レーザー＆レーダー探知機『SUPER CAT』2026モデル発売！

株式会社ユピテル

株式会社ユピテル(本社：東京都港区、代表取締役会長 兼CEO：安楽 憲彦、以下ユピテル)は、Kバンド識別性能の強化と、新誤警報低減機能の搭載により従来モデルと比較して誤警報を最大95％低減させた、レーザー＆レーダー探知機「SUPER CAT」2026モデルを発売します。

SUPER CAT 2026モデル

Kバンド識別性能をさらに強化。誤警報を最大95%カット

一部の車両や自動販売機のセンサーには、取締電波と同じ周波数が使われています。そのため誤警報が避けられない場合がありました。2026年モデルは、受信した電波から誤警報源特有の信号を検出。これまで避けられなかった誤警報電波の識別を実現し、従来モデルと比較して誤警報が最大95％低減しました。

※Kバンドにおいて。当社従来モデルとの比較(自社調べ)

誤警報源イメージ新誤警報低減機能「セーフティモード」新誤警報低減機能「セーフティモード」

走行速度が制限速度内*の場合、レーザー、レーダー受信警報を自動でオフにします。誤警報によるわずらわしさがありません。

＊制限速度-5kｍ/h未満

すべての取締機に完全対応

LSM/MSSSはもちろん、最新のレーダー取締機JMA-600（NTG-962）、520、401の識別と警報を実現。現在国内で稼働しているすべての移動式取締機に完全対応しています。

※2026年1月時点

受信対応取締機制限速度表示一般道の制限速度がわかる

2026年9月から生活道路の法定速度が引き下げられます。これに先駆け全国の一般道・高速道*の制限速度を表示対応。いつでも制限速度が確認できて安心です。

＊市町村道の一部を除く

※生活道路イメージ

生活道路 法定速度引き下げ

一般道の法定速度はこれまで60キロでしたが、2026年9月から生活道路は30キロになります。法定速度には標識や道路標示はないため、注意が必要です。

その他の新機能

- 業界最大級！4.0インチIPS液晶。- 従来モデル比4倍！WVGA画質で小さい文字もくっきり表示。- ゲリラ豪雨時にも安心！冠水エリア告知- 万が一の災害時にも役立つ！避難場所情報- 「みちびき7機体制」受信対応！受信対応衛星数 122基- 2025年秋版最新地図データ収録

詳しい製品情報はこちら

YK-3200(https://www.yupiteru.co.jp/products/radar/yk-3200/)

YK-2200(https://www.yupiteru.co.jp/products/radar/yk-2200/)

SK-2200(https://www.yupiteru.co.jp/products/radar/sk-2200/)

■製品画像＆取付例

■ラインアップ

アンテナ別体の2ピースセパレートタイプ（YK-3200）付属のダッシュボード取付け用ブラケット（YK-3200）付属の宙吊りステーでフロントガラスと天井のすき間に取付け可能（YK-3200）アンテナ別体の2ピースセパレートタイプならディスプレイは好きな所に取付可能（YK-3200）アンテナはレーダー波、レーザー光、GPSのトリプル受信アンテナ（YK-3200）付属のアンテナ用宙吊りステーでアンテナもフロントガラスと天井のすき間に取付可能（YK-3200）アンテナ内蔵のワンボディタイプ（YK-2200/SK-2200）付属のダッシュボード取付け用ブラケット（YK-2200/SK-2200）付属の宙吊りステーでフロントガラスと天井のすき間に取付け可能（YK-2200/SK-2200）YK-3200（店頭展示箱）SUPER CAT YK-3200

タイプ：2ピースセパレートタイプ

価格：オープン価格

発売時期：2026年4月下旬

詳しい製品情報(https://www.yupiteru.co.jp/products/radar/yk-3200/)

YK-2200（店頭展示箱）SUPER CAT YK-2200

※特定カー量販店向け

タイプ：ワンボディタイプ

価格：オープン価格

発売時期：2026年3月下旬

詳しい製品情報(https://www.yupiteru.co.jp/products/radar/yk-2200/)

SK-2200（店頭展示箱）SUPER CAT SK-2200

液晶：4インチIPS液晶

タイプ：ワンボディタイプ

価格：オープン価格

発売時期：2026年3月下旬

詳しい製品情報(https://www.yupiteru.co.jp/products/radar/sk-2200/)

株式会社ユピテル

1970年創業。電子機器メーカーとしてカー用品、ゴルフ・スポーツ用品など映像技術・マイクロ波・無線通信技術を活用した製品を50年以上に渡り創造しています。「SUPER CAT」ブランドの歴史は古く、1977年より業界のパイオニアとして走り続け、「レーダー探知機の歴史は、SUPER CATの歴史」と言っても過言ではないほど多くの画期的な製品や機能を生み出してきました。これからも「SUPER CAT」は進化し続けます。

会社概要

社名：株式会社ユピテル

所在地：〒108-0075 東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル6階

代表取締役会長 兼 CEO：安楽 憲彦

設立：1970年10月

事業内容：映像技術、無線通信とGPS応用機器の製造販売

会社HP：https://www.yupiteru.co.jp/