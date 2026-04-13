禁煙薬市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月13に「禁煙薬市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。禁煙薬に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
禁煙薬市場の概要
禁煙薬市場に関する当社の調査レポートによると、禁煙薬市場規模は 2035 年に約 45 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 禁煙薬市場規模は約 24.5億米ドルとなっています。禁煙薬に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、禁煙薬市場のシェア拡大は、世界各国の政府による強力な取り組みや禁煙政策（公共の場での喫煙禁止、タバコ税の引き上げ、警告画像の表示、国家的な禁煙支援プログラムなど）の成果であるとされています。例えば、2025年10月、世界保健機関（WHO）は「世界禁煙デー（2026年）」のテーマとして、「魅力の正体を暴く――ニコチンおよびタバコ依存への対抗（Unmasking the appeal - countering nicotine and tobacco addiction）」を発表しました。このキャンペーンは、タバコおよびニコチン産業がいかにして製品を絶えず刷新・再包装し、新世代を依存させようとしているか、その実態を暴くことを目的としています。
禁煙薬に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/smoking-cessation-drug-market/590642187
禁煙薬に関する市場調査によると、喫煙の有害性や禁煙の利点に対する認識の高まり、および禁煙薬の入手機会の拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくことが明らかになっています。さらに、ガム、パッチ、吸入器、スプレーといったニコチン代替療法や処方薬に対する承認件数の増加も、市場の成長を後押ししています。
しかし、禁煙薬に伴う吐き気、不眠、気分の変化といった一般的な副作用や、電子タバコ、加熱式タバコ、VAPE（ベイプ）などの代替ニコチン製品との競争激化が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346798/images/bodyimage1】
禁煙薬市場セグメンテーションの傾向分析
禁煙薬市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、禁煙薬の市場調査は、薬剤タイプ別、製剤別、流通チャネル別、ユーザータイプ別と地域別に分割されています。
禁煙薬市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642187
薬剤タイプ別に基づいて、禁煙薬市場は、ニコチン代替療法（NRT）、ニコチンを含まない処方薬、ハーブ製品、行動療法薬に分割されています。このうちニコチン代替療法（NRT）セグメントは、予測期間において45%の市場シェアを占めると見込まれています。その要因として、ニコチンガム、パッチ、トローチ、吸入器、点鼻スプレーといったNRT製品の入手が容易であり、OTC（一般用医薬品）として広く利用可能である点に加え、臨床的有効性が強力に実証されており、禁煙治療における第一選択薬として位置づけられている点が挙げられます。
禁煙薬市場の概要
禁煙薬市場に関する当社の調査レポートによると、禁煙薬市場規模は 2035 年に約 45 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 禁煙薬市場規模は約 24.5億米ドルとなっています。禁煙薬に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、禁煙薬市場のシェア拡大は、世界各国の政府による強力な取り組みや禁煙政策（公共の場での喫煙禁止、タバコ税の引き上げ、警告画像の表示、国家的な禁煙支援プログラムなど）の成果であるとされています。例えば、2025年10月、世界保健機関（WHO）は「世界禁煙デー（2026年）」のテーマとして、「魅力の正体を暴く――ニコチンおよびタバコ依存への対抗（Unmasking the appeal - countering nicotine and tobacco addiction）」を発表しました。このキャンペーンは、タバコおよびニコチン産業がいかにして製品を絶えず刷新・再包装し、新世代を依存させようとしているか、その実態を暴くことを目的としています。
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禁煙薬に関する市場調査によると、喫煙の有害性や禁煙の利点に対する認識の高まり、および禁煙薬の入手機会の拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくことが明らかになっています。さらに、ガム、パッチ、吸入器、スプレーといったニコチン代替療法や処方薬に対する承認件数の増加も、市場の成長を後押ししています。
しかし、禁煙薬に伴う吐き気、不眠、気分の変化といった一般的な副作用や、電子タバコ、加熱式タバコ、VAPE（ベイプ）などの代替ニコチン製品との競争激化が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346798/images/bodyimage1】
禁煙薬市場セグメンテーションの傾向分析
禁煙薬市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、禁煙薬の市場調査は、薬剤タイプ別、製剤別、流通チャネル別、ユーザータイプ別と地域別に分割されています。
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薬剤タイプ別に基づいて、禁煙薬市場は、ニコチン代替療法（NRT）、ニコチンを含まない処方薬、ハーブ製品、行動療法薬に分割されています。このうちニコチン代替療法（NRT）セグメントは、予測期間において45%の市場シェアを占めると見込まれています。その要因として、ニコチンガム、パッチ、トローチ、吸入器、点鼻スプレーといったNRT製品の入手が容易であり、OTC（一般用医薬品）として広く利用可能である点に加え、臨床的有効性が強力に実証されており、禁煙治療における第一選択薬として位置づけられている点が挙げられます。