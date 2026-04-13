“水を捨てない”洗濯機が稼働！「命のコンテナプロジェクト」群馬県モデル 水循環型洗濯機の実証実験を道の駅よしおか温泉にて開始

株式会社wash-plus4月10日の開始式の様子

株式会社wash-plus(本社:千葉県浦安市、代表取締役:高梨健太郎)は、群馬県、吉岡町、株式会社吉岡町振興公社、一般財団法人日本総合研究所の5者で、水循環型洗濯機の社会実装に向けた実証実験を、道の駅よしおか温泉で開始しました。4月10日（金）には現地にて開始式がおこなわれました。

事業紹介・お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/business/

「命のコンテナプロジェクト」群馬県モデルで未来の洗濯機を実際に体験

この実証実験では、2025大阪・関西万博において「“水を捨てない”洗濯機」として紹介した、上下水道がなくても繰り返し洗濯ができる洗濯機を、誰でも無料で利用することができます。

洗剤を使わず洗い上げ、排水をその場で浄化して使用する、最先端の未来のランドリーを実際に体験する貴重な機会となっています。

■設置期間 2026年4月10日より同年6月28日まで ※4月下旬から5月上旬にかけて一時的に移動

■利用時間 毎日10時～15時 ※17時施錠

■設置場所 道の駅よしおか温泉の駐車場内（北群馬郡吉岡町漆原2004）

■設置台数 コンテナ内に洗濯機と乾燥機が2台ずつ

■特記事項 水循環型洗濯機及び乾燥機を無料で利用可能、利用後はアンケートに協力

※店舗ではなく実証実験のため、利用者が洗濯物を管理する必要があります

「命のコンテナプロジェクト」群馬県モデルとは

民間事業者と群馬県が連携し、平時は事業活動として自立的に運用しつつ、有事には機動的に被災地へ展開できる製品やサービスの実現を目指す取組です。

■群馬県ホームページ https://www.pref.gunma.jp/site/houdou/752634.html

医療・防災産業創生協議会と「命のコンテナプロジェクト」について

医療・防災産業創生協議会は、自然災害やパンデミックといった重大な危機での経験を通じて得られた知見・教訓を踏まえ、戦略的アプローチによる危機管理に取り組む協議会です。

「命のコンテナプロジェクト」は、この協議会において、シンボリックプロジェクトとして活動が続けられています。

■医療・防災産業創生協議会ホームページ https://www.mdpc.ne.jp/

■「命のコンテナプロジェクト」説明動画 https://www.mdpc.ne.jp/activity231024/

毎日の洗濯を"持続可能な社会の実現に貢献する活動"にするウォッシュプラス

コインランドリーwash+ 明海店（千葉県浦安市）

株式会社wash-plusは「人と地球にやさしい未来を」をパーパスに掲げ、洗剤を使わず「wash+ Water（ウォッシュプラスウォーター）」（洗濯専用アルカリイオン電解水）で洗い上げる特許取得の独自技術を用いたランドリー事業と、ランドリー専用IoTシステム「smart laundry（スマートランドリー）」開発事業を展開しています。

SDGsに定められた17の目標のうち10を実現し、毎日の生活に欠かせない洗濯を"持続可能な社会の実現に貢献する活動"につなげます。

事業紹介・お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/business/

株式会社wash-plus 会社概要

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 1012万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.co.jp/



▼過去受賞歴

・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】。

・「2023年度(第41回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「コインランドリービックデータ×気象データが導く “ダイナミックプライシング”」が評価され、IT賞(顧客・事業機能領域)。

・「ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023」（主催：ニューズウィーク日本版）において、洗濯技術のイノベーションがSDGs目標6の水質汚染の削減・水の利用効率改善につながるとして、環境部門賞。

・「サステナブル★セレクション2024」（主催：株式会社オルタナ、一般社団法人サステナ経営協会）において、製品・サービス、企業・組織のサステナブル経営への取組において大きな社会的インパクトを生み出しているとして三つ星に選定。

・「第12回グッドライフアワード2024」（主催：環境省）で「実行委員会特別賞 地球と人への想いやり賞」を受賞。

・「第25回グリーン購入大賞」（主催：グリーン購入ネットワーク（GPN））において、持続可能な調達（消費と生産）を通じたSDGsの目標達成、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーの実現に寄与する取組を評価され、大賞を受賞。

・「DXイノベーション大賞2024」（主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会）において、身近なコインランドリーにおいて革新的な技術で切り拓く新たな展開を評価され、ベンチャー企業部門 最優秀賞を受賞。

・2025年に国際的な企業認証「B Corp」の認証企業に。社会的および環境的なインパクトについて高い基準を満たすグローバルなビジネスコミュニティの一員として、ビジネスの持つ力でより良い社会実現へ更に貢献。