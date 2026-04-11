台湾・白沙屯媽祖進香、まもなく開幕

株式会社RAINBOW台湾・苗栗県にある白沙屯拱天宮-白沙屯媽祖(まそ)

台湾・苗栗県にある白沙屯拱天宮を出発する「白沙屯媽祖進香」が、今年も間もなく始まる。

この行事は、いわゆる“祭り”という言葉では収まりきらない。数十万人規模の人々が、神轎と呼ばれる神輿の後を、ただひたすら歩いて追いかける。道は決まっていない。休む時間も決まっていない。あるのは「媽祖の意志に従う」という、極めてシンプルな原則だけだ。

神轎

白沙屯媽祖進香

白沙屯媽祖

拱天宮主委と大岡愛氏

■ 媽祖という存在――理屈を超えた「日常の信仰」

媽祖は海の守護神として台湾全土で信仰されている存在である。もともとは実在した女性・林默娘とされるが、いまや宗教の枠を超え、人々の生活に自然に溶け込んでいる。

台湾では、特別な儀式のときだけでなく、「なんとなく不安なとき」「迷ったとき」に手を合わせる存在として、媽祖は日常の中にある。

■ 日程はあるが、道はない

進香は例年、春に実施される。

出発：白沙屯拱天宮 目的地：北港朝天宮 日数：約8～10日間 距離：約300km以上

ただし、ルートは一切事前に決められていない。神轎の動きにすべてが委ねられ、参加者はそれに従うしかない。予定通りに進まないこと自体が、この行事の本質とも言える。

大勢の人が拱天宮白沙屯媽祖進香を参加白沙屯媽祖の信徒が出資・支援した日本取材車両白沙屯媽祖の信徒拱天宮スタッフ一同

■ 「記録者」から「信徒」へ――大岡愛の変化

この進香を、数年にわたり追い続けている人物がいる。株式会社RAINBOW代表の大岡愛氏だ。

台湾と日本、二つの背景を持つ大岡氏にとって、この進香は“外から見る対象”ではなく、どこか自分の内側に引き寄せられるものでもあったという。

大岡氏が最初に白沙屯媽祖進香へ足を運んだのは、「媽祖文化を記録し、海外に伝える」という純粋に仕事としての目的からだった。台湾に根付く宗教文化をコンテンツとして整理し、映像として残す――いわば“外側の視点”からの参加だったという。

しかし、実際に現地で数日間歩き続ける中で、その立ち位置は大きく変わっていく。

「最初は撮る側でした。でも途中から、カメラを回しながら“自分も歩いている一人”になっていた」

昼夜を問わず続く行程、見知らぬ人から差し出される食事、言葉を交わさなくても通じる空気感。そうした積み重ねの中で、「記録する対象」だったはずの媽祖が、次第に自分自身の拠り所になっていったという。

現在では、大岡氏は単なる参加者ではなく、一人の信徒として進香に向き合っている。

さらに特徴的なのは、その継続性にある。単発の取材ではなく、複数年にわたり進香に同行し、映像を蓄積し続けている点だ。

「一回では絶対に全体は見えない。年ごとに流れも違うし、人も違う。だから続けて撮るしかないと思った」

その動機はシンプルだ。



『海外の人にも、この空気をそのまま伝えたい』――それに尽きる。

断片的な紹介ではなく、進香の始まりから終わりまで、疲労や沈黙も含めた“現実の姿”をそのまま届けること。それが大岡氏の記録活動の軸になっている。

今年も現地に入り、撮影と巡礼を同時に行う予定であり、昨年の記録映像もあわせて公開される見込みだ。

撮影と巡礼していた大岡愛氏

■ 言葉では伝わらないものを、どう残すか

白沙屯媽祖進香は、観光イベントとしても、宗教行事としても説明はできる。

ただ、実際にその場を歩くと、それだけでは足りないと感じる場面が多い。

沿道で、見知らぬ人が無言で食事を差し出してくる。

深夜になっても行進は止まらない。

そうした光景を前にすると、理屈で説明しようとすること自体に、どこか無理があると気づかされる。

大岡愛氏は、その「言葉にしきれない部分」にこそ、この進香の本質があると見る。

もともとは記録のために足を運んだが、現在は一人の参加者として歩きながら、撮影を続けている。

しかも単年ではなく、あえて複数年にわたり同じ行程に向き合ってきた。

毎年、流れも空気も微妙に違う。

一度きりの映像では伝わらない――そう感じたことが理由だという。

「説明するより、見てもらったほうが早いんです」

大岡氏の記録は、そうした実感に基づき、海外に向けて発信されている。

※本プロジェクトにおけるイベント映像記録は、株式会社RAINBOWが担当した。