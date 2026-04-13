【オフラインイベント開催！】みんなとあそぶ、つくる、語り合う！『テラビット』の未来を共創するオフラインイベントを5月23日(土)に開催決定！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社が開発・運営するみんなで作るサンドボックスゲーム『テラビット』は、2026年5月23日（土）に東京都内にて、プレイヤーとクリエイター、そしてテラビットチームが集まるオフラインイベントを開催することをお知らせします。

オフラインイベントでは、集まったみんなと遊び、作るだけでなく、『テラビット』の未来について語る座談会も実施します。

本イベントの具体的な開催場所、イベントのタイムスケジュール、および参加申し込み方法などの詳細情報につきましては、内容が確定次第、公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて順次発表してまいります。まずは2026年5月23日（土）のスケジュールを空けていただき、続報を楽しみにお待ちください！

公式サイト :https://teravit.app/

公式X :https://twitter.com/teravit_jp

■ みんなで楽しむメインプログラム

ご来場いただく皆様に最高に楽しんでいただけるよう、以下のプログラムを軸に企画しています。

◆過去のクリエイターズグランプリ作品が登場！作品の展示＆ダイジェスト上映

- これまでの「クリエイターズグランプリ」で生み出された、数々の素晴らしい名作ゲームたち。その魅力やギミックを実際に見て触れられる展示スペースや、大画面でのダイジェスト上映など、クリエイターたちの熱量を感じられる企画をご用意します。

◆みんなでワイワイ！白熱の対戦＆協力マルチプレイ体験

- 会場に集まったプレイヤー、クリエイター、そしてテラビット開発も交えて、話題のワールドや楽しいミニゲームをその場でマルチプレイ！ゲームの腕前は関係なく、参加者全員で盛り上がれる「遊び」のメインプログラムです。

◆クリエイター × プレイヤー × テラビット開発「未来のテラビット」夢の座談会

■ あそぶ人も、つくる人も主役！テラビットの「未来と夢」を語り合う共創空間

- 「あのギミックはどうやって作ったの？」「今後こんな遊びや機能ができるようにしてほしい！」など、あそぶ側とつくる側、そしてテラビット開発の垣根を越えて直接アイデアをぶつけ合う座談会を実施します。皆様の夢が、これからの『テラビット』を形作ります。

『テラビット』は、ゲームを創るクリエイターの皆様と、それを全力で楽しんでくださるプレイヤーの皆様、その両方がいて初めて成り立つ「みんなの遊び場」です。

本イベントは、日頃からゲーム制作に励むクリエイターはもちろんのこと、「ただ純粋にテラビットで遊ぶのが好き！」というプレイヤーの皆様にも思い切り楽しんでいただける、全員が主役の「共創」イベントです。

天才を発掘するような堅苦しい場ではなく、会場に集まったみんなでテラビットをワイワイと遊び尽くし、そして「こんな機能があったらもっと面白い！」「こんな未来のゲームで遊びたい！」という夢を、直接開発と語り合う。そんなワクワクするような空間を準備しております。

■ 誰でも簡単にゲームクリエイターになれる！『テラビット』について

『テラビット』は基本プレイ無料のみんなで作るサンドボックスゲームです。

「みんなで作るサンドボックスゲーム」をテーマに掲げているテラビットでは、完全オリジナルのゲームを作るのはもちろんのこと、公式チームが開発したゲームをテンプレートにしてゲームを作成することも可能です。

今までゲーム開発やプログラミングの経験がない方や、ゲームの作り方や仕組みが分からない方でもテンプレートを使用することで簡単にオリジナルの要素を加えることができます。

また、作成したワールドは公開してほかのプレイヤーに遊んでもらうことも可能で、誰でもゲームクリエイターになれるという体験を手軽に楽しむことができます。

◆サービス概要

タイトル： テラビット / TERAVIT

ジャンル： みんなで作るサンドボックスゲーム（マルチプレイ対応）

販売： 基本プレイ無料（アイテム販売）

対応OS： Windows(R) 8.1 / 10 / 11、スマートフォン（iOS / Android）、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

公式サイト： https://teravit.app/

公式X： https://twitter.com/teravit_jp