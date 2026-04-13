【イベント情報】「ハコネクト × AKIHABARA BENTO」コラボ弁当を販売中！

株式会社アナログ

株式会社アナログ（所在地：東京都千代田区）が運営する、VTuber事務所ハコネクトは2026年4月10日(金)から4月26日(日)までの期間、秋葉原にて営業中の弁当屋「AKIHABARA BENTO」にてハコネクトコラボが実施されることをお知らせいたします。

今回のコラボではお弁当・ドリンクメニューを販売のほか、オリジナルグッズを展開いたします。

■コラボお弁当&ドリンクラインナップ

■ お弁当ラインナップ

・天海がすきなやつ全部(ハート)弁当：1,700円(税込)

・チーズONハンバーグ＆唐揚げにレモンかけるときは許可を取れBENTO：1,700円(税込)

・タコライスだいすき：1,700円(税込)

・しろーねのすき(ハート)すき(ハート)やき弁当：1,700円(税込)

■ ドリンクラインナップ

・春もアイスを摂取すべし！：1,300円(税込)

・輝け！千虎と俺の未来は幸せでいっパインソーダ：1,300円(税込)

・金粉だけ取って質屋に行くなジュース：1,300円(税込)

・しろーねの大人べりーてぃー：1,300円(税込)



■オリジナルグッズラインナップ

・アクセサリボックス(お食事代金に+2,000円でお1つプレゼント)

・コラボのぼり(お食事代金に+4,000円でお1つプレゼント/メンバー選択可)

・アクリル箸置き(フード1点につきランダムでお1つプレゼント)

・アクリルコースター(ドリンク1点につきランダムでお1つプレゼント)

【イベント概要】

■ 開催期間

2026/04/10(金)～2026/04/26(日)

■ 店舗情報

AKIHABARA BENTO

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-5-9 1F

X：https://x.com/akihabarabento

■メンバー情報

〇明堂しろね(めいどうしろね)

甘えん坊の白猫の女の子。

白猫の姿の頃は長い毛並みが自慢だった。

あるとき、毛が絡まってしまい困っていたところを人間に助けてもらったことがある。

その出来事から人間が大好きになり恩返しがしたいと強く願うようになった。

そして、魔法使いに「とある約束」をして人間の姿にしてもらい、人間達への感謝の思いを胸にお給仕している。

お給仕で頑張ったご褒美にお魚を食べたり、ご主人様やお嬢様とゲームやおしゃべりをするのが日々の楽しみ。

誕生日:8月8日

X：https://twitter.com/meidoshirone

YouTube：https://www.youtube.com/@shironech

〇天海くりね(あまみくりね)

天界海部署他界課配属、下級第三位天使の女の子。

クリオネを操る能力を持っている。

しかし、天使としての腕前は…。

ニックネームはあまみん。

好きな食べ物はアイスクリーム。

そんな彼女は今日も全力投球がんばります。

さぁ、大きな声で名前を呼んであげましょう。

せーの！＼あーまみーん！／

誕生日： 8月27日

X：https://twitter.com/amamikurine

YouTube：https://www.youtube.com/@kurine

〇小日向千虎(こひなたちこ)

ビリビリがっう～！という挨拶が特徴で、 得意のお歌でみんなの充電をチャージすることができる虎の女の子。

自称スーパーウルトラグレートハイパーワンダフルアルティメットタイガー。

やんちゃでボーイッシュな印象があるが、実は繊細で優しい。

夢は世界中の人たちの充電を1000％にすることヴぁる

誕生日： 10月13日

X：https://twitter.com/kohinatachiko

YouTube：https://www.youtube.com/@chikoch

〇ミラ・ルプス(みら・るぷす)

田舎暮らしの都会を夢見る健気な狼。

狼修行のため学校に通うかたわらで、

人間のことをよく知るために配信を始めた。

ご飯を食べるときは、必ず急須に入れたあつあつのお茶を飲む。

誕生日：4月5日

X：https://twitter.com/miralupus?s=21

YouTube：https://www.youtube.com/@MiraVT

【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】

VTuber事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。

所属 VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、

応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。

・公式サイト：https://haconect.com/

・公式Twitter：https://x.com/haconect

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect

ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。

自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。

▼企業情報

社名: 株式会社アナログ / analog inc.

本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内

設立日: 2021年4月1日

資本金: 900万円

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https://haconect.com/contact/