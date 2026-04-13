Miele、ミラノデザインウィーク2026（Milan Design Week 2026）で総合的コンセプト「使い手に歩調を合わせるデザイン（Designed to Move with You）」を発表





・ミラノのEuroCucinaとMiele Experience Centerの両会場で展開されるコンセプト

・キッチンを日常生活と調和する柔軟でコネクテッドなリビング空間として再構想

・注目製品がこのコンセプトを実生活のキッチン用途へと具体化

ドイツ・ギュータースローおよびミラノ, 2026年4月13日 /PRNewswire/ -- Mieleは、応答性が高く、コネクテッドで、感性にも訴えるリビング空間としてキッチンを再構想する「使い手に歩調を合わせるデザイン（Designed to Move with You）」というコンセプトを提示し、今も未来も人々に歩調を合わせるよう設計された製品を提案します。このコンセプトは、EuroCucinaのMieleブースと、ブレラ・デザイン地区にある新たに再設計されたMiele Experience Centerの双方で一貫して表現されています。



Smart, stylish, flexible: The new KM 8000 hobs offer maximum freedom and generous space for cooking. The intelligent system, consisting of KM 8000 induction hob and M Sense cookware with up to three temperature sensors, automatically regulates temperature and power so nothing burns or boils over. (Photo Miele).



EuroCucinaでは、「使い手に歩調を合わせるデザイン（Designed to Move with You）」 コンセプトが、家電製品、空間設計、そして使い手のニーズがシームレスに結び付く没入型の展示空間として具現化されます。Mieleは、厳選された製品展示・体験を通じて、キッチンがダイナミックでインテリジェントなエコシステムへと進化する姿を示します。KM8000IHコンロとMセンス調理器具は、焦げ付きや煮こぼれを防ぎ、スチームドロワーは高さわずか14cmで調理の可能性を広げます。新しいレンジフードは、洗練されたデザインとコンパクトなフォルムを採り入れています。MieleはCulinaryCoachを通じて、AIを活用したアシスタントを導入します。これは、一人ひとりに合わせた提案を行い、調理準備に関する質問に答え、接続された機器へ適切な設定を直接送信することで、日常の調理を簡単にします。

このコンセプトは、ミラノデザインウィーク2026（Milan Design Week 2026）期間中に新たな体験型ブランド空間として再オープンするMiele Experience Centerでも展開されます。ここでMieleは、「使い手に歩調を合わせるデザイン（Designed to Move with You）」を現実の生活シーンへと落とし込み、キッチンがより広い居住環境へとシームレスに溶け込む様子を示します。「Mieleのコンパクトな暮らし：Hettichが支えるキッチンユニット（Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich）」では、ごく限られたスペースでも高い機能性と柔軟性を備えたキッチンソリューションに向けた、ブランドのデザインスタディを提示します。このコンセプトは、家電製品と適応性の高い家具システムを組み合わせることで、性能やデザインを損なうことなく、効率的な都市生活への高まる需要に応えます。

Mieleは、「使い手に歩調を合わせるデザイン（Designed to Move with You）」により、使い手とともに変化し、テクノロジー、空間、デザインをまったく新しい形で結び付けるキッチンの先進的なビジョンを提示します。

Mieleについての詳細は こちら



写真：https://mma.prnewswire.com/media/2952235/Miele_KM_8000_hobs.jpg

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2952236/Miele_steam_drawer.jpg

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2952234/Miele_Compact_Living.jpg

ロゴ： https://mma.prnewswire.com/media/2952238/Miele_Logo.jpg



The new Miele steam drawer, when combined with a 45 cm compact oven with microwave in a 60 cm niche, forms a space-saving 3-in-1 solution for baking, reheating and steam cooking, with two separate steam cooking containers for preparing different food at the same time. Coming March 2027. (Photo: Miele)





With ‘Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich’, Miele presents a design study for highly functional and flexible kitchen solutions in even the smallest spaces. By combining appliances with adaptable furniture systems, the concept addresses the growing demand for efficient urban living without compromising on performance or design. (Photo: Miele)



（日本語リリース：クライアント提供）

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