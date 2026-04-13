【ベトナム政治調査レポート】トーラム書記長・フン首相体制と日本企業への影響（2026年～2030年）

株式会社InfoBase

ベトナム経済・ビジネスに関する情報・知識ソリューションとメディア「InfoBank」を運営する株式会社InfoBase（本社：東京都、代表取締役：三浦賢弥）は、このたびベトナム政治に関する最新の調査レポート『ベトナム政治レポート｜ トーラム書記長・フン首相体制と日本企業への影響を考察（2026年～2030年）』を公開いたしました。

本レポートでは、2026年1月の第14回共産党大会および4月の第16期第1回国会を経て発足した新指導部体制を軸に、今後5年間（2026～2031年）のベトナム政治の行方を多角的に分析しています。

ベトナム政治2026｜トーラム・フン首相と日本企業の商機

トーラム書記長・フン首相体制に関する分析記事を公開しています。

記事を見る :https://infobank-vn.com/politics/politics-2026/

調査レポートは下記からダウンロード頂けます。

レポート公開の背景

【一部公開】ベトナム新体制（2026～2030年）｜トー・ラム書記長兼国家主席体制とレ・ミン・フン首相の誕生の考察

レポートをダウンロードする :https://report.infobank-vn.com/products/political-report-2026- 2026年はベトナム政治にとって極めて重要な節目の年となりました。1月の第14回党大会でトー・ラム書記長の続投が決定したのに続き、4月6日に開会した第16期第1回国会では新たな国家主席・首相・国会議長の人事が承認され、次期5年間を担う指導部が正式に始動しました。- 特筆すべきは、党序列1位のトー・ラム書記長が国家主席を兼任する異例の体制が敷かれた点、そして首相には、元ベトナム国家銀行（中央銀行）総裁で金融・マクロ経済に精通するレ・ミン・フン氏（1970年生まれ、ハティン省出身）が選出された点です。- こうした新体制の発足は、ベトナムに関わる日本企業、投資家、研究者にとって、今後の政策動向・ビジネス環境を見通すうえで極めて重要な意味を持ちます。InfoBaseでは、現地一次情報と党内人事の綿密な分析に基づき、日本語で読める体系的な政治レポートを取りまとめました。■ 2026年4月、ベトナム「5柱」新体制が確定2026年4月、トー・ラム書記長が国家主席を兼任し権力集中が進む。新首相には元中央銀行総裁のレ・ミン・フン氏がベトナム史上最年少の55歳で就任。（出所）InfoBank作成。

2026年4月7日、ベトナム国会はトー・ラム共産党書記長を新たな国家主席に選出し、書記長と国家主席という最重要2ポストの兼任体制が固まった。これまで個人への過度な権力集中を抑えてきたベトナムの集団指導体制と比較すれば、極めて注目すべき動きである。

新首相には元中央銀行総裁のレ・ミン・フン氏（55歳）が就任した。埼玉大学（現・政策研究大学院大学／GRIPS）への留学経験を持つ知日派であり、日本企業にとっては対話の糸口が増える人事として期待できる。国会議長にはチャン・タイン・マン氏、書記局常務にはチャン・カム・トゥ氏が座り、要職にはラム氏の古巣である公安省や故郷フンイエン省出身者が目立つ点も見逃せない。

■ 第14回党大会が敷いた伏線2026年1月の第14回党大会でトー・ラム氏が書記長として続投。前首相・前国家主席は中央委員会から外れ、4月の国会で新首相レ・ミン・フン氏の選出につながった。（出所）現地メディア及び政府公開情報をもとにInfoBank作成。

2026年1月19日から23日にハノイ国家会議場で開かれた第14回党大会では、トー・ラム氏が書記長として続投（任期2026～2031年）する一方、ファム・ミン・チン前首相とルオン・クオン前国家主席は第14期中央委員会リストから外れ、党中枢を退いた。この人事こそが、同年4月の国会における新首相レ・ミン・フン氏の選出へ繋がる伏線となった。今後、トー・ラム書記長は党内序列第1位として政治局を主宰し、名実ともにベトナムの最高指導者として国政を主導していく。

■ 書記長・国家主席兼任がもたらす構造変化トー・ラム氏は党書記長と国家主席を兼任し、党・国家両系統の要職を握る。集団指導体制が揺らぎ、人事・政策の決定権が個人に集中する懸念が識者の間では指摘されている。（出所）現地メディアVGPをもとにInfoBase作成。

トー・ラム氏は党書記長と国家主席を兼任することで、共産党系統と国家系統の双方の頂点に立つ。書記長としては中央軍事委員会書記および汚職・浪費・腐敗行為防止中央指導委員会委員長を兼ね、国家主席としては人民武装力量統帥の地位も握る。党トップが国家主席を本格任期で兼ねる今回のケースは異例であり、人事・政策の最終決定権がラム氏個人に収斂しやすい構造となった点には注視が必要だ。

■ レ・ミン・フン新首相とは何者かレ・ミン・フン新首相は就任演説で、2026～2031年に年平均10%超のGDP成長を掲げ、科学技術・デジタル変革、グリーン転換、人材育成を柱とする5つの重点方針を示している。（出所）現地国営メディア等をもとにInfoBank作成

1970年ハティン省生まれのフン氏は、1993年にベトナム国家銀行に入行して以降、一貫して金融・国際協力の現場を歩んできた金融畑のテクノクラートである。2016年から2020年末まで国家銀行総裁を務め、マクロ経済の安定維持、外貨準備の積み増し、銀行システムの近代化を推進。とりわけ決議42号の成立を主導し、約303兆ドンに及ぶ不良債権処理を進めた実績は大きい。柔軟な金融政策でインフレ抑制と為替安定にも貢献した、大言壮語を好まぬ実務型リーダーとして識者からの評価は高い。

2026年4月7日、国会での就任演説でフン新首相は、2026～2031年の任期中に年平均10％超のGDP成長を掲げ、「単なる成長ではなく飛躍的発展」を目指すと宣言。科学技術・デジタル変革、グリーン転換、人材育成を柱に据える5つの重点方針を示した。日本企業にとっては環境・再エネ・省エネ分野、教育・高度人材関連、建設・資機材・エンジニアリング領域での商機拡大が予測される。

フン氏の強みは2点ある。第一は金融・マクロ経済分野の専門性で、信用拡大による資産バブルやインフレ急騰といった「経済的冒険主義」への抑止力となり得ること。第二は最高指導部との縁故で、父・故レ・ミン・フオン元公安相がトー・ラム書記長の上司であった関係は、党と政府の摩擦を和らげる基盤となる。一方で、書記長への権力集中による首相の自律性の狭さと、地方行政経験の不足による政治基盤の薄さは課題として残る。

■ 2030年に向けた構造的な壁トー・ラム書記長が掲げる平均10%成長目標に対し国際機関予測は5%台に留まり、新指導部は中所得国の罠、インフラ制約、人口高齢化、米中対立など山積する構造課題への対応を迫られる。（出所）現地報道、各国際機関が公表する統計等をもとにInfoBank作成。

新指導部が直面する課題は重い。政府が掲げる平均10％成長目標に対し、世界銀行やIMFなど国際機関の予測は5％台にとどまり、そのギャップは決して小さくない。中所得国の罠、裾野産業の脆弱性、電力・インフラ制約、労働コスト上昇、米中対立下の地政学リスク──短期の景気対策では解決しきれない重い宿題が並ぶ。人口ボーナス期も2036年頃に終了すると見込まれるなか、マクロ安定と財政規律を担うフン新首相の手腕が問われる5年間となる。

調査レポートの主な内容

レポート基本情報

- 2026年4月、トー・ラム書記長兼国家主席とレ・ミン・フン新首相を中心とする新指導部が発足し、2030年に向けて「誰が、どのようにベトナムを統治していくのか」という方針が明確になりました。- 本レポートは、新指導部が2030年に向けて何を目指し、どのような改革を進めようとしているのかを、政治・経済・業界見通しの観点から横断的に分析し、日本企業にとっての示唆までを考察した内容となっています。ベトナム事業に携わるすべてのビジネスパーソンに、ぜひ押さえていただきたい一冊です。- ページ数 ：40ページ以上- 発行：株式会社InfoBase- ファイル形式：PDF形式- 購入方法：銀行振込、クレジットカード- 販売開始日（2026年4月11日）エグゼクティブ・サマリー第I部 ベトナム政治：新指導部の全体像 ― 2030年まで誰が、どう統治するのか- ベトナムの新たな指導部(2026年～2030年)- 党中央が主導するベトナムの意思決定構造(第14回党大会)- 今後のトー・ラム氏の権力構造- 前指導部との比較- ベトナムの国家機構と新たな指導者の構図- 政治局員19名(2026～2030年期)- - 出身領域別の政治局員19名の分類- 主要な政府メンバー(副首相・大臣等) 指導部の主要な人物のプロフィール- - トー・ラム氏- - レ・ミン・フン氏- - チャン・タイン・マン氏- - チャン・カム・トゥ氏第II部 レ・ミン・フン新首相 ― 人物像と今後の政策の方向性- レ・ミン・フン新首相 就任演説の要点- レ・ミン・フン新首相の考察:実績・人脈・権力基盤- レ・ミン・フン氏が首相に選出されたことに対する日本企業への影響第III部 2030年に向けた国家戦略と改革アジェンダ：新指導部は何をしようとしているか- 新指導部の2030年に向けたチャレンジ- ベトナムの2026年の主要な経済・政治イベント- トーラム氏の政策の整理- - 中央組織の改変・統廃合- - 地方再編:63省の再編・行政改革・公務員削減- - 国営企業の改革とコングロマリット企業の台頭- - 税務の取り締まり強化・透明化- 直近で発出された重要な決議の整理- 新しい経済モデルの推進- - 国際金融センター、自由貿易地域、暗号資産、炭素取引所等- 外交・国際関係の今後の見通し- - 対米接近と対中バランス- - 日本との関係- 国際機関の格付け 腐敗認識指数の推移と反腐敗運動の実行力第IV部 ベトナム経済・産業の現状と2030年に向けた見通し- ベトナム経済指標の見通し(2023～2026年)・FDIの推移 国際的なサプライチェーンにおけるベトナムの位置付け(チャイナプラスワン) 重要インフラの進捗状況- - ロンタイン空港- - 南北高速鉄道- - 都市鉄道(メトロ建設)- - 原子力発電所- セクター別の分析- - 製造業- - インフラ- - 自動車・EV- - 半導体- - 不動産- - 災害対策- - エネルギー・GX- - 環境- - デジタル- - 金融- - ヘルスケア 等第V部 日本企業への示唆 ― 機会、リスク、アクション- 今後の課題- - マクロ経済の安定：インフレ抑制・為替安定- - 中所得国の罠と生産性の向上- - 裾野産業の発展・製造業・輸出主導成長- - 人口高齢化と労働力の量・質- - 人材・労働市場の動向- - インフラ、グリーン投資- - ガバナンス向上- - 気候変動対策- - 国際環境と地政学リスクへの対応等- - ODA政策・貿易政策- 日本企業の影響・好機- 日本企業へのアクションプラン納品

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■ 公開記事

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