「産地と、コンビに、」シリーズ待望の初・いちご！断面がハートの次世代品種『とちあいか』をアイスで「推す」　一口ごとに栃木の農業と農家を応援する、甘くて癒される時間を

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」「いちばん地域に愛される」を目指した取り組みの一環として、「とろける食感 ぎゅっといちご」210円（税込226円）を、2026年4月14日（火）から全国のファミリーマート約16,400店舗で発売いたします。

■シリーズ4年目、たどり着いた初の「王道」いちご

持続可能な果実生産を支援する「産地と、コンビに、」シリーズ。その立ち上げ当初から、私たちは「いつか必ず、いちごを形にしたい」と願ってきました。アイスの王道フレーバーだからこそ、納得のいくものを届けたい。そんな想いで産地と繋がりを深めることで、シリーズ4年目にしてついに納得のいくいちごに出会いました。

その産地は、「いちご王国」として知られる栃木県。半世紀以上にわたり築き上げられてきたいちご作りの誇りを受け継ぎながら、次世代のスタンダードとして注目を集めているいちごの品種が『とちあいか』です。際立つ甘さと、猛暑に負けない強さ、そして農家の働き方までをも変えていく力。このいちごは、産地の未来を切り拓く知恵が詰まった「未来のためのいちご」です。



■『とちあいか』がつなぐ、農家さんの誇りと新たな未来

『とちあいか』は、気候変動が激しい現代において、農家さんの負担を軽減するために生まれた品種です。一粒が大きく、実がしっかりとしていて傷つきにくいため、収穫や箱詰めの作業効率が格段に向上しました。

「とちあいかのおかげで、作業にゆとりが生まれたよ。」農家さんは、取材の中で晴れやかな表情でそう語ってくれました。心と体に余裕が生まれたことで、「これからも、この地で美味しいいちごを作り続けたい」という未来への活気に繋がっています。

さらに、「自分が手塩にかけて育てたとちあいかがアイスとなり全国の店頭に並ぶ。その光景を想像するだけで嬉しいし大きなやりがいになる。」そんな作り手の誇りに応えるべく、私たちはその美味しさを最大限に引き出す商品を追求しました。

■「品種名」で選ぶ、新しい応援のカタチ

300種以上の品種がひしめく「いちご戦国時代」において、優れた品種でもその名が浸透し、定着することは容易ではありません。そこで本商品では、あえて「いちご果汁」ではなく『とちあいか果汁』と品種名をパッケージ前面に掲げました。お客さまがその名前を覚え、ファンになっていただく。それが、育てやすく美味しい『とちあいか』の普及を後押しし、ひいては持続可能な農業へと繋がっていきます。半分に切ると現れる、愛らしいハートの形。その中には、農家さんの負担を和らげ、伝統を次世代へ繋ぎたいという栃木県の「愛（あい）」が詰まっています。この一本を味わうことが、産地の笑顔を支える力になる。美味しく食べて、産地を「推す」。そんな新しい応援のカタチを、ぜひ体験してください。

農家の皆さま、JA全農さま、ファミリーマート社員

■ファミリーマート公式HPでは「産地と、コンビに、」シリーズについて紹介中！

産地との取り組みについてより多くの皆さまに知っていただくため、ファミリーマート公式HPにおいて「産地と、コンビに、」の特設ページを掲載しております。特設ページでは、産地の詳しい様子をご紹介しております。

URL：https://www.family.co.jp/sustainability/icebar.html

【商品詳細】

【商品名】とろける食感 ぎゅっといちご

【価格】210円（税込226円）

【発売日】2026年4月14日（火）

【発売地域】全国

【内容】ぎゅっとシリーズの新フレーバー。栃木県産『とちあいか』の果汁を27％使用した、強い甘みが引き立つとろける食感のアイスバーです。濃厚ないちご果汁の層と、とろける食感のジェラート層の2層仕立てで、ひと口ごとにいちご本来の香りと濃厚な甘みが広がります。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html