GWで完結する【バレないトルコ植毛】で、長年の薄毛の悩みを一気に解決しませんか？

株式会社 Plus Hair Japan薄毛の解決にトルコ植毛という選択肢バレない植毛（ステップカット）バレない植毛（ステップカット）

植毛に興味はあっても、坊主にすることや周囲に気づかれることが不安で踏み出せない方は少なくありません。ステップカットは、見えない後頭部からドナーを採取し、植毛する方法で、髪全体を刈り上げる必要がなく、植毛後も普段の髪型を大きく変えず完了する【バレない植毛方法】です。

GW特別価格でご案内しております。

坊主にしない植毛とは :https://plushair-japan.jp/reason/

ゴールデンウィーク特別価格といたしまして、施術料金を通常価格より最大70,000円OFFでご提供いたします。是非このご機会に、薄毛の悩みをご解決ください！

【GW特別価格期間】2026年5月02日(土)～5月10日(日)

【参加申込期限】 2026年4月25日(土曜日)

【料金詳細】 ： 通常FUE自毛植毛パッケージ料金\598,000(税込)

通常DHI自毛植毛パッケージ料金\628,000(税込)

～GWを利用したトルコ植毛の流れ～

【ご予約】公式LINEにて、ご予約を承っております。

公式LINE :https://line.me/R/ti/p/@724vhypf?ts=10021726&oat_content=url

トルコ植毛のスケジュール詳細は、下記ページにてご案内しております。

もしご不明な点がある場合は、お気軽に公式LINE、またはお電話でお問い合わせください。

トルコ植毛日程詳細 :https://plushair-japan.jp/flow/当ページでは、トルコ植毛のご予約から、ご帰国までの流れをご案内しております。

ドナーの採取の様子植毛施術中の様子植毛の直前までしっかり内容の確認を行います。専門通訳者が希望を伝達

言葉の違いによる不安を感じる方も少なくありませんが、専門通訳者が間に入ってご希望や細かな要望をしっかり伝達するため、安心してご相談いただけます。生え際のラインや仕上がりのイメージについても、納得のいくデザインが決定するまで丁寧に相談を重ねられる環境が整っています。

薄毛治療を諦めないでください

薄毛の悩みは、人にはなかなか相談しにくく、ひとりで抱え込みやすいものです。育毛剤や内服治療を続けても思うような変化を感じられず、もう改善は難しいのではないかと不安になる方も少なくありません。しかし、薄毛治療にはさまざまな選択肢があり、そのひとつとしてトルコ植毛があります。長年悩んできた方こそ、新たな一歩として検討してみてはいかがでしょうか。

こんな悩みを【トルコ植毛】が解決します。

エステペラジャパンが提供するトルコ植毛は、様々な薄毛の悩みを根本から解決いたします。

- 育毛剤や薄毛治療を続けても、思うような変化を感じられない- 生え際や頭頂部の薄さが気になり、人前に出ることに自信が持てない- 薄毛を隠す髪型に限界を感じている- 植毛には興味があるが、坊主にすることや周囲に気づかれることが不安- 長年の薄毛の悩みを根本から見直したいお客様の植毛後の感想など :https://www.youtube.com/@usugeno-yorozuya植毛をしたあとの生活の変化や、周りの変化。また植毛後の髪の状態など、様々な事例をご確認いただけます。

なぜ薄毛治療には植毛が有効なのか

薄毛治療には、内服薬や外用薬などさまざまな方法がありますが、すでに薄くなってしまった部分の見た目を大きく変えたいと考える方にとって、植毛は有力な選択肢のひとつです。薄毛の進行を抑える治療とは役割が異なり、長年悩んできた見た目の問題に直接向き合いやすいことから、多くの方に注目されています。

髪が生えれば、人生も変わる【エステペラジャパン】

薄毛の悩みは、見た目だけの問題ではありません。人前に出ることへの不安、鏡を見るたびに感じるストレス、好きな髪型を楽しめないもどかしさなど、日常のさまざまな場面に影響を与えます。だからこそ、髪が生えることで変わるのは、見た目だけではなく、自信や気持ち、そして毎日の過ごし方そのものです。長年抱えてきた悩みを手放し、前向きな一歩を踏み出すきっかけとして、トルコ植毛をぜひお試しください。

髪が生えることで、自分に自信が持てるようになったり、これまでためらっていた結婚への前向きな行動につながったり、人前に出ることへの抵抗が和らいだりすることがあります。また、子どもの入学式や卒業式、家族との記念写真など、大切な瞬間を隠れずに残せるようになるのも大きな変化です。さらに、髪型を選ぶ楽しさやおしゃれへの意欲が戻ることで、毎日の気分まで前向きになっていきます。髪が変わることは、人生の見え方を変えるきっかけにもなります。

『今』を思いっきり楽しむために

薄毛の悩みは、年齢を重ねてから向き合うものと思われがちですが、本当に大切なのは、これから先のためだけでなく、今の自分をどう前向きに過ごすかということです。髪のことを気にして人前に出るのをためらったり、写真を避けたり、好きな髪型やおしゃれを諦めたりする時間は、気づかないうちに日常の楽しさを少しずつ減らしてしまいます。だからこそ、薄毛の悩みをそのままにせず、今のうちに向き合うことには大きな意味があります。自分らしく笑い、出かけ、人生の大切な瞬間を思いきり楽しむために、今できる選択を考えてみませんか。

植毛後の経過を確認できます :https://plushair-japan.jp/case/様々な施術事例をご確認いただけます。特に、YOUTUBEでは、インタビュー形式で植毛を決意したきっかけや、植毛後の変化などをご確認いただけます。

薄毛に悩むすべてのお客様を、エステペラジャパンスタッフ一同、全力でサポートします

【エステペラジャパン】トルコ植毛の同行ツアーも開催しております。

刈り上げない・頭皮に穴を開けない植毛技術「DHI植毛」のトルコ同行ツアーを実施いたします。通訳・宿泊・送迎等を含めたパッケージを通常価格より最大70,000円OFFでご提供いたします。

【ツアー開催期間】2026年5月24日(日)～5月29日(金)

【参加申込期限】 2026年4月15日(水曜日)

公式LINEでお申し込み :https://line.me/R/ti/p/@620tchwu?from=page&searchId=620tchwuこちらの公式LINEからでもお気軽にお申し込み、お問い合わせください。



トルコ植毛をご検討中の方に向けた、同行サポート付きの特別プランです。海外での施術に不安がある方でも、渡航から現地でのご案内、施術前のご相談まで、安心してご参加いただける体制を整えております。

また、専門通訳者がご希望や不安、仕上がりのイメージを丁寧に伝達するため、納得のいくデザインが決まるまでしっかりご相談いただけます。坊主にしないバレにくい植毛方法として注目されるステップカットにも対応しており、周囲に気づかれにくい形で薄毛の悩みと向き合いたい方にもおすすめです。

長年ひとりで抱えてきた薄毛の悩みを、この機会に見直してみませんか？

募集人数には限りがあるため、少しでもご興味のある方はお早めにお申し込み・お問い合わせください。

キャンペーン概要

名称 ： トルコ植毛同行ツアーキャンペーン【エステペラジャパン】

予約期日 ： 2026年 04月 15日 (水曜日) 迄

料金 ： 通常FUE自毛植毛パッケージ料金\598,000(税込)

通常DHI自毛植毛パッケージ料金\628,000(税込)

ツアー期間 ： 2026年 05月 24日 (日曜日) ～ 2026年 05月 29日(金曜日)

適応条件 ： 2026年4月30日(木曜日)までに、ご予約金50,000円のご入金確認がとれた方

申込み方法 ： お電話、LINE、メールフォームでお問い合わせください

お問い合わせTEL： 0120-777-585

お問い合わせURL： https://plushair-japan.jp/contact/

＜注意点＞

※別途、トルコへの渡航費、および現地での食費が必要です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173554/table/5_1_46e75bbc8bcffd6ad610e36d4f8582a2.jpg?v=202604130551 ]