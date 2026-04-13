7人組アイドルAsIs、新曲『Start line』のMVが20万回再生に迫る！さらに渋谷・新宿など都内主要エリアの街頭ビジョンをジャック！
2026年3月29日に開催された結成2周年記念ライブ「AsIs 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -Start line-」を大盛況のうちに終えた、7人組アイドルグループ・AsIs（アズイズ）。
勢いそのままに、続く4月28日に開催される単独公演「ただ、きみが好き」-episode 0-（会場：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE）のチケットも見事完売いたしました。
『Start line』
そしてこの度、今最も目が離せない彼女たちの新曲『Start line』のミュージックビデオが、YouTubeにて20万回再生を突破する勢い。この大きな反響を受け、2026年4月13日より渋谷センター街を皮切りに、都内主要エリア含む9箇所の街頭ビジョンを同MVでジャックすることが決定いたしました。
楽曲コンセプト：”もう一度、ここから走り出す”
『Start line』
新曲『Start line』は、夢を追う過程で誰もが直面する葛藤や弱さを描き、それを乗り越えて再び一歩を踏み出す決意を歌ったナンバーです。
「本当はもっと先を目指していたはずなのに、立ち止まってしまいそうになる自分。そんな現実もすべて受け止めた上で、もう一度スタートラインを引き直す。」
聴く人の背中を優しく、かつ力強く押すメッセージソングとなっており、公開されたMVでは彼女たちの新たな表情や成長した姿が映し出されています。
AsIs公式YouTubeチャンネル :
https://www.youtube.com/watch?v=6f3wzytO6Pg
都内近郊9箇所の街頭ビジョンをジャック！
4月13日(月)より開始される渋谷センター街での先行放映に加え、4月16日(木)より新宿歌舞伎町、大宮駅東口、さらに4月20日(月)からは都内主要5エリア・計9箇所の大型ビジョンにて『Start line』のMVが一斉放映されます。
ビジョン放映の詳細は、公式HP(https://asis-official.com/)をチェックしてください。
2026年4月13日(月)～19日(日)
・渋谷センター街
2026年4月16日(木) ～30日(木)
・新宿歌舞伎町・大宮駅東口
2026年4月20日(月)～26日(日)
・渋谷センター街・渋谷道玄坂・渋谷宇田川町・新大久保・高田馬場・池袋西口・上野アメ横
AsIsプロフィール/メンバー紹介
(C)AsIs
ありのままの姿でいい。私たちは「君の好きを否定なんかしない」 をコンセプトに、2024年3月にデビューした7人組アイドルグループ。
HP：https://asis-official.com
X：https://twitter.com/AsIs_OFC
YouTube：https://www.youtube.com/@AsIs_official_
Instagram：https://www.instagram.com/asis_ofc
TikTok：https://www.tiktok.com/@asisofficial
メンバープロフィール
(C)Sei Ameno
雨野 せい（Ameno Sei）
生年月日 / 11月17日
血液型 / A型
身長 / 152cm
出身地 / 茨城県
メンバーカラー / 水色
特技 / UFOキャッチャー、柔軟
X / https://x.com/Sei_Ameno_
TikTok / https://www.tiktok.com/@ame_bringer
(C)Himeko Kitagawa
北川 姫子（Kitagawa Himeko）
生年月日 / 12月23日
血液型 / A型
身長 / 166cm
出身地 / 東京都
メンバーカラー / ピンク
特技 / ドラム
X / https://x.com/Himeko_Kitagawa
TikTok / https://www.tiktok.com/@himeko_kitagawa
(C)Hiyori Seno
瀬乃 ひより（Seno Hiyori）
生年月日 / 12月24日
血液型 / O型
身長 / 161cm
出身地 / 東京都
メンバーカラー / 黄色
特技 / 過食過眠
X / https://x.com/Hiyori_Seno_
TikTok / https://www.tiktok.com/@snhyr.o
(C)Yua Hoshino
星野 夢空（Hoshino Yua）
生年月日 / 6月10日
血液型 / O型
身長 / 154cm
出身地 / 福岡県
メンバーカラー / 紫色
特技 / アイスの大食い、ジェルネイル
X / https://x.com/Yua_Hoshino_
TikTok / https://www.tiktok.com/@yua_hoshino_
Instagram / https://www.instagram.com/yua_hoshino_
(C)Sena Minami
南 世菜（Minami Sena）
生年月日 / 10月16日
血液型 / B型
身長 / 159cm
出身地 / 千葉県
メンバーカラー / ミントグリーン
特技 / 人を覚えること
X / https://x.com/Sena_Minami_
TikTok / https://www.tiktok.com/@sena_minami_
(C)Mitsuki Momoi
桃井 美月（Momoi Mitsuki）
生年月日 / 12月12日
血液型 / A型
身長 / 162cm
出身地 / 東京都
メンバーカラー / 青色
特技 / 注射
X / https://x.com/Mitsuki_momoi_
TikTok / https://www.tiktok.com/@mitsuki_momoi_
(C)Niina Yamashiro
山城 虹奏（Yamashiro Niina）
生年月日 / 7月16日
血液型 / O型
身長 / 155cm
出身地 / 神奈川県
メンバーカラー / 赤色
特技 / ツムツム
X / https://x.com/Niina_Yamashiro
TikTok / ht(https://www.tiktok.com/@niinahapkwc)tps://www.tiktok.com/@niinahapkwc(https://www.tiktok.com/@niinahapkwcInstagram)
Instagram / https://www.instagram.com/niina_yamashiro_
AsIs・WHITE LINE
会社名：株式会社AEGIS GROUP
代表取締役：和田侑也
設立：2018年7月
事業内容：クリエイティブレーベル運営、タレントマネジメント、コンテンツ制作
WHITE LINE公式サイト：https://hakusen-official.jp/
AsIs公式サイト：https://asis-official.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
WHITE LINE 事務局担当：whiteline@aegis-group.jp
※本リリースの詳細や、所属アーティストへの取材、プロジェクトのご相談については上記までお問い合わせください。