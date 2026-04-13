女子高生も含む挑戦者たちが熱いプレゼンを披露「ビジネスコンテスト 第2回 C×E×O」開催！優勝は“記憶を形に残す”仲村怜夏さん

スタートアップファクトリー1号投資事業有限責任組合

スタートアップファクトリー（本社：東京都目黒区／代表：鈴木収）は、2026年4月11日（土）、TOKYO FMホールにて、「ビジネスコンテスト 第2回 C×E×O」を開催いたしました。

高校生・大学生を含む10代から30代の挑戦者が登壇し、自身の原体験や問題意識をもとに、事業アイデアやプロダクトを発表しました。第2回となる今回は、昨年を上回る熱量と完成度のプレゼンテーションが披露され、会場は大きな盛り上がりを見せました。

優勝した仲村 怜夏さん

「ビジネスコンテスト 第2回 C×E×O」出場者

熊澤 主馬（くまざわ かずま）34歳 SkyBear株式会社

高橋 大典（たかはし だいすけ）29歳 株式会社ＴＴＭ

鈴木 雄大（すずき ゆうだい）24歳 楽天グループ株式会社

ハラミ（笠原 未来）（はらみ）25歳 合同会社CGOドットコム

赤星 慎利（あかほし しんり）25歳 株式会社RADI

山口 由人（やまぐち ゆうじん）21歳 株式会社Emunitas

中尾 竜也（なかお たつや）24歳 株式会社Bulk Technologies

渋谷女子インターナショナルスクールチーム・りのあ17歳、はるか、みさき、じゅな16歳 渋谷女子インターナショナルスクール

仲村 怜夏（なかむら れな）25歳 株式会社yomiyomi

出場者は、屋内ドローンショー、ネオ体操教室＆忍者アクロバットパフォーマンス、行動や人間力を評価するプラットフォームシステム、ギャルを起点にした地域活性化、承継×SNSで再生する理容室アップデート＆海外進出、外国籍人材ネットワークを生かした海外進出支援、東大ボディービル部と立ち上げるフィットネスを続けやすくするテクノロジー事業、渋谷のJKカルチャー体験事業など、自身の経験やルーツから見つけた幅広いテーマのプレゼンが続きました。

どの発表にも共通していたのは、単なるアイデアではなく、「なぜそれをやるのか」という登壇者自身のストーリーがしっかりと込められていたことです。審査員からも、若い世代ならではの驚きの行動力や熱意に驚きの声が上がりました。

優勝は、仲村 怜夏さん。

仲村さんは、忘れたくない思い出を“形に残す”ことに着目し、記憶に特化したプロダクトと体験づくりを行う事業をプレゼンしました。

写真や動画をたくさん撮っても、見返されないまま埋もれてしまう。そんな現代ならではの課題に対し、仲村さんは思い出を呼び起こすステッカー型プロダクトを提案。個人向けの販売に加えて、企業や様々なIPとのコラボレーションやイベント体験のプロデュースにも展開しており、プロダクトの魅力だけでなく、ブランド全体の完成度の高さも高く評価されました。

仲村さんは17歳の時日本科学未来館でのアイデアコンテストに出場しましたが、グランプリを取ることができませんでした。その時審査員を務めていた鈴木おさむさんから言われた「アイデアを考えることは大きな武器になる」という言葉を胸に試行錯誤を繰り返し、今回は見事優勝を勝ち取りました。

「9年前のコンテストは優勝出来なかったので、今回おさむさんの開いたビジネスコンテストで優勝できて嬉しいです。」と話しました。

優勝した仲村さん女子高生チームは4人でマイクを繋いでプレゼン司会を務める陣さん忍者アクロバットパフォーマンス新しい評価ルールを作る鈴木さん審査員が悩むビジネスコンテスト

審査員コメント

田中渓さん

「第一印象で決まることが多いが、このコンテストでは、審査が繰り返されることで、何度もチャンスがあるのが面白かったです。その中で、仲村さんは審査毎にずっと加点を積み重ねて行ったことが素晴らしかったです。」

片石貴展さん（株式会社yutori）

「起業家は華がめちゃくちゃ大切だと思っていいます。今回、華のある人がたくさんいました。自分のもっている物語と市場がどう合致するかが大事で、華とストーリーと完成度を見ると仲村さんが勝ちました。」

近本あゆみさん（株式会社ICHIGO）

「最後はグローバル、子供の未来のために頑張りたいという、自分だからこそ応援したい人に決めました。自分の時代では考えられないくらい若い優秀な人がいることを実感して、これからの未来が楽しみだと思いました。」

トラウデン直美さん

「実際に使ってみたいプロダクトがたくさんありました。プレゼンが何回もあることが難しかったと思いますが、どう構成するかが見どころでした。全出場者がこれから伸びていく人たちだと思うので楽しみです。」

司会コメント

陣さん（THE RAMPAGE）

「自分もエンタメに生きてる人間なので、ライブの演出など色々考えさせられましたし、いつか一緒に仕事してみたいなって思わせてもらいました。」

本イベント主催のスタートアップファクトリー代表 鈴木おさむさんコメント

「人生で起きた悲しいことも明るく伝えて、それを起業の理由や生きるパワーにしていることが素晴らしいなと思いました。そういう起業家が増えたらいいなと思ってこのイベントを続けていきたいと思っております。」

「ビジネスコンテスト C×E×O」の今後への期待が高まる一日となりました。

スタートアップファクトリーは今後も、C×E×Oを通じて、若い挑戦者たちが自分の思いや事業を発信し、新たな可能性へつながる場をつくってまいります。

出場者9組

開催概要

イベント名：スタートアップファクトリービジネスコンテスト 第2回 C×E×O

開催日：2026年4月11日（土）

会場：TOKYO FMホール

主催：スタートアップファクトリー

司会：陣（THE RAMPAGE）

審査員： 鈴木おさむ、田中渓、片石貴展（株式会社yutori）、近本あゆみ（株式会社ICHIGO）、トラウデン直美

ファンド概要

ファンド名称 ：スタートアップファクトリー１号投資事業有限責任組合

ファンド期間 ：10年（最大3年間の延長オプションあり）

投資分野：toC向けの世界を豊かにするコンテンツ・IP企業ならびにライフスタイル領域

代表者：鈴木収

鈴木おさむ公式SNS：

X https://x.com/suzukiosamuchan

Instagram https://www.instagram.com/osamuchan_suzuki

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目13番11号

スタートアップファクトリーオフィシャルサイト：https://startupfactory.co.jp/

スタートアップファクトリー

鈴木おさむが代表を務めるtoC向けエンタメファンド