スマホひとつで、理想の私が完成する。北海道から発信する「ブライダルオンラインストア」が期間限定オープン！

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/

距離も、不安も、AIでときめきに変える

今回のプロジェクトは、単なるオンライン相談ではありません。 最先端のAI技術を使い、お客様自身の写真に最新のトレンドドレスを合成。 「私に似合うかな？」という不安を、その場で「可愛い！」という確信に変える魔法のようなシミュレーション体験です。 移動時間を、ふたりで理想を語り合う贅沢な時間へとアップデートします。

この体験が選ばれる理由

「来店は撮影当日だけ」のタイパ＆満足感

相談から衣装決定、契約・決済まで全てオンラインで完結。 忙しいおふたりでも、帯広まで足を運ぶのは撮影本番の1回だけで、理想のフォトウェディングが叶います。

AI×プロの感性でつくる「世界にひとつ」のスタイル

AI合成で似合う一着を見つけた後は、経験豊富なヘアメイクが「ニュアンスカラー」や「抜け感」を取り入れた最旬スタイルを提案。 画面越しでも、対面以上のパーソナルなアドバイスを届けます。

選び抜かれた18の人気ブランドラインナップ

ISAMU MORITAやJILL STUART、KIYOKO HATAなど、SNSでも話題の憧れブランドを自宅でじっくりセレクト。 妥協のない衣装選びをサポートします。

開催概要

イベント名：ブライダルオンラインストア in 釧路

開催日： 2026年4月25日（土）・26日（日）

開催場所： オンライン（ぱれっと帯広店より配信）

対象： 釧路市＆釧路近郊市町村にお住まいのカップル様限定

予約枠： 9:30/11:00/12:30/14:00/15:30/17:00 （両日とも）

市場のニーズと私たちの使命

現在、20代のカップルにとって「自分らしさ」と「効率性」の両立は欠かせないトレンドです。従来の「何度も通う」スタイルから、デジタルを駆使した「スマートでクリエイティブな準備」へとシフトしています。 私たち三景スタジオは、創業から培った技術力と最新のテクノロジーを融合させ、北海道のどのエリアにいても「最旬の美」を体験できる環境を創造し続けます。

ご予約はこちら :https://page.line.me/549szlws?oat_content=url&openQrModal=true

夢を後押しする、フェア限定の豪華特典

オンライン相談当日にご成約いただいた方には、特別な「14大特典」をご用意。 プランに応じて、衣装のグレードアップやアルバムのプレゼント、ロケーションプラン20％OFFなど、おふたりのこだわりを叶えるサポートが充実しています。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/obihiro_info/bridal_obihiro/493464.html

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと 帯広店

住所: 北海道帯広市西17条南3丁目43-15

電話番号: 0155-67-8008

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp