埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、合同会社Three Plus Six LLCと2026シーズンのオフィシャル・マーケティングパートナー契約を更新

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、ビジネスの課題解決に最適なクリエイティビティを提供する合同会社Three Plus Six LLC（埼玉県川越市、CEO 森 浩昭 ）と2026シーズンのオフィシャル・マーケティングパートナー契約を更新したことを発表いたします。

■合同会社Three Plus Six LLC 様HP : https://sites.google.com/threeplussix.com/three-plus-six-llc/Home

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■合同会社Three Plus Six LLC CEO 森 浩昭 様コメント

「『川越からJリーグを目指す』というCKF.Cの理念に強く共鳴し、今季もオフィシャル・マーケティング・パートナーを務めさせていただきます。2年目のシーズンです。

マーケティング戦略の専門家として、チームの成長を支えるだけでなく、CKF.Cのパートナー企業の皆さまとともに『OutBound KAWAGOE』---川越のスポンサー企業同士が学び合うマーケティング実践プログラム---をすでに立ち上げ、走らせています。クラブを応援する企業が、同時に川越から価値を生む側に回っていく。その輪の中心にCKF.Cがある、という構図そのものが、このクラブが実現する川越の未来だと信じています。

川越から価値を生む活動を、チームと一丸となって、責任を持って担っていきます。Go! CKF.C! Go!よ

ろしくお願いします！」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 代表取締役 有田 和生 コメント

「今シーズンも合同会社Three Plus Six LLC様とオフィシャル・マーケティングパートナーとして歩まさせていただくこととなりました。昨年度も、以下にも記載ある通り包括連携協定を結ばさせていただいております川越商工会議所様と共に会員企業様や弊社のパートナー企業様向けに川越地域の企業価値を高めていく活動としてマーケティング×ブランドの実践取り組みを行って参りました。今シーズンも活動の軸をぶらさずより一層のアップデートを通じ合同会社Three Plus Six LLC様と価値の提供を行って参る所存です。」

■合同会社Three Plus Six LLC 様のオフィシャル・マーケティングパートナーとしてのお取り組み

１.川越から世界に向けて価値を創る活動（マーケティング×ブランディング）」

２.COEDO KAWAGOE F.Cのスポンサー企業を中心に『価値づくりの機会最大限化のための研修など』各種イベントやセミナーの実施

COEDO KAWAGOE F.Cを中心とした地域経済やコミュニティとの連携イベント共催を通じ、クラブとクラブのパートナー企業様をはじめ、川越および川越地域のブランド価値の向上を目指し、川越を起点とした『OutBound KAWAGOE』をテーマにした戦略支援を共同で実施しております。

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com