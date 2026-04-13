【飲食店向け集客サービス】＜飲食店の仕掛け＞サービス開始！実店舗で売上214%UPのノウハウをパッケージ化

自社飲食店で培ったノウハウをパッケージ化した、飲食店特化のSNS集客サービスが誕生

株式会社NOKYD

近年、飲食店での集客はSNSが重要な役割を担っています。

しかし、多くの飲食店では

・フォロワーは増えても売上に繋がらない

・フォロワー数が多いのに実際の来店が少ない

・動画制作やLP、広告運用のノウハウがない

といった課題を抱えています。

その結果、魅力のある店舗でも集客機会を逃してしまうケースにつながる可能性があります。

こうした課題を解決するために誕生したサービスが「飲食店の仕掛け」です。

飲食店の仕掛けサイト :https://shikake.fukuoka-shutten.com/

自社の飲食店運営で直面した、SNSフォロワー数と売り上げが比例しない現実

これまで自社で飲食店を運営する中で、SNSのフォロワー数は順調に増えていました。

一見すると認知は広がり、多くの人にお店を知ってもらえているように見えます。

しかし、フォロワー数が増えても売り上げが比例して伸びるわけではないという現実に直面。

そこで、自社が運営する海鮮丼専門店「オ魚ソウル」でブランディングとSNS集客戦略を見直し、来店につながる発信へと改善。

その結果、オープンから4ヶ月で前年同月比214％の売り上げを、来店者数は199%を達成しました。

この経験から、飲食店のSNS運用において重要なのはフォロワー数ではなく、来店につながる戦略設計であると考えています。

SNS集客戦略を実施した自社運営の海鮮丼専門店＜オ魚ソウル＞

来店見込み客を狙ってショート動画を制作しSNS広告を運用。フォロワー数に依存せず、来店につながる導線設計を構築。

オ魚ソウルInstagram :https://www.instagram.com/osakanasoul/オ魚ソウルTikTok :https://www.tiktok.com/@osakanasoul_fukutsu?is_from_webapp=1&sender_device=pc

SNS集客初心者でも始めやすく、丸ごとサポートのパッケージ

飲食店の仕掛けパッケージ内容一式

「飲食店の仕掛け」は、SNS集客に不慣れな飲食店でも始めやすいよう、撮影・ショート動画制作・オリジナルLP制作・SNS広告運用までを一括でサポートしています。

お店や料理の魅力を伝えるショート動画を制作し、動画だけでは伝えきれない情報はLPで補完。

さらにターゲットを設定したSNS広告を配信できるようアドバイスをし、実際の来店につながる集客導線を構築します。

新規顧客の獲得だけでなくリピーターづくりにもつなげ、継続的に売り上げを伸ばしていく仕組みを提供します。

フォロワー数に依存せず長期的に成長できる飲食店を目指す

ジャンル問わずあらゆる飲食店に対応実際に飲食店を運営しているからこそ提供できる仕掛け方

「飲食店の仕掛け」は、広告代理店ではなく、実際に飲食店を運営しているチームが提供するサービスです。

机上の理論ではなく、実店舗で検証されたノウハウをもとにした実践的な集客支援が特徴です。

サービス概要

「飲食店の仕掛け」特徴

■サービス名：飲食店の仕掛け

■サービス内容：SNSショート動画素材撮影、SNSショート動画制作、オリジナルLP制作、LP改修・保守、SNS広告運用サポート、集客分析、対面相談

■サービスサイト：https://shikake.fukuoka-shutten.com/

＜福岡出店計画＞

株式会社NOKYDが提供する、福岡での店舗やオフィス開設をトータルでサポートするワンストップ出店プロジェクト

■サービスサイト：https://fukuoka-shutten.com/