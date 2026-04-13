KADOKAWA刊行作品『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』新聞広告 「第93回毎日広告デザイン賞」作品賞を受賞

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下：KADOKAWA）は、「第93回毎日広告デザイン賞」（主催：毎日新聞社、後援：経済産業省）において、KADOKAWA刊行作品『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』の新聞広告が「広告主参加作品の部」の作品賞を受賞しました。2026年4月13日（月）、ホテル椿山荘東京にて表彰式が行われ、賞牌が授与されたことをお知らせします。

今回の受賞作は、2025年11月8日付毎日新聞朝刊掲載のコミック『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』の全5段広告です。キャッチコピー「いただきま血ゅ！」のもと、新聞紙面に腕を置くことで、ヒロイン・吸血鬼ちゃんによる吸血の寸前を疑似体験できる仕掛けが施されており、読者自らの“身体の関与”を促す、新聞という媒体の特性を活かした体験型の広告です。企画・制作は当社が中心となり、当社社員の阿部崇平（あべ・しゅうへい）が担当しました。阿部はこれまでにも複数の広告賞を受賞しており、今回の受賞で通算5度目となります。

｜「第93回毎日広告デザイン賞」作品賞 受賞作品

2025年11月8日 毎日新聞朝刊掲載（全5段）

制作／KADOKAWA

クリエイティブディレクター／コピーライター／アートディレクター：阿部崇平（KADOKAWA）

デザイナー:八須賀美希(アティック)

イラストレーター:二式恭介

｜制作担当

KADOKAWA

宣伝局

コミック・ゲーム宣伝部 コミック・デジタルメディア宣伝課

コミック・ゲーム宣伝部 クリエイティブディレクター

阿部崇平（あべ・しゅうへい）

2014年、KADOKAWAに新卒入社。女児向けキャラクター誌や児童小説の編集などを経て、2017年に宣伝局へ異動。以来、コミック系編集部の宣伝を担当。グラフィックからCMまで、幅広く企画・コピー・ディレクションを手掛ける。WebCM「好きな漫画のタイトルを絶対に教えてくれない外国人」、新聞広告「見えないが、それはいる。」等が話題に。ほか、読売出版広告賞（金賞、銀賞、特別賞）、朝日広告賞受賞。

【受賞歴】

・第26回 読売出版広告賞《金賞》 『罠ガール』

クリエイティブディレクター

・第28回 読売出版広告賞《特別賞》 『苺ましまろ』

クリエイティブディレクター／コピーライター

・第29回 読売出版広告賞《銀賞》 『拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます』

クリエイティブディレクター／コピーライター

・第73回朝日広告賞・〈広告主参加〉新聞広告の部《審査委員賞（小枠出版広告賞）》 『いとこのこ』

クリエイティブディレクター／コピーライター／アートディレクター

・第93回毎日広告デザイン賞・広告主参加作品の部《作品賞》 『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』

クリエイティブディレクター／コピーライター／アートディレクター

＜受賞コメント＞

以前から佐藤雅彦さん、齋藤達也さんの著書『指を置く』の影響を受け、新聞紙面に読者が何らかのアクションを起こすことで新たな意味が立ち上がる、そんな表現を検討していました。本作『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』について考えていたある日、ヒロイン・吸血鬼ちゃんの可愛らしさと、この「身体の関与」というコンセプトが上手く掛け算できるアイデアが、ふと浮かんできました。それが、今回の「吸血疑似体験」広告です。私のプレゼンに快く応じて、腕を待ち構える吸血鬼ちゃんを描き下ろしてくださった二式先生、思わず腕を置きたくなるデザインに尽力してくださった八須賀さん、お二人のおかげで具現化できました。吸引力の強いクリエイティブとして評価いただけたかと思うと、嬉しいです。今後も「根源的な思考」を大切に、だれかの記憶に残るクリエイティブを考えていきたいです。

｜「毎日広告デザイン賞」概要

「毎日広告デザイン賞」は、1931（昭和6）年に商業美術振興運動の一環として創設された、日本で最も長い歴史を持つ広告賞です。「一般公募・広告主課題の部」と「広告主参加作品の部」の2部門からなり、今回KADOKAWAが作品賞を受賞した「広告主参加作品の部」は、毎日新聞に掲載された広告を対象とする部門です。同部門には101点がエントリーされ、その中から16点が入賞。最高賞1点、優秀賞3点、毎日新聞社特別賞1点、作品賞10点、企画賞1点が選出されました。

■公式サイト：https://macs.mainichi.co.jp/design/ad-m/

｜関連情報

■『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』作品紹介ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000743/