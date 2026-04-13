ビペリデン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月13に「ビペリデン市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ビペリデンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ビペリデン市場の概要
ビペリデン市場に関する当社の調査レポートによると、ビペリデン市場規模は 2035 年に約 7.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ビペリデン市場規模は約 4.1億米ドルとなっています。ビペリデンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ビペリデン市場のシェア拡大は、世界的に高齢者人口が増加していることに起因しています。高齢者は、パーキンソン病や抗精神病薬による錐体外路症状を発症しやすい傾向にあるためです。世界保健機関（WHO）の調査によれば、世界の60歳以上の人口は2023年時点で11億人に達しており、2030年までには14億人へと急増すると予測されています。
ビペリデンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/biperiden-market/590642188
ビペリデンに関する市場調査によると、精神障害の診断件数の増加や抗精神病薬の使用拡大に伴い、同薬の市場シェアは今後拡大していくと予測されています。さらに、一部の新興国における医療インフラの急速な整備や、病院と診療所における処方薬の普及浸透が進んでいることも、市場の成長を後押しする要因となっています。
一方で、MAO-B阻害薬、ドーパミン作動薬、レボドパ製剤といった代替療法の選択肢が増加していることや、ジェネリック医薬品からの競争圧力が高まっていることは、今後数年間の市場成長を抑制し得る主要な要因として挙げられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346797/images/bodyimage1】
ビペリデン市場セグメンテーションの傾向分析
ビペリデン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ビペリデンの市場調査は、治療用途別、流通チャネル別、製剤タイプ別と地域別に分割されています。
ビペリデン市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642188
ビペリデン市場調査レポートによると、治療用途別に基づいて、パーキンソン病の治療、薬剤誘発性錐体外路症状、その他の神経疾患に分割されています。これらのうち、パーキンソン病の治療セグメントは、世界的にパーキンソン病の有病率が高いことを背景に、予測期間を通じて55%という最大の市場シェアを占めると予測されています。統計データサイト「Our World in Data（OWID）」の統計によれば、2023年において米国では人口100,000人あたり297.6件を超える症例が報告されており、このことがビペリデンを含む先進的な治療薬への需要を押し上げる要因となっています。
ビペリデンの地域市場の見通し
ビペリデン市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中で、アジア太平洋地域の市場は、急速な高齢化の進行に加え、中国、インド、日本、韓国において神経系疾患の患者数が多数存在することを背景に、予測期間中、最大のシェアとなる32%を占め、かつ最も高い年平均成長率（CAGR）である7.2%を記録すると予測されています。例えば、「Our World in Data（OWID）」のデータによると、インドにおける症例数は人口100,000人あたり約240件に上ります。
ビペリデン市場の概要
ビペリデン市場に関する当社の調査レポートによると、ビペリデン市場規模は 2035 年に約 7.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ビペリデン市場規模は約 4.1億米ドルとなっています。ビペリデンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ビペリデン市場のシェア拡大は、世界的に高齢者人口が増加していることに起因しています。高齢者は、パーキンソン病や抗精神病薬による錐体外路症状を発症しやすい傾向にあるためです。世界保健機関（WHO）の調査によれば、世界の60歳以上の人口は2023年時点で11億人に達しており、2030年までには14億人へと急増すると予測されています。
ビペリデンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
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ビペリデンに関する市場調査によると、精神障害の診断件数の増加や抗精神病薬の使用拡大に伴い、同薬の市場シェアは今後拡大していくと予測されています。さらに、一部の新興国における医療インフラの急速な整備や、病院と診療所における処方薬の普及浸透が進んでいることも、市場の成長を後押しする要因となっています。
一方で、MAO-B阻害薬、ドーパミン作動薬、レボドパ製剤といった代替療法の選択肢が増加していることや、ジェネリック医薬品からの競争圧力が高まっていることは、今後数年間の市場成長を抑制し得る主要な要因として挙げられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346797/images/bodyimage1】
ビペリデン市場セグメンテーションの傾向分析
ビペリデン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ビペリデンの市場調査は、治療用途別、流通チャネル別、製剤タイプ別と地域別に分割されています。
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ビペリデン市場調査レポートによると、治療用途別に基づいて、パーキンソン病の治療、薬剤誘発性錐体外路症状、その他の神経疾患に分割されています。これらのうち、パーキンソン病の治療セグメントは、世界的にパーキンソン病の有病率が高いことを背景に、予測期間を通じて55%という最大の市場シェアを占めると予測されています。統計データサイト「Our World in Data（OWID）」の統計によれば、2023年において米国では人口100,000人あたり297.6件を超える症例が報告されており、このことがビペリデンを含む先進的な治療薬への需要を押し上げる要因となっています。
ビペリデンの地域市場の見通し
ビペリデン市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中で、アジア太平洋地域の市場は、急速な高齢化の進行に加え、中国、インド、日本、韓国において神経系疾患の患者数が多数存在することを背景に、予測期間中、最大のシェアとなる32%を占め、かつ最も高い年平均成長率（CAGR）である7.2%を記録すると予測されています。例えば、「Our World in Data（OWID）」のデータによると、インドにおける症例数は人口100,000人あたり約240件に上ります。