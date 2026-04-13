【紀ノ国屋】人気の「まとまる保冷バッグ」スモールサイズで、アニマル柄がでた！３色展開で新登場！

株式会社紀ノ國屋

多くのお客様にご好評をいただいている「まとまる保冷バッグ」シリーズに、初のスモールサイズが登場。アニマル柄の3色で展開いたします。

「まとまる保冷バッグ」は、保冷機能とコンパクトに持ち運べる携帯性を兼ね備えた、紀ノ国屋の人気アイテム。スモールサイズで、ランチバッグやお買い物時のサブバッグとしても使いやすく、日常のさまざまなシーンで活躍します。

紀ノ国屋公式オンラインストアでは、4月15日（水）20:00より先行販売、紀ノ国屋の各店舗では、4月16日（木）より販売開始いたします。

まとまる保冷バッグＳ レオパード初登場のスモールサイズ。日常使いしやすいサイズ感が魅力

新たに登場するスモールサイズは、ランチバッグやサブバッグとして使いやすいコンパクトなサイズ感が特長です。

バッグの内側には、保冷剤を入れられるメッシュポケットを備え、食品の持ち運びにも便利。日々のお買い物からレジャーまで、さまざまなシーンで活躍する、機能性に優れたアイテムです。

上品さを添えるロゴ入りファスナー

上部にはファスナーを備えており、中身が飛び出す心配がなく、安心して持ち運ぶことができます。開閉もスムーズで、日常使いにも便利な仕様です。金色のファスナーには「KINOKUNIYA」の刻印をあしらい、さりげない上質感を演出。細部までこだわった、上品な仕上がりです。

まとまる保冷バッグＳ ゼブラ

まとまる保冷バッグＳ ダルメシアン軽さとコンパクトさが魅力

付属のゴムバンドで手軽にコンパクトにまとめられるため、バッグの中でもかさばらず、必要なときにさっと取り出せる手軽さが魅力です。

日常のお買い物はもちろん、ちょっとした外出や旅行時のサブバッグとしても活躍。いつでも携帯しておきたくなる便利さが詰まった、頼れるアイテムです。

「アニマル柄×無地」カラーバリエーションは３色

片面はアニマル柄でコーディネートのアクセントに、もう片面は無地でシンプルに。両面で異なるデザインを楽しめる仕様です。

まとまる保冷バッグＳ ゼブラまとまる保冷バッグＳ ダルメシアンまとまる保冷バッグＳ レオパードもう片面 まとまる保冷バッグＳ ゼブラもう片面 まとまる保冷バッグＳ ダルメシアンもう片面 まとまる保冷バッグＳ レオパード《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋 まとまる保冷バッグＳ

■カラー：ゼブラ、ダルメシアン、レオパード

■販売価格：各\1,375（税込）

■サイズ：約タテ25cｍ/ヨコ22cｍ/マチ12cｍ

■素 材：ポリエステル

■販売店舗：ジェイアール京都伊勢丹店、神戸さんちか店、日本橋高島屋S.C.店、岩田屋本店、エキュート上野店、EQUiA北千住店、新宿高島屋店、東武池袋店、仙台三越店、〈KINOKUNIYA Bakery〉アトレヴィ三鷹店

オンラインストアでの購入はこちら

紀ノ国屋 まとまる保冷バッグＳ（アニマル柄）：

https://www.super-kinokuniya.jp/c/releases/202604/2026041502

※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

■紀ノ国屋ホームページ

https://www.e-kinokuniya.com/

■紀ノ国屋公式SNS

Facebook：https://www.facebook.com/superkinokuniya

Instagram：https://www.instagram.com/kinokuniya_super/

X (Twitter) ：https://twitter.com/S_kinokuniya