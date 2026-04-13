DMM GAMES『テクロノス』にて、「コタロウ」が登場！ さらに、サイドストーリーイベント「レット・イット・メイド！」開催！

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合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テ


クロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交


差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、「コタロウ」が登場！


あわせて、サイドストーリーイベント「レット・イット・メイド！」を開催することをお知らせいたします。




▼「コタロウ」ピックアップガチャ開催！






本日より、コタロウピックアップガチャを開催します！


開催期間中は、新キャラの出現率がアップします。




【ピックアップ対象】


・バトル[怜悧なるメイド忍者] コタロウ（★3／花属性）


・アシスト[視線誘導、成功です] コタロウ（★2／日属性）




【ガチャ開催期間】


2026年4月13日（月） メンテナンス終了後 ～ 2026年4月27日（月） 12:00まで




※開催期間は予告なく変更する場合がございます。


※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。





▼サイドストーリーイベント「レット・イット・メイド！」開催！




本日より、サイドストーリーイベントを開催します。本イベントでは、ストーリーを楽しめるほか、


イベントボスを討伐してゲーム内アイテムを獲得できます。




【イベント名】


レット・イット・メイド！




【開催期間】


2026年4月13日（月） メンテナンス終了後 ～ 2026年4月27日（月） 12:00




【あらすじ】


カジノを訪れたコタロウ達は人手不足を助けるため、限定メイドとして働くことに。支配人バーニラはコタロウの才能を見抜き、熱烈にバニーへ勧誘するが、彼女は固辞。そこへフランカが乱入し、バニースーツ着用を賭けカジノ勝負を挑む！主への愛を胸に、コタロウは勝負師としての才腕を振るう――メイドの誇りとバニーの意地が激突する、華麗なるギャンブル対決が今、幕を開ける！




※詳細は、ゲーム内イベントTOP画面をご確認ください。





▼キュアメイドカフェ×テクロノス「カフェ・クロスドリィミア」開催中！




4月10日（金）より、キュアメイドカフェ（秋葉原オノデンビル4F）にて


コラボカフェ「カフェ・クロスドリィミア」が開催中です。


店内では、キャラクターをイメージしたコラボフードやドリンク、限定グッズの販売、これまでのストーリーを振り返る階段ギャラリー展示をお楽しみいただけます。



【開催場所】


キュアメイドカフェ（秋葉原オノデンビル4F）



【開催期間】


2026年4月10日（金）～4月26日（日）




本コラボカフェの詳細については、下記をご確認ください。


https://www.curemaid.jp/collab_cafe/techcronoss2026/



また、公式Xでも最新情報をお知らせしてまいりますので、ぜひフォローして続報をお待ちください。


https://x.com/techcronoss




▼メイドイベント記念 フォロー＆リポストキャンペーン開催中！




メイドイベントの開催を記念し、メイド服姿のキャラたちが描かれた「オリジナルアクリルパネル」が抽選で4名様に当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。




【応募方法】


・公式Xアカウントをフォロー


・対象投稿をリポスト




【開催期間】


2026年4月6日（月） ～ 2026年4月20日（月）11:59まで




※詳細は、下記の対象投稿をご確認ください。


https://x.com/techcronoss/status/2038558528441622869





▼こちらからゲームをプレイ！


https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268


▼公式サイト


https://techcronoss.com/


▼公式Xアカウント


https://x.com/techcronoss


▼公式Discord


https://discord.gg/BvtwTA5QRy


▼公式YouTube


https://www.youtube.com/@techcronoss




▼製品概要


・タイトル：『テクロノス』


・ジャンル：クロスヒロインRPG


・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）


・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス


・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）


▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/


▼注意事項


・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。


・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。