分は保守的だと思っていますが、思いがけないオファーや想像を越えた何かが待っていてほしい」とコメントし、年齢を重ねることも含めて自然体でかっこよくありたいという考えを語りました。

最後に、山崎さんと藤木さんは、「日々の積み重ねが10年になり、それが重なっていくことで大きな差になると思う」と語り、取り組みたい何かがあればなるべく早く始め、積み重ねていくことの重要性を改めて強調しました。

【新TVCM概要】

タイトル：ウーノ 4Dオールインワンシャンプー「salon de uno 自身と余裕」篇 30秒

ウーノ 4Dオールインワンシャンプー「salon de uno 自身と余裕」篇 15秒

放映開始日：2026年4月20日（月）

URL：15秒 https://x.gd/k6DR2

30秒 https://x.gd/o4WZ2

CMカットデータ：

【プロフィール】

＜山崎賢人さん＞

1994年9月7日生まれ、東京都出身。2010年、俳優デビュー。以降数多くのドラマや映画で主演を務める。近年では映画『キングダム』シリーズ（19年～24年）、Netflixオリジナルドラマ『今際の国のアリス』シリーズ（20年、22年、25年）、TBSドラマ日曜劇場『アトムの童』（22年）、映画『ゴールデンカムイ』（24年、26年）、映画『陰陽師0』（24年）、映画『アンダーニンジャ』(24年)などで主演。26年夏には映画『キングダム』続編、28年大河ドラマ『ジョン万』の主演を務める。

＜藤木直人さん＞

1972年7月19日生まれ、千葉県出身。早稲田大学理工学部在学中に映画『花より男子』花沢類役に抜擢され、1995年に俳優デビュー。俳優活動のほか音楽活動も行い、1999年にメジャーデビュー。TOKYO FM系列『SPORTS BEAT supported by TOYOTA』メインパーソナリティー、ABC「朝だ! 生です旅サラダ」のMCを担当。近年の主な出演作に「パンチドランク・ウーマン」（日本テレビ系）、「最後の鑑定人」（フジテレビ系）、「MISS KING」（ABEMA）、「グラスハート」（Netflix）など。

＜unoとは＞

1992年、世の若き男性へと向けて、新たなブランドが誕生した。ブランドの名は、イタリア語で「１」を表す“uno”。彼らを１番かっこいい男性に導いていくという想いと共に始まったブランドは、かつての「何事もTOPであれというナンバー１志向」から、イマを象徴するかのような「それぞれの暮らしの中で最も自分らしく輝くべきというオンリー１志向」まで、つねに、世の中の流れに寄り添い、若者たちとともに成長を続けてきました。誰でも簡単に、いま以上に見た目と心が変わることを楽しめる、そんな体験へと誘う“メンズデザインブランド”。それが“uno”です。

▼新CM対象の商品概要

▼unoヘアケア 特設サイト：

https://brand.finetoday.com/jp/uno/feature/allinone_shampoo/

特設サイトでは、男性のクセを味方にする「ウーノ オールインワンシャンプー」のテクノロジーや、スマートとボリューム2種の違いなど、「今も、未来もキマる髪」へ導く4Dオールインワンシャンプーのヒミツを詳しくチェックできるコンテンツをご用意しています。

▼unoブランドサイト：

https://brand.finetoday.com/jp/uno/

▼uno公式X(旧Twitter)：

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▼uno公式Instagram：

https://www.instagram.com/uno_mens_official/

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