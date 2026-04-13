創業者夫人 メイ・ウシヤマが愛した“美の果実”がプロテインに。ハリウッド「ソイプロビューティ」から長野県産ほおずきフレーバー誕生

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）が販売する、美容感度の高い女性に向けた大豆プロテインブランド「ソイプロビューティ」より、創業者夫人で美容家のメイ・ウシヤマが愛した果実「ほおずき」を使用した新フレーバー「ソイプロビューティ ほおずき」が登場します。

2026年5月22日より、季節限定・数量限定で、BEAUTY CELLAR直営店およびBEAUTY CELLAR ONLINEにて販売いたします。

メイ・ウシヤマとほおずき

ほおずきは、古くから美容や健康に関心の高い方々に親しまれてきた果実です。創業者夫人で美容家のメイ・ウシヤマも、日常的に食事に取り入れ、自らデザインしたアクセサリーを身につけるほど、深く親しんでいました。栄養価が高く、鉄分をはじめとするミネラルも豊富に含まれています。

メイ・ウシヤマがデザインした指輪

ソイプロビューティ ほおずき

白砂糖不使用で、100％植物性、ヴィーガンフレンドリーのプロテインです。原料には国産ほおずきを使用し、栽培方法や素材の背景にまでこだわりながら、今のライフスタイルに取り入れやすい一杯を目指しました。

1. 素材の魅力と飲みやすさを両立

ほおずき

ほおずき由来の自然な甘みとやさしい酸味を活かし、爽やかですっきりとした飲み心地に仕上げました。

プロテインには甘さや飲みごたえのあるフレーバーが多い中で、ほおずきそのものの味わいを大切にした、毎日心地よく続けられる一杯です。

2. 長野県・バディアス農園で農薬不使用※で栽培された品種「太陽の子」を使用

新フレーバーには、長野県諏訪市・八ヶ岳南麓、標高1,100mにあるバディアス農園で、農薬を使用せず※に育てられた、高級ほおずき「太陽の子」を使用しています。

自然豊かな環境で丁寧に栽培されたほおずきは、糖度12～15度の高さと、完熟収穫による芳醇な甘み、やさしい酸味が特長です。

※栽培期間中

3. 市場に出ない果実を活用したアップサイクル原料

バディアス農園長野県産ほおずき「太陽の子」

品種「太陽の子」のうち、形の理由から市場に出ない果実を、アップサイクル原料として使用しています。おいしさや品質に変わりはないにもかかわらず、十分に活かされてこなかった素材を採用しました。

素材を無駄にせず、大切に活かしていくことも、今回の商品づくりに込めた大切な考え方のひとつ。ハリウッドがこれまでも大切にしてきた、環境に配慮したものづくりの姿勢を、新フレーバーにも反映しています。

商品概要

ソイプロビューティ ほおずき（季節限定・数量限定）

200g／ 4,320円（税込）

ほおずきの自然な甘味とやさしい酸味が調和し、デザートのように楽しめるおいしさです。

＜1食20gあたりの成分＞

熱量：75.2kcal、たんぱく質：8.7g、脂質：0.7g 炭水化物：8.6g、食塩相当量：0.25g

取り扱い予定

BEAUTY CELLAR 直営店、BEAUTY CELLAR ONLINE(https://www.hollywood-jp-online.com/view/category/ct498)

ソイプロビューティとは

（左から）KINAKO、CHAI、SAKE

「ソイプロビューティ」は、美と健康を意識する女性に向けた大豆プロテインとして、2020年に誕生しました。2026年1月には、植物性たんぱくの含有量を12gにアップするとともに、美と健康を意識する方に嬉しい成分処方をさらに強化した「ソイプロビューティ プラス」を発売。100％植物性、ヴィーガンフレンドリーで、大豆とそら豆を組み合わせたWプロテイン処方に加え、沖縄県産モリンガなど7種のスーパーフードを配合しています。さらに、着色料、香料、白砂糖、グルテン、ミルク、保存料を使用しない6つのフリー設計にもこだわり、現在は、KINAKO、CHAI、SAKEの3種をラインナップ。

また、植物性のやさしさと、たんぱく質含有量16.8gの高たんぱくを両立した「ソイプロビューティ エブリィ」も展開しています。

インスタグラム公式アカウント

@soyprotein_beauty（https://www.instagram.com/soyprotein_beauty/）

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長野県産ほおずき「太陽の子」

鉄分をはじめ、ビタミンA（βカロテン）、ビタミンC、イノシトール（ビタミンB様物質）、ポリフェノール、カリウム、食物繊維などを含むことから、“食べる美容サプリ”としても注目されています。

一般的なトマト※1やイチゴ※1は、100gあたり0.3mgの鉄分を含むのに対し、太陽の子※2は、100gあたり1.04mgと、その約3.5倍の鉄分を含んでいます。加えて、βカロテンも2600μgと、トマトの540μg、イチゴの18μgと比べて、高い数値が確認されています。

※1 文部科学省 五訂日本食品標準成分表に基づく

※2 日本食品分析センターによる分析試験結果