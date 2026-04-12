松居一代が国内の“リノベーション後、最新自宅”メディア初公開！“財を呼び込む家”の全貌に迫る　「母が作ってくれた」“おじゅばん”に涙…「『一代がんばりなさい』って言ってくれている」亡き母への想いを語る

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。この節目を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を4月12日（日）午前11時より生放送いたしました。

2026年4月11日（土）午後3時から放送開始となる『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送していきます。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです

このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を生放送。芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮アンナ＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演しました。

■「全ては財を成すため」松居一代が国内の“リノベーション後、最新自宅”をメディア初公開！

“財を呼び込む家”の全貌に迫る

番組後半では、ビジネスや投資で成功を収め、現在はニューヨークを拠点に活動する松居一代に密着。今回、日本滞在中の松居の“リノベーションが完了した最新自宅”をメディア初公開しました。

玄関には、自らデザインした金箔の表札が掲げられ、家の中へ入ると、風水に基づいて設計された空間が広がります。松居が「全ては財を成すため」と語るように、“どうしたら財を成すか”をテーマに作られたという自宅には、金運を呼び込むゴールドの調度品や、450万円の八角形 ペルシャ絨毯の玄関マットなど、徹底したこだわりが随所に施されていました。

さらに、約30畳の寝室兼クローゼットには、1,200万円をかけてオーダーした家具が並び、「タイム・イズ・マネー」の哲学のもと、すべてが一目で分かる機能的な設計に。松居は「人生ではすぐ見つけられないと損しちゃう」と語り、独自の成功哲学を明かしました。

また、松居は25年前に“4億5,000万円の豪邸”といわれたこの自宅もキャッシュで購入していたことが明かされ、「私は2回も離婚してますからあれですけど」と前置きしつつ、「共同名義だと離婚する時に家をどう分けるか、ローンをどうするかと、トラブルの原因になる。でも私の場合は、土地も建築費も全部私がキャッシュで払っていますから、何にも揉めることなく、速やかに出て行っていただくだけでした」と語り、その圧倒的な経済力と合理的な考え方に スタジオからは驚きの声が上がりました。

【動画】松居一代が約8年ぶりに テレビ生出演！(https://x.com/i/web/status/2043182025486602483)

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■「母が手で作ってくれた」“おじゅばん”に涙…「『一代がんばりなさい』って言ってくれている」亡き母への想いを語る

密着の終盤では、松居の知られざるルーツにも迫りました。今回のロケでは、32年ぶりに着物を着用したという松居は、「母が手で作ってくれた」と自身の母が手縫いで作ってくれた“おじゅばん”を披露。16歳でモデルをしていた当時「関西のモデルは小物が自前だった」と振り返り、「母が手縫いでこれを作ってくれた」と涙ながらに語りました。「32年ぶりにお着物を着て、母が作ってくれた“おじゅばん”を着て、母のことをいっぱい想いながら…」と、突然この世を去った母へ想いを馳せました。

「きっと天国から『一代がんばりなさい』って言ってくれていると思う」と語った松居。その言葉には、これまでの人生と向き合い続けてきた覚悟がにじみ出ていました。そして最後には、「日本女性として品格を持って、立ち上がってニューヨークへ戻らないといけない」と力強く宣言。成功を収めた今なお挑戦を続ける姿に、スタジオからは感嘆の声が寄せられました。

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■「キャッシュが大好き」松居一代の言葉にMEGUMIも感嘆「気持ちがいいです！」

また、スタジオには松居が生出演。VTRの中で、所有しているNYの貸し出し物件について、松居が提示する家賃より額を釣り上げ、さらに「1年分をまとめて払う」と申し出た人物がいると語っていた松居に、MCのMEGUMIも「あんなことあるんですか？」と興味津々で尋ねます。すると松居は借主についての情報ややり取りを明かし、「めちゃくちゃ高い家賃」「よく払うなと思う」と自ら驚いた様子で語りました。さらに、その物件を手に入れた経緯について、「前のオーナーがお金に困っていらっしゃった」「だから私が現金で安く交渉しました」と告白。MCのヒコロヒーが「投資が大成功したということですね」と驚くと、松居は「キャッシュというのは素晴らしいですよ」「キャッシュを持っているから、キャッシュで叩ける」と返し、「キャッシュというのは大好きです」と断言。スッパリと言い切った松居にMEGUMIは「気持ちがいいです！」と拍手を送りました。本編の模様は、現在も「ABEMA」にて配信中です。ぜひご覧ください。

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また『30時間限界突破フェス』では、番組内の3大企画の結末を予想し、正解者全員で賞金1000万円を山分けする視聴者参加型キャンペーン「国民ヤマ分け1000万クイズ」を実施することをお知らせいたします。本番組のテーマは「限界突破」。ABEMAがこれまでの常識を打ち破り、30時間にわたる生放送を駆け抜けます。「みんながやらないこと、やれないと思っていたこと」を形にする、ABEMAの中でも最大級の挑戦的なプログラムとなっています。番組内で行われる「限界突破」を象徴する3つの大型企画。その結末をすべて的中させた方々で、現金1000万円を山分けする全国民参加型のクイズキャンペーンを開催します。

【対象となる3大企画】

１. ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円

ウルフアロン選手から「3カウント」もしくは「一本」を取れる挑戦者は誰かを予想。

２. 完徹～不眠最強芸人決定戦～

36時間一睡もせず、笑いをとることができた芸人チーム（1位～3位）を予想。

３. 市川團十郎を笑わせたら1000万円

歌舞伎俳優・市川團十郎を最も笑わせる芸人は誰かを予想。

キャンペーンはX（旧Twitter）のアカウントをお持ちであれば、どなたでも簡単に参加可能です。詳細は以下の特設ページをご確認ください。

◆特設ページ：https://abema-30h-fes-vote.com/

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

特設ページ：https://abema.tv/lp/abema30h-fes

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

■『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』概要

放送日：2026年4月12日（日）午前11時～

出演：【MC】MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒー

【スタジオゲスト】小島瑠璃子、松居一代、梅宮アンナ、MALIA.

放送URL：https://abema.tv/channels/30h-1/slots/9rtaDohzoUPty5

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/