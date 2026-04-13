『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ′YAKUSOKU′』本日、ポスター解禁！

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13人組グループSEVENTEENは、1年ぶりの日本でのファンミーティングとなる『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』のポスターを解禁し、同時に特設サイトも公開しました。

今回のポスターは、ファンミーティングのタイトル「YAKUSOKU」に込められた意味である「SEVENTEENとCARAT(SEVENTEENのファンダム名)との約束の場所、またここで再会する約束。必ずまた会おう、ずっと一緒にいよう」からインスピレーションを受け、SEVENTEENとCARATはいつもつながっていて、そばにいることを思わせる「糸」をモチーフにしたデザインが優しく微笑むメンバーの周りにあしらわれています。

また、『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』の特設サイトも本日オープンいたしました。公演の詳細やチケットに関する最新情報は特設サイトにてご確認ください。

SEVENTEENは、2025年9月から始まったワールドツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]』のアンコール公演である『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE』を4月4日・5日に仁川アジアド主競技場で開催し、7か月にわたるワールドツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]』の幕を閉じ、オンラインとオフラインを合わせて約90万人のCARATを魅了しました。

東京・大阪の2大ドームで行われるファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』にぜひご期待ください。



【『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』概要】

【会場・日程】

[東京] 東京ドーム

2026年5月13日(水) 開場 15:30／開演 17:30

2026年5月14日(木) 開場 14:30／開演 16:30

[大阪] 京セラドーム大阪

2026年5月23日(土) 開場 15:30／開演 17:30

2026年5月24日(日) 開場 14:30／開演 16:30

【特設サイト】

https://www.seventeen-17.jp/statics/2026_yakusoku



【SEVENTEENプロフィール】

SEVENTEENは2015年5月26日にデビューした13人組グループ。グループアルバムだけでなく、多様なユニットや個人活動を通じて、限界のない可能性を拡大し続けている。グループとしてスタートした彼らは、毎回のアルバムで挑戦を重ね、ついに「K-POP最高グループ」としての地位を確立。10th Mini Album「FML」はK-POP単一アルバムの最高販売記録を達成し、11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」はK-POP最高初動販売量（発売直後の1週間のアルバム販売量）を記録した。5月に発売された5th Album「HAPPY BURSTDAY」は、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャートで2位に初登場し、7連続トップ10入りを果たし、チームの強力なアルバムパワーを示した。SEVENTEENはライブ市場でも新たな歴史を刻んでいる。K-POPアーティストとして初めてイギリス『グラストンベリー・フェスティバル』のメインステージに立ったほか、ドイツ『ローラパルーザ・ベルリン』とメキシコ『テカテ・パル・ノルテ』にヘッドライナーとして参加した。彼らは世界主要都市のスタジアムで単独公演を開催し、ビルボードの『2024 トップ・ツアー』でK-POPアーティスト最高順位を達成した。音楽を通じてポジティブ価値を伝播してきたSEVENTEENの努力は、ユネスコ青年親善大使活動へとつながった。彼らはユネスコに100万ドルを寄付し、青年支援基金を設立するなど、社会貢献を実践している。