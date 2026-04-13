「2026年度 第1回女子限定スキルアップクリニック」実施のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

キングスアカデミーでは4月29日(水)、宜野湾市立体育館にて「2026 年度第1回女子限定スキルアップクリニック」を開催いたします。

昨年度は本クリニックを通して、女子選手たち一人ひとりの成長を強く感じることができ、沖縄のバスケットボールの未来に大きな可能性を感じる機会となりました。本年度もキングスアカデミーでは、県内女子選手たちのさらなる成長のために、全力でサポートしてまいります。

今回は2026年度第1回目として、Wリーグでプレーする安間志織選手(トヨタ自動車 アンテロープス)を講師にお迎えします。プロならではの高い基準のスキルや考え方を直接学べる貴重な機会となっております。

このクリニックを通して、自分の可能性に挑戦し、選手同士で刺激し合いながら、成長できる場となれば幸いです。

多くのご参加を心よりお待ちしております。

■2026年度第1回女子限定スキルアップクリニック実施概要

日程：2026年4月29日(水)

時間：17:00～19:00(120分)/受付16:30

場所：宜野湾市立体育館

講師：安間志織選手(トヨタ自動車 アンテロープス)

対象：小学6年生～中学3年生の女子選手

定員：50名程度

費用：キングスアカデミー生\3,500/一般\4,500

※お支払い方法は参加確定後、ご案内いたします。

内容：その年代で習得しておくことが望ましいスキル

●申し込み方法と期間

以下のフォームよりお申し込みください。

2026年4月20日(月)23:59 まで

2026年度第1回女子限定スキルアップクリニック参加お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkaNZzTKNz9afn8vNXOP808OU2gVlPGdCnV1Jf2ELEVih5gQ/viewform)

※2026年4月21日(火)15:00 に抽選結果をメールにてご連絡いたします。

※メールが届かない場合はキングスアカデミーのホームページよりお問い合わせくだ

さい。

お問い合わせはこちら(https://okinawa-sports-academy.jp/inquiry)

●持ち物

・バスケットボール

・シューズ

・タオル

・参加同意書

・健康保険証、マイナ保険証

・その他、飲み物等各自必要なもの