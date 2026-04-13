DMM GAMES『テクロノス』にて、「コタロウ」が登場！ さらに、サイドストーリーイベント「レット・イット・メイド！」開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テ

クロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交

差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、「コタロウ」が登場！

あわせて、サイドストーリーイベント「レット・イット・メイド！」を開催することをお知らせいたします。

▼「コタロウ」ピックアップガチャ開催！

本日より、コタロウピックアップガチャを開催します！

開催期間中は、新キャラの出現率がアップします。

【ピックアップ対象】

・バトル[怜悧なるメイド忍者] コタロウ（★3／花属性）

・アシスト[視線誘導、成功です] コタロウ（★2／日属性）

【ガチャ開催期間】

2026年4月13日（月） メンテナンス終了後 ～ 2026年4月27日（月） 12:00まで

※開催期間は予告なく変更する場合がございます。

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。

▼サイドストーリーイベント「レット・イット・メイド！」開催！

本日より、サイドストーリーイベントを開催します。本イベントでは、ストーリーを楽しめるほか、

イベントボスを討伐してゲーム内アイテムを獲得できます。

【イベント名】

レット・イット・メイド！

【開催期間】

2026年4月13日（月） メンテナンス終了後 ～ 2026年4月27日（月） 12:00

【あらすじ】

カジノを訪れたコタロウ達は人手不足を助けるため、限定メイドとして働くことに。支配人バーニラはコタロウの才能を見抜き、熱烈にバニーへ勧誘するが、彼女は固辞。そこへフランカが乱入し、バニースーツ着用を賭けカジノ勝負を挑む！主への愛を胸に、コタロウは勝負師としての才腕を振るう――メイドの誇りとバニーの意地が激突する、華麗なるギャンブル対決が今、幕を開ける！

※詳細は、ゲーム内イベントTOP画面をご確認ください。

▼キュアメイドカフェ×テクロノス「カフェ・クロスドリィミア」開催中！

4月10日（金）より、キュアメイドカフェ（秋葉原オノデンビル4F）にて

コラボカフェ「カフェ・クロスドリィミア」が開催中です。

店内では、キャラクターをイメージしたコラボフードやドリンク、限定グッズの販売、これまでのストーリーを振り返る階段ギャラリー展示をお楽しみいただけます。

【開催場所】

キュアメイドカフェ（秋葉原オノデンビル4F）

【開催期間】

2026年4月10日（金）～4月26日（日）

本コラボカフェの詳細については、下記をご確認ください。

https://www.curemaid.jp/collab_cafe/techcronoss2026/

また、公式Xでも最新情報をお知らせしてまいりますので、ぜひフォローして続報をお待ちください。

https://x.com/techcronoss

▼メイドイベント記念 フォロー＆リポストキャンペーン開催中！

メイドイベントの開催を記念し、メイド服姿のキャラたちが描かれた「オリジナルアクリルパネル」が抽選で4名様に当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。

【応募方法】

・公式Xアカウントをフォロー

・対象投稿をリポスト

【開催期間】

2026年4月6日（月） ～ 2026年4月20日（月）11:59まで

※詳細は、下記の対象投稿をご確認ください。

https://x.com/techcronoss/status/2038558528441622869

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268

▼公式サイト

https://techcronoss.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/techcronoss

▼公式Discord

https://discord.gg/BvtwTA5QRy

▼公式YouTube

https://www.youtube.com/@techcronoss

▼製品概要

・タイトル：『テクロノス』

・ジャンル：クロスヒロインRPG

・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）

・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス

・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

▼注意事項

・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。