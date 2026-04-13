チョコレートプラネットが歌って踊る！…と思いきや「ストップ！」 LINE公式アカウントを使ったMAツール「Lステップ」の新テレビCM2篇が5大都市圏で放映開始

株式会社Maneql

株式会社Maneql(マネクル)(本社：大阪府堺市／代表取締役社長：田窪 洋士)は、当社が販売するLINE公式アカウントを機能拡張して使うMAツール「Lステップ」において、お笑い芸人のチョコレートプラネットさんを起用した新テレビCM「Lステップnewダンス篇」「フリープラン篇」の2篇を2026年4月1日(水)より放映開始しましたのでお知らせ致します。

■「Lステップnewダンス篇」（30秒）

おなじみの"Lステップの歌"がパワーアップ。チョコレートプラネットのお二人が「♪エルエルエルエルLステップ」のフレーズに合わせ、「LINEを使ってLステップ」「らくらく自動化Lステップ」「顧客管理に予約対応」「売上アップLステップ」と、Lステップの魅力を歌詞に乗せてテンポよくご紹介。

前作でもご好評いただいた軽快なダンスはさらにキレを増し、長田さんと松尾さんが息の合ったパフォーマンスを披露しています。思わず口ずさみたくなるメロディーと、お二人の全力ダンスにご注目ください。

■「フリープラン篇」（30秒）

「♪エルエルエルエルLステップ」と歌い出すチョコレートプラネットのお二人。すると突然、女性が「ストップストップストップ！」と割って入り、「エルエルうるさいのよ。そんな歌だから全然サービスが伝わらないのよ」とバッサリ。

続けてチョコレートプラネットのお二人が「LINEでの予約管理が0円。自動化顧客管理も0円」とLステップのフリープランの魅力をストレートに伝えると、「ただ（無料）」と「Lステップ」をかけた新フレーズ「♪ただただただただただステップ」が誕生。

女性も「ナイス！」と納得の表情を見せる、コミカルな展開にご注目ください。

■CM概要

放映開始日：2026年4月1日(水)

放映エリア：

関東（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県）

関西（大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県）

名古屋（愛知県、岐阜県、三重県）

福岡県

北海道

CM１. タイトル：Lステップ新CM「Lステップnewダンス篇」（30秒）

出演者：チョコレートプラネットさん（長田庄平さん、松尾駿さん）

URL：https://www.youtube.com/watch?v=L2QRZ8BT_ko

CM２. タイトル：Lステップ新CM「フリープラン篇」（30秒）

出演者：チョコレートプラネットさん（長田庄平さん、松尾駿さん）ほか

URL：https://www.youtube.com/watch?v=_KgpMDdytgw

■Lステップについて

「Lステップ」はLINEのビジネス用アカウントであるLINE公式アカウントを機能拡張するマーケティングツールです。ステップ配信、セグメント配信、回答フォーム、友だち情報の管理といった、個人事業主や中小企業、店舗ビジネスの集客・マーケティングを支援する機能を提供します。

【Lステップ詳細サイト】https://linestep.jp/lp/01/

【LステップPlus+詳細サイト】https://linestep.jp/lp/lstep-plus/

■株式会社Maneqlについて

株式会社Maneql（マネクル）は、「カスタマーサクセスを全ての人へ」をビジョンに掲げ、LINEを活用したマーケティングツールの開発と提供を行い、企業の成長を支援しています。代表的な製品にはLINE公式アカウントに特化したマーケティングツール「Lステップ」があり、中小企業や個人事業主のマーケティング活動をサポートしています。今後も、ユーザーの声をリアルタイムに反映し、顧客の成功体験にフォーカスした製品開発を行ってまいります。

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■会社概要

会社名 ： 株式会社Maneql

所在地 ： 〒591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁764-2 中百舌鳥ビル3F

代表者 ： 代表取締役社長 田窪 洋士

事業内容：

・LINE公式アカウント拡張ツール「Lステップ」を開発・販売

URL ： https://maneql.co.jp/