7人組アイドルAsIs、新曲『Start line』のMVが20万回再生に迫る！さらに渋谷・新宿など都内主要エリアの街頭ビジョンをジャック！

株式会社AEGIS GROUP

2026年3月29日に開催された結成2周年記念ライブ「AsIs 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -Start line-」を大盛況のうちに終えた、7人組アイドルグループ・AsIs（アズイズ）。

勢いそのままに、続く4月28日に開催される単独公演「ただ、きみが好き」-episode 0-（会場：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE）のチケットも見事完売いたしました。

『Start line』

そしてこの度、今最も目が離せない彼女たちの新曲『Start line』のミュージックビデオが、YouTubeにて20万回再生を突破する勢い。この大きな反響を受け、2026年4月13日より渋谷センター街を皮切りに、都内主要エリア含む9箇所の街頭ビジョンを同MVでジャックすることが決定いたしました。

楽曲コンセプト：”もう一度、ここから走り出す”

『Start line』

新曲『Start line』は、夢を追う過程で誰もが直面する葛藤や弱さを描き、それを乗り越えて再び一歩を踏み出す決意を歌ったナンバーです。

「本当はもっと先を目指していたはずなのに、立ち止まってしまいそうになる自分。そんな現実もすべて受け止めた上で、もう一度スタートラインを引き直す。」

聴く人の背中を優しく、かつ力強く押すメッセージソングとなっており、公開されたMVでは彼女たちの新たな表情や成長した姿が映し出されています。

都内近郊9箇所の街頭ビジョンをジャック！

AsIs公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/watch?v=6f3wzytO6Pg

4月13日(月)より開始される渋谷センター街での先行放映に加え、4月16日(木)より新宿歌舞伎町、大宮駅東口、さらに4月20日(月)からは都内主要5エリア・計9箇所の大型ビジョンにて『Start line』のMVが一斉放映されます。

ビジョン放映の詳細は、公式HP(https://asis-official.com/)をチェックしてください。



2026年4月13日(月)～19日(日)

・渋谷センター街

2026年4月16日(木) ～30日(木)

・新宿歌舞伎町・大宮駅東口

2026年4月20日(月)～26日(日)

・渋谷センター街・渋谷道玄坂・渋谷宇田川町・新大久保・高田馬場・池袋西口・上野アメ横

AsIsプロフィール/メンバー紹介

(C)AsIs

ありのままの姿でいい。私たちは「君の好きを否定なんかしない」 をコンセプトに、2024年3月にデビューした7人組アイドルグループ。

HP：https://asis-official.com

X：https://twitter.com/AsIs_OFC

YouTube：https://www.youtube.com/@AsIs_official_

Instagram：https://www.instagram.com/asis_ofc

TikTok：https://www.tiktok.com/@asisofficial

メンバープロフィール

(C)Sei Ameno雨野 せい（Ameno Sei）

生年月日 / 11月17日

血液型 / A型

身長 / 152cm

出身地 / 茨城県

メンバーカラー / 水色

特技 / UFOキャッチャー、柔軟

X / https://x.com/Sei_Ameno_

TikTok / https://www.tiktok.com/@ame_bringer

(C)Himeko Kitagawa北川 姫子（Kitagawa Himeko）

生年月日 / 12月23日

血液型 / A型

身長 / 166cm

出身地 / 東京都

メンバーカラー / ピンク

特技 / ドラム

X / https://x.com/Himeko_Kitagawa

TikTok / https://www.tiktok.com/@himeko_kitagawa

(C)Hiyori Seno瀬乃 ひより（Seno Hiyori）

生年月日 / 12月24日

血液型 / O型

身長 / 161cm

出身地 / 東京都

メンバーカラー / 黄色

特技 / 過食過眠

X / https://x.com/Hiyori_Seno_

TikTok / https://www.tiktok.com/@snhyr.o

(C)Yua Hoshino星野 夢空（Hoshino Yua）

生年月日 / 6月10日

血液型 / O型

身長 / 154cm

出身地 / 福岡県

メンバーカラー / 紫色

特技 / アイスの大食い、ジェルネイル

X / https://x.com/Yua_Hoshino_

TikTok / https://www.tiktok.com/@yua_hoshino_

Instagram / https://www.instagram.com/yua_hoshino_

(C)Sena Minami南 世菜（Minami Sena）

生年月日 / 10月16日

血液型 / B型

身長 / 159cm

出身地 / 千葉県

メンバーカラー / ミントグリーン

特技 / 人を覚えること

X / https://x.com/Sena_Minami_

TikTok / https://www.tiktok.com/@sena_minami_

(C)Mitsuki Momoi桃井 美月（Momoi Mitsuki）

生年月日 / 12月12日

血液型 / A型

身長 / 162cm

出身地 / 東京都

メンバーカラー / 青色

特技 / 注射

X / https://x.com/Mitsuki_momoi_

TikTok / https://www.tiktok.com/@mitsuki_momoi_

(C)Niina Yamashiro山城 虹奏（Yamashiro Niina）

生年月日 / 7月16日

血液型 / O型

身長 / 155cm

出身地 / 神奈川県

メンバーカラー / 赤色

特技 / ツムツム

X / https://x.com/Niina_Yamashiro

TikTok / ht(https://www.tiktok.com/@niinahapkwc)tps://www.tiktok.com/@niinahapkwc(https://www.tiktok.com/@niinahapkwcInstagram)

Instagram / https://www.instagram.com/niina_yamashiro_

AsIs・WHITE LINE

会社名：株式会社AEGIS GROUP

代表取締役：和田侑也

設立：2018年7月

事業内容：クリエイティブレーベル運営、タレントマネジメント、コンテンツ制作

WHITE LINE公式サイト：https://hakusen-official.jp/

AsIs公式サイト：https://asis-official.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

WHITE LINE 事務局担当：whiteline@aegis-group.jp

※本リリースの詳細や、所属アーティストへの取材、プロジェクトのご相談については上記までお問い合わせください。