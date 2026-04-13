2.5次元アイドルグループ「すたぽら」、グループの未来を共に描く新メンバーオーディション『WANNABE STAR AUDITION』を開催！

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「すたぽら」は、2026年4月11日（土）、グループの新メンバーを募集するオーディション『WANNABE STAR AUDITION』の開催を発表しました。

結成5周年を迎え、6周年イヤーという新たなフェーズに突入した「すたぽら」。本オーディションは、グループのさらなる進化を見据え、新たな価値や役割を担う仲間を迎え入れるための挑戦です。

【オーディション公式サイト】https://starpola.com/audition

【ティザー動画】https://youtu.be/AgDtvOdEtpQ

■「まだ名前のない輝き」を迎えに行く。すたぽらが共に創りたい新たな未来

今回のオーディション『WANNABE STAR AUDITION』のコンセプトは、「まだ名前のない憧れも、うまく言葉にできない理想も、その一歩ごと迎えにいく。」というメッセージに集約されています。 すたぽらが共に目指したいのは完成された「正解」ではなく、一人一人の中に眠る「なりたい自分」に向かう強い意志。そして、その人にしかない唯一無二の武器・世界観・キャラクターです。経験の有無を問わず、本気で活動にコミットし、メンバーやスタッフ、そしてリスナーに対して誠実に向き合える、まだ見ぬ輝きを共に創り、未来を歩む仲間を募集いたします。

■グループに「新しい魅力」を加える。すたぽらの決意

幅広い音域や個性豊かなかわいさといったこれまでの魅力に加え、その先で戦える、さらなる表現力と個性を模索する「すたぽら」。本オーディションを通じて、グループとしての多様性をさらに高め、応援してくださる皆さまと共により大きな夢へと歩みを進めるための進化を目指します。

共に歩み始める新メンバーは、VOISINGの全面的なバックアップのもと、すたぽらの現メンバーと共に活動を開始。それぞれの個性が化学反応を起こし、新たな「すたぽら」としてさらなるエンターテインメントを追求していきます。

■【すたぽら新メンバーオーディション】WANNABE STAR AUDITION 概要

【応募条件】

- 応募時点で18歳以上の方- 男性タレントとして継続的に活動できる方- デビュー決定後、関東圏を中心に活動可能な方- 継続的に活動時間を確保できる方- 他事務所・他社契約がある場合、合格時に整理可能な方 ※経験不問

【選考フロー】

- 1次審査：書類・動画審査- 2次審査：オンライン審査- 3次審査：最終審査（都内予定）

【スケジュール】

- 応募受付開始：2026年4月11日（土）- 応募締切：2026年5月6日（水）- 1次審査結果連絡：2026年5月31日（日）までに通過者のみに連絡

【エントリー方法】

応募条件をご確認の上、以下の応募フォームより必要事項をご提出ください。

https://form.run/@wannabestaraudition

■「すたぽら」とは

キャッチコピーは「君を導くいちばん星に」。グループ名には、音楽でファンを導く北極星のような存在になる、という意味が込められている。

等身大の感情や前向きな想いを、キャッチーで耳に残るメロディに乗せて届けるオリジナル楽曲の投稿をはじめ、歌ってみた動画や生配信、リアルライブを中心に活動中。

幅広い音域と豊かな音楽的センスが魅力の、2.5次元アイドルグループ。

メンバー（左から/括弧内は読み方）

くに、Coe.（こえ）、如月ゆう（きさらぎゆう）、こったろ

公式サイト：https://starpola.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/StarPola_info

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/114_1_9afcd8623b79f17333ad9c86eb2404a1.jpg?v=202604130551 ]