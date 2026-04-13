【パートナー企業募集】『テラビット』で1億人が遊ぶ世界を共に創りませんか？ あなたの世界をあなたと創る「ゲーマライズ」プロジェクト

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社は、『テラビット』をプラットフォームとした、企業理念やサービス、IPコンテンツなどをゲーム空間に具現化し、ゲームやメタバースとして展開することができる新しい取り組み「ゲーマライズ（ゲーム化）」を共に実現するパートナー企業の募集を開始したことをお知らせします。

企業に限らず、IPホルダー、インフルエンサーやバーチャルタレントなども含めたパートナー様と、ゲームを通じたコンテンツやIP認知を目的としたPRやエデュテイメントを実現できるメタバース、ファンとの新たなコミュニケーションの場そして遊びの場を共に創り、月間1億人が熱狂するメガヒットを共に目指します。

■ コミカライズならぬ「ゲーマライズ」で、世界初のエンタメ体験を

小説やアニメが漫画になる「コミカライズ」のように、皆様の持つ素晴らしいIP、あるいはリアルな店舗やサービスそのものを『テラビット』を通じて「ゲーマライズ（ゲーム化）」しませんか？

直近開催のコンテスト「2025冬クリエイターズグランプリ」では、2,525名のクリエイターによって3,673作品ものゲームが誕生しました。『テラビット』には、アイデアをすぐに形にできる圧倒的なクリエイター陣とプラットフォームの力が備わっています。これらを掛け合わせることで、皆様のブランドが「遊べる体験」に変わり、世界中のユーザーへ爆発的にリーチする次世代のPR・エンターテインメントが実現します。

『テラビット』で展開できる「ゲーマライズ」の形！

募集受付フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHO6KSp-uy_fmgPdFluZEK8Y5rB4Z1ganzTazFtK-BbPHcjg/viewform?usp=header

『テラビット』は、オンラインで世界中のプレイヤーと繋がり遊べるだけでなく、オリジナルのゲームワールドを他のプレイヤーと創り、シェアすることができる、みんなで作るサンドボックスゲームであり、すでに55万以上のワールドが公開されています。

そのような『テラビット』だからこそ、パートナー様には新たな価値を提供することができます。

◆企業・IPホルダー様へ：「体験型」の全く新しい広告とマネタイズ

お持ちのキャラクターや店舗サービスを舞台にしたゲームを制作し、全く新しい「遊べる広告」を展開できます。ユーザーが自らその世界に入り込み、熱狂する究極のブランド体験を提供します。

◆インフルエンサー（YouTuber / VTuber）様へ：視聴者と共に遊ぶ「たまり場」

動画の視聴やコメント欄での交流を超え、『テラビット』内にご自身の世界観を反映した専用ワールド（ゲーム）を構築できます。ファンと一緒にログインし、直接コミュニケーションを取りながら遊ぶことができる、新時代のファンコミュニティとしてご活用ください。

◆オンラインサロン・ファンクラブ運営者様へ：熱量を生む「メタバース空間」

サロンメンバーやファン同士が交流し、共にミッションに挑んだり、イベントを開催したりできる独自のオンライン拠点を『テラビット』で手軽に実現可能です。

パートナー企業募集！一緒に「世界」を創りませんか？

私たちが今回目指すのは、単なる一過性のコラボや広告宣伝ではありません。皆様のIPやサービスを主役にしたゲームから、数百万ダウンロードを記録する大ヒット作を生み出し、ゆくゆくは月間1億人のアクティブユーザーが日常的に遊ぶような「世界的なプラットフォームとコンテンツの共創」です。

エンタメIP、飲食・アパレルなどの実店舗サービスをお持ちの企業様から、新しいファンとの交流の場を求めるインフルエンサー様まで、規模や業種は一切問いません。ご興味をお持ちいただけた方は、以下の窓口よりお気軽にご連絡ください。ブランド成長や課題解決の実現に向けた具体的なロードマップを共に考えご提案させていただきます。

コミカライズならぬ「ゲーマライズ」で、世界初のエンタメ体験を！

- 対象： 法人（企業・IPホルダー・店舗運営者など）、インフルエンサー（YouTuber・VTuber）、クリエイター、オンラインサロン運営者など募集受付フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHO6KSp-uy_fmgPdFluZEK8Y5rB4Z1ganzTazFtK-BbPHcjg/viewform?usp=header

小説やアニメが漫画になる「コミカライズ」のように、皆様の持つ素晴らしいIP、あるいは店舗やそのサービスそのものを「ゲーム化」することで新たなエンタメ体験を多く人に提供する「ゲーマライズ」を『テラビット』では実現できます。

昨年12月に開催したコンテストでは、2,525名のクリエイターによる3,673作品ものゲームが作られたことが証明するように『テラビット』は、アイデアをすぐに形にできるプラットフォームの力があります。これらを掛け合わせることで、皆様のブランドが「遊べる体験」に変わり、世界中のユーザーへ爆発的にリーチする次世代のPR・エンターテインメントが実現します。

■ 誰でも簡単にゲームクリエイターになれる！『テラビット』について

『テラビット』は基本プレイ無料のみんなで作るサンドボックスゲームです。

「みんなで作るサンドボックスゲーム」をテーマに掲げているテラビットでは、完全オリジナルのゲームを作るのはもちろんのこと、公式チームが開発したゲームをテンプレートにしてゲームを作成することも可能です。今までゲーム開発やプログラミングの経験がない方や、ゲームの作り方や仕組みが分からない方でもテンプレートを使用することで簡単にオリジナルの要素を加えることができます。

また、作成したワールドは公開してほかのプレイヤーに遊んでもらうことも可能で、誰でもゲームクリエイターになれるという体験を手軽に楽しむことができます。

◆サービス概要

タイトル： テラビット / TERAVIT

ジャンル： みんなで作るサンドボックスゲーム（マルチプレイ対応）

販売： 基本プレイ無料（アイテム販売）

対応OS： Windows(R) 8.1 / 10 / 11、スマートフォン（iOS / Android）、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

公式サイト： https://teravit.app/

公式X： https://twitter.com/teravit_jp