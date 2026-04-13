DMM GAMES『テクロノス』にて、「コタロウ」が登場！ さらに、サイドストーリーイベント「レット・イット・メイド！」開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テ
クロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交
差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、「コタロウ」が登場！
あわせて、サイドストーリーイベント「レット・イット・メイド！」を開催することをお知らせいたします。
▼「コタロウ」ピックアップガチャ開催！
本日より、コタロウピックアップガチャを開催します！
開催期間中は、新キャラの出現率がアップします。
【ピックアップ対象】
・バトル[怜悧なるメイド忍者] コタロウ（★3／花属性）
・アシスト[視線誘導、成功です] コタロウ（★2／日属性）
【ガチャ開催期間】
2026年4月13日（月） メンテナンス終了後 ～ 2026年4月27日（月） 12:00まで
※開催期間は予告なく変更する場合がございます。
※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。
▼サイドストーリーイベント「レット・イット・メイド！」開催！
本日より、サイドストーリーイベントを開催します。本イベントでは、ストーリーを楽しめるほか、
イベントボスを討伐してゲーム内アイテムを獲得できます。
【イベント名】
レット・イット・メイド！
【開催期間】
2026年4月13日（月） メンテナンス終了後 ～ 2026年4月27日（月） 12:00
【あらすじ】
カジノを訪れたコタロウ達は人手不足を助けるため、限定メイドとして働くことに。支配人バーニラはコタロウの才能を見抜き、熱烈にバニーへ勧誘するが、彼女は固辞。そこへフランカが乱入し、バニースーツ着用を賭けカジノ勝負を挑む！主への愛を胸に、コタロウは勝負師としての才腕を振るう――メイドの誇りとバニーの意地が激突する、華麗なるギャンブル対決が今、幕を開ける！
※詳細は、ゲーム内イベントTOP画面をご確認ください。
▼キュアメイドカフェ×テクロノス「カフェ・クロスドリィミア」開催中！
4月10日（金）より、キュアメイドカフェ（秋葉原オノデンビル4F）にて
コラボカフェ「カフェ・クロスドリィミア」が開催中です。
店内では、キャラクターをイメージしたコラボフードやドリンク、限定グッズの販売、これまでのストーリーを振り返る階段ギャラリー展示をお楽しみいただけます。
【開催場所】
キュアメイドカフェ（秋葉原オノデンビル4F）
【開催期間】
2026年4月10日（金）～4月26日（日）
本コラボカフェの詳細については、下記をご確認ください。
https://www.curemaid.jp/collab_cafe/techcronoss2026/
また、公式Xでも最新情報をお知らせしてまいりますので、ぜひフォローして続報をお待ちください。
https://x.com/techcronoss
▼メイドイベント記念 フォロー＆リポストキャンペーン開催中！
メイドイベントの開催を記念し、メイド服姿のキャラたちが描かれた「オリジナルアクリルパネル」が抽選で4名様に当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。
【応募方法】
・公式Xアカウントをフォロー
・対象投稿をリポスト
【開催期間】
2026年4月6日（月） ～ 2026年4月20日（月）11:59まで
※詳細は、下記の対象投稿をご確認ください。
https://x.com/techcronoss/status/2038558528441622869
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268
▼公式サイト
https://techcronoss.com/
▼公式Xアカウント
https://x.com/techcronoss
▼公式Discord
https://discord.gg/BvtwTA5QRy
▼公式YouTube
https://www.youtube.com/@techcronoss
▼製品概要
・タイトル：『テクロノス』
・ジャンル：クロスヒロインRPG
・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）
・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス
・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
▼注意事項
・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。
・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。