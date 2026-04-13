リンクタイズ株式会社

リンクタイズホールディングス株式会社は、2026年4月13日付けで株式会社スコアネットの株式を取得し、同社をグループ会社として迎え入れたことをお知らせいたします。

また、同日付で株式会社スコアネットの代表取締役にマニヤン麻里子が就任したことも併せてお知らせいたします。なお、創業者の野村卓洋氏は今後もアドバイザーとして経営に引き続き関与してまいります。

株式会社スコアネットについて

スコアネットは、1996年に野村卓洋氏によって設立され、東京都品川区を拠点に30年にわたりゴルフ領域の専門事業を展開してきた企業です。

同社の事業は、日本全国の名門ゴルフ場への手配を担う「ゴルフデスク事業（BPO）」と、法人向けゴルフイベントの企画及び大会運営の2軸で構成されています。ゴルフデスク事業はクレジットカード会員向けサービスをはじめ、エグゼクティブ・富裕層が求める希少な場へのアクセスを長年にわたり提供してきました。イベント事業においては『全日本企業対抗ゴルフトーナメント』を主力とし、世界規模の大会の日本事務局を任されるなど、グローバル領域においても実績を有しています。

代表コメント

リンクタイズホールディングス株式会社

代表取締役社長 角田勇太郎

スコアネットは30年間、名門ゴルフ場や大会運営との深い信頼関係のうえに事業を築いてきました。その専門性とパートナーシップをリンクタイズグループとして支え、ゴルフ場・大会・参加企業の皆さまとともに、ゴルフを通じた経営者層の交流と業界の発展に貢献していきたいと考えています。

株式会社スコアネット

創業者 アドバイザー 野村卓洋

異業種であるリンクタイズホールディングスへのグループインは、当社が次のステージへ進化するためのベストな決断であると確信しています。新体制へ経営のバトンを託し、今後はアドバイザーとして事業の円滑な移行を支えていきます。これからの当社の既存の枠組みを超えた飛躍的な成長にご期待ください。ステークホルダーの皆さまにおかれましても、生まれ変わる当社へ引き続きのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社スコアネット

代表取締役 マニヤン麻里子

このたび、株式会社スコアネットの代表取締役に就任いたしました。創業者・野村卓洋氏が30年かけて築かれた事業と、ともに歩んでくださったゴルフ場・大会関係者の皆様への敬意を胸に、その重さを受け止めています。

ゴルフが国内外のビジネスにおける信頼構築や人脈形成の場として持つ力は、グループが向き合うエグゼクティブ層のニーズと深く重なります。その確信のもと、Forbes JAPANをはじめとするグループの幅広いネットワークを活用し、ゴルフデスクの利用機会を拡大するとともに、大会・イベントのさらなる充実を通じてゴルフ業界の発展に貢献してまいります。野村氏のもとで培われた取引先との信頼関係を大切に引き継ぎながら、新たな価値創出に取り組んでまいります。

会社概要

株式会社スコアネット

所在地：〒141-0033 東京都品川区西五反田2-23-1 スペースエリア飯嶋ビル6階

設立：1996年2月23日

代表取締役：マニヤン麻里子（2026年4月13日就任）

主な事業内容：ゴルフ場の予約デスク事業、ゴルフイベントの企画運営

経営陣

取締役：上野研統 リンクタイズホールディングス取締役CRO／Forbes JAPAN発行人

取締役：太田浩二 リンクタイズホールディングス執行役員CFO

リンクタイズホールディングス株式会社

所在地：〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15 東麻布一丁目ビル2F

設立：2022年9月20日

代表取締役社長：角田勇太郎