【新潟駅限定】幻の苺『越後姫』を贅沢に使用。福島発の急成長スイーツブランド「果寿庵」が、新潟の魅力を凝縮した『越後姫マカロン』をCoCoLo新潟店にて3月25日に新発売。

株式会社KAJUAN

株式会社KAJUAN（本社：福島県福島市、代表：加藤公一郎）が展開する「祝いの銘菓 果寿庵」は、2026年3月25日(水)より、新潟県オリジナル品種のいちご“越後姫”を使用した「越後姫マカロン」を、CoCoLo新潟店限定で販売開始しました。設立1年で全国4店舗を展開する弊社が、観光客やビジネス客に向けて「新潟らしさを持ち帰る新しい体験」を提案。越後姫特有の強い甘みと香りを、視覚的にも美しいマカロンに閉じ込めています。

商品開発の背景

果寿庵という名前には、「旬の果実（果）を、お祝い事（寿）で贈り合ってほしい」という願いが込められています。これまで私たちは、全国の農家様から届く最高級のフルーツを、一つひとつ手包みする『フルーツ大福』を通じて、その想いを形にしてきました。

今回、新潟駅の新たな玄関口『CoCoLo新潟』への出店にあたり、私たちは一つの大きな課題に直面しました。それは、新潟が誇る至宝の苺”越後姫”の美味しさを、どうすれば遠方の方まで届けられるか、という点です。越後姫は果肉が非常に繊細で、県外への持ち出しが極めて難しい苺です。

この芳醇な香りと甘さを、もっと多くの方の祝いの席に届けたい。その一心で、伝統的なフルーツ大福の技法に、現代的なスイーツであるマカロンを融合させるという新たな挑戦を決めました。果実の命を、最も美しい状態で贈り届ける。果寿庵の原点に立ち返った開発でした。

商品概要

越後姫マカロンは、越後姫ならではの芳醇な香りとやさしい甘みを活かし、見た目にも華やかで上品な味わいに仕上げ、新潟ならではの魅力を感じられる特別なお土産を目指して設計されました。これにより、新潟らしさのある、手土産・ギフト需要ニーズに応えることが可能となります。

商品詳細

商品名：越後姫マカロン

発売日：2026年3月25日(水)

価格： 5個入り 1600円（税込）

販売場所：祝いの銘菓 果寿庵 CoCoLo新潟店

URL：https://kajuan.jp

コメント

代表取締役 ／ 加藤 公一郎

新潟県オリジナル品種「越後姫」の魅力を、果寿庵らしく上品なマカロンに込めました。新潟を訪れた思い出とともに、手に取っていただける新しい定番土産になれば嬉しく思います。

今後の展開

株式会社KAJUANは、越後姫マカロンの発売を皮切りに、新潟ならではの素材を活かした土産商品の開発や、地域限定商品の展開拡大を計画しています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社KAJUAN

代表取締役 加藤 公一郎

E-mail：k.kato@kajuan.jp

会社概要

会社概要

会社名：株式会社KAJUAN

代表者：代表取締役 加藤 公一郎

設立：2025年2月26日

資本金：100万円

所在地：福島県福島市

事業内容：

・和洋菓子の企画、製造、販売

・フルーツ大福を中心とした和スイーツブランド「果寿庵」の運営

・催事販売、EC販売、店舗運営

・観光地向け商品開発および土産商品の企画販売